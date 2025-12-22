Медия без
"Куин" извадиха от архива 50-годишна коледна песен

Not for Sale (Polar Bear) е записана през 1974 г., но никога не е излъчвана

Днес, 21:00
Брайън Мей
"Куин" извадиха от архивите "изгубена" коледна песен, която бандата записва през 1974 г., съобщи БТА.

Парчето с името Not for Sale (Polar Bear) първоначално е записано, когато групата работи върху втория си албум Queen II, но не е било избрано за окончателния списък с песни. Оттогава то е събирало прах в архивите на "Куин", отбелязва Far Out Magazine. Сега песента най-накрая ще бъде официално пусната при преиздаването на Queen II през 2026 г., но преди това прозвуча за пръв път тази вечер по британската радиостанция Planet Rock. Кога ще бъде пусната в стрийминг платформите, не се съобщава. В Youtube e налична демо, немастерирана версия:

Queen - Polar Bear (Demo - Take 2) [Unreleased Song]
Re-uploaded due to a Copyright Strike which took down the original upload.----This is a Queen recording of the Smile track, recorded at some time between 197...
YouTube

В изявление Брайън Мей каза, че "хората вероятно са чували пиратска версия на Not for Sale (Polar Bear) от група "Смайл" (предшественик на "Куин", в която свирят Мей и Роджър Тейлър - б.ред.) - това е песен, която e изминала дълъг път, и, доколкото знам, никой не е чувал тази версия".

Queen II е вторият студиен албум на "Куин", издаден три години след като Фреди Меркюри се присъединява към Тейлър и Мей. Успехът все още предстои - той ще дойде в края на същата година с третия им албум Sheer Heart Attack. 

"Работата продължава и парчето ще се появи в предстоящото преиздаване на албума Queen II, който ще бъде пуснат следващата година, но съм го включил в специалното издание на Planet Rock, защото искам да знам какво мислят хората за него. Надявам се всички да имат прекрасна Коледа и чудесна Нова година", добавя китаристът на "Куин". 

Освен че почитателите чуха Not for Sale (Polar Bear) за пръв път, радиото включи в програмата си и селекция на любимите празнични песни на Брайън Мей, изпълнени от групите "Слейд", Чък Бери, "Бед нюз" и The Crystals.

 

