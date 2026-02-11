Медия без
Дуа Липа препоръча романа на Рене Карабаш "Остайница"

11 Февр. 2026
Дуа Липа
Дуа Липа

Музикалната суперзвезда Дуа Липа обяви в книжния си клуб Service95 най-добрите книги на 2026-та, които всеки трябва да прочете. Сред избраните от нея и екипа й четива е романът на Рене Карабаш "Остайница".

Известен факт е, че Дуа Липа има албански корени и вероятно това е една от причините да избере романа, тъй като историята в него се занимава със света на бурнешите – заклетите албански девици, които полагат клетва и се превръщат в мъже. Но едва ли това е единствената причина Дуа Липа да избере тази книга. Романът "Остайница" е преведен вече на над 16 езика, като скоро излезе на английски в САЩ и Великобритания, поради което именно е станал достояние на Дуа. Предстои да излезе в още няколко държави тази година, сред които и Бразилия.

Очакват се и спектакли по него в Италия, Гърция и България. Рене Карабаш лично адаптира романа за бъдещата театрална постановка под режисурата на Стайко Мурджев.

През 2026-та излиза и филмът по книгата "Остайница" със сценарист Рене Карабаш и режисьор Костадин Бонев, който е в ко-продукция с Италия, Албания, Румъния и Германия. Самата писателка има опит в киното и като актриса - тя изпълни главната роля във филма на Ралица Петрова "Безбог" (2016) под истинското си име Ирена Иванова.

Рене Карабаш е и като сценарист на сериала на БНТ "Те, вълните" с режисьор Неда Морфова. В главните роли си партнират Теодора Духовникова, Койна Русева, Радина Кърджилова, Мария Кавърджикова, Юлиян Вергов и Ивайло Христов. През пролетта предстои новата й стихосбирка "Някой ме вика по име" под знака на "Жанет 45".

От 11 години Рене Карабаш е основател и организатор на Академия за писатели "Заешка дупка" която събира едни от най-изявените ни поети, писатели, сценаристи и драматурзи. Сред менторите тази пролет е дъщерята на големия наш писател Димитър Димов – Теодора Димова, както и неговия внук Лило Петров, който ще поведе класа на сценаристите. Майката на Папи Ханс пък, писателката Кристин Димитрова, ще води курс за млади писатели между 14 и 18 години. Сред останалите ментори са сценаристът Димитър Стоянович, писателите Радослав Бимбалов, Йоанна Елми, Иван Димитров, поетите Хайри Хамдан, Аксиния Михайлова, Нинко Кирилов и Теодора Тотева, фантастите Марин Трошанов и Емил Минчев. А от тази година Академията открива и курс за стендъп комендианти, който ще води комедиантът Дими Деянски, заедно с гост лектори от сферата. Приемът в Академията продължава до 31-ви март.

