100-годишна лондонска критичка е прототип на Бланш от "Трамвай "Желание"

Почина Бланш Марвин, която твърдеше, че Тенеси Уилямс цитира нея в най-известната си пиеса

05 Февр. 2026
Джесика Танди (вляво) и Марлон Брандо като Бланш Дюбоа и Стенли Ковалски в оригиналната постановка на Бродуей през 1947 г.
На 100-годишна възраст почина Бланш Марвин - американка, живееща в Лондон, която твърдеше, че нейният приятел Тенеси Уилямс е кръстил легендарната героиня от пиесата "Трамвай "Желание" Бланш Дюбоа на нея. За кончината съобщава "Ню Йорк таймс", цитиран от БТА. Приживе Марвин настояваше, че Уилямс е използвал нейна утешителна забележка, която тя му е направила спонтанно, в незабравимата финална реплика на своя персонаж: "Винаги съм разчитала на добротата на непознати", добавя вестникът, който преди години определя Марвин като "най-обичаната театрална критичка" в Лондон.

Независимо дали твърденията й са истина или самомитологизация, Марвин развива забележителна кариера като критик – започвайки на 60-годишна възраст да публикува в медиите, а след това предимно в своя уебсайт, след като е работила като актриса, драматург, импресарио и агент. Тя е починала на 13 януари в дома си в Лондон, четири дни преди 101-вия си рожден ден, но новината бе съобщена едва сега от дъщеря й Ники Марвин.

С ръст едва 1,50 м, Марвин е популярна фигура в британските театри със своите мъниста, шапки и шалове. Известно е, че е присъствала на 21 представления в един ден на Международния фестивал в Единбург. Британският театрален справочник я нарича "Био-робота Бланш". Работи до 99-годишна възраст, отразявайки класически пиеси и авангардни продукции с неуморно желание да види и рецензира всичко.

"Аз съм по-възрастна от всички останали", казва тя пред "Гардиън" през 2018 г. "Видяла съм оригиналите, мога да предоставя контекста. Критиците някога бяха авторитети. Сега са просто журналисти. Аз съм единствената, която остана." В рецензиите си тя е толкова запалена и безмилостна, колкото фен, който отчита резултата по време на мач, пише още за нея "Ню Йорк таймс".

За ролята на носителката на "Оскар" Рейчъл Уайз като Бланш Дюбоа в постановка на "Трамвай "Желание" от 2009 г. Марвин пише: "Хареса ми изпълнението й, но това не беше Бланш с нейния обезпокоителен чар. Не плаках, както винаги съм правила в края на пиесата."

Марвин е родена като Бланш Шейн на 17 януари 1925 г. в Манхатън. Според дъщеря й, тя се е отчуждила от родителите, братята и сестрите си още в ранна възраст и по-късно в живота си не е говорила за тях. Бланш казва, че е напуснала дома си на 14 години, издържала се е като бавачка, за кратко е посещавала колеж в Охайо и е търсила кариера в театъра.

Вестник "Таймс" описва младата Бланш като "страстна красавица с черни коси и скули толкова остри, че могат да филетират морски език". Тя получава малки роли на Бродуей, а през 1950 г. се омъжва за Марк Марвин, продуцент на театрални постановки и филми. Той се самоубива през 1958 г., след като е диагностициран с рак в нелечима фаза. Бланш Марвин се премества в Лондон през 1968 г. и основава агенция, която представлява млади таланти. През 1987 г. тя започва да рецензира пиеси.

Използвайки пенсионните си доходи, Марвин създава награда за малки театри в началото на 90-те години, за да им помогне да привлекат повече финансиране. През 2007 г. вестник "Таймс" я нарича "рядко явление – тиранин, който е на страната на ангелите". През 2010 г. тя е обявена за почетен член на Ордена на Британската империя.

Относно твърдението, че е кръстница на Бланш Дюбоа от "Трамвай "Желание", The Times of London пише, че "изглежда повече от вероятно". "Майка ми никога не е лъгала", казва в интервю дъщеря й Ники Марвин, номинирана за "Оскар" филмова продуцентка. Според историята Марвин, тогава известна с псевдонима си Бланш Зохар, се запознава с Тенеси Уилямс през 1944 или 1945 г. и двамата се сближават заради споделения си страх от провал на Бродуей. Тя казва пред The Independent, че Уилямс й е споделил колко нещастен се чувства, живеейки в хотели и сред хора, които не познава. "Познавам само доброта от страна на непознати", казала му тя, "и ти също можеш да я познаваш."

Алистър Маколи, дългогодишен театрален критик в Лондон, обаче коментира пред "Ню Йорк таймс", че много от колегите му са изключително скептични по отношение на връзката й с "Трамвай "Желание". Все пак той признава, че лондонските критици се отнасят към доайенката си с уважение, защото е "щедра, силна, забавна, ентусиазирана". На партито по случай 80-ия й рожден ден, каза той, един колега се пошегува, че Марвин е дала на Есхил идеята за "Орестия".

"Трамвай "Желание" е шедьовър на американския театър, който донася световна слава на автора си Тенеси Уилямс (1911 - 1983). Пиесата се появява през 1947 г., скоро след първия голям успех на драматурга "Стъклената менажерия". Въпреки че Уилямс продължава да редактира текста за Бланш, сестра й Стела и нейния съпруг Стенли Ковалски многократно чак до 80-те години, никой от по-късните варианти не се радва на успеха на оригинала. Ролята на Бланш Дюбоа е изпълнявана в театъра и киното от легенди като Вивиан Лий, Джесика Танди, Джесика Ланг, Глен Клоуз, Кейт Бланшет, Джилиън Андерсън. 

В момента пиесата се играе в Младежкия театър в София под режисурата на Антон Угринов, като в кожата на Бланш влиза актрисата Веселина Конакчийска, а Стенли Ковалски (игран от Марлон Брандо, Антъни Куин, Алек Болдуин, Пол Мескал...) е Владимир Карамазов.

