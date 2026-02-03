Лили Иванова за пръв път от десетилетия ще пее на площад в София

Лили Иванова ще пее на открита сцена пред храм-паметника "Св. Александър Невски", информират от екипа на най-голямото име в българската поп музика. Събитието е планирано за 2 септември. Въпреки общественото пространство, достъпът няма да е безплатен: цените на билетите са от 50 до 180 евро.

Примата на българската естрада, която тогава (според официалната ѝ биография) ще бъде на 87 години, не е изнасяла концерт на открито в столицата от десетилетия. Обикновено тя прави един-два големи концерта годишно в София в голямата зала на НДК или "Арена 8888 София" (екс "Арена Армеец"), които слагат точката на националните й турнета. Събитието на 2 септември е с участието на Grand LI Orchestra с диригент Константин Добройков и музикален продуцент Ангел Дюлгеров.

Преди няколко дни Лили Иванова обяви и датите на тазгодишното си национално турне. Предвидени са концерти в 13 града. Първата спирка е на 25 март в Благоевград. Следват на 26 март – Кюстендил, 15 юни - Габрово, 1 юли - Добрич, 2 юли - Русе, 10 юли - Горна Оряховица, 11 юли - Варна, 12 юли - Бургас. След концерта в центъра на столицата турнето ще продължи на 7 септември на Античния театър в Пловдив, 10 септември - Плевен, 22 октомври - Шумен, 16 ноември - Хасково, и 18 ноември - Пазарджик.

На 8 май в столичната "Арена 8888 София" ще се състои благотворителният концерт в подкрепа на здравния фонд на Съюза на артистите в България. В него освен Лили ще вземат участие Васил Найденов, Орлин Горанов, Тони Димитрова, Маргарита Хранова, Веселин Маринов, Любо Киров, Миро, Графа, Мария Илиева, Софи Маринова, Братя Аргирови, Дара (няколко дни преди да замине за финала на "Евровизия" във Виена) и Михаела Маринова.

На 24 май пък Лили Иванова ще отпътува за Париж, за да изнесе втория си концерт в зала "Олимпия", за който "Сега" вече писа. На 9 януари 2009 г. тя стана първият български изпълнител със самостоятелен концерт в нея, а сега ще стане един от доайените, концертирали в прочутата френска зала.

В момента тече и кастингът за игрален филм, посветен на живота на певицата, с работно заглавие "Лили - Любовта е живот", припомня bTV. Сценарият е на Емил Бонев ("Гунди"), режисьор ще бъде Яна Титова ("Диада"), а оператор - Мартин Балкански. Проектът ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на Лили Иванова - от ранните години до съвременната ѝ безпрецедентна творческа активност. Очакванията са в началото на 2026 г. да бъде избрана актрисата, която ще изиграе Лили.