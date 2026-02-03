Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Лили Иванова за пръв път от десетилетия ще пее на площад в София

Концертът е на 2 септември пред "Св. Александър Невски"

03 Февр. 2026

Лили Иванова ще пее на открита сцена пред храм-паметника "Св. Александър Невски", информират от екипа на най-голямото име в българската поп музика. Събитието е планирано за 2 септември. Въпреки общественото пространство, достъпът няма да е безплатен: цените на билетите са от 50 до 180 евро. 

Примата на българската естрада, която тогава (според официалната ѝ биография) ще бъде на 87 години, не е изнасяла концерт на открито в столицата от десетилетия. Обикновено тя прави един-два големи концерта годишно в София в голямата зала на НДК или "Арена 8888 София" (екс "Арена Армеец"), които слагат точката на националните й турнета. Събитието на 2 септември е с участието на Grand LI Orchestra с диригент Константин Добройков и музикален продуцент Ангел Дюлгеров.

Преди няколко дни Лили Иванова обяви и датите на тазгодишното си национално турне. Предвидени са концерти в 13 града. Първата спирка е на 25 март в Благоевград. Следват на 26 март – Кюстендил, 15 юни - Габрово, 1 юли - Добрич, 2 юли - Русе, 10 юли - Горна Оряховица, 11 юли - Варна, 12 юли - Бургас. След концерта в центъра на столицата турнето ще продължи на 7 септември на Античния театър в Пловдив, 10 септември - Плевен, 22 октомври - Шумен, 16 ноември - Хасково, и 18 ноември - Пазарджик. 

На 8 май в столичната "Арена 8888 София" ще се състои благотворителният концерт в подкрепа на здравния фонд на Съюза на артистите в България. В него освен Лили ще вземат участие Васил Найденов, Орлин Горанов, Тони Димитрова, Маргарита Хранова, Веселин Маринов, Любо Киров, Миро, Графа, Мария Илиева, Софи Маринова, Братя Аргирови, Дара (няколко дни преди да замине за финала на "Евровизия" във Виена) и Михаела Маринова.

На 24 май пък Лили Иванова ще отпътува за Париж, за да изнесе втория си концерт в зала "Олимпия", за който "Сега" вече писа. На 9 януари 2009 г. тя стана първият български изпълнител със самостоятелен концерт в нея, а сега ще стане един от доайените, концертирали в прочутата френска зала.

В момента тече и кастингът за игрален филм, посветен на живота на певицата, с работно заглавие "Лили - Любовта е живот", припомня bTV. Сценарият е на Емил Бонев ("Гунди"), режисьор ще бъде Яна Титова ("Диада"), а оператор - Мартин Балкански. Проектът ще проследи ключови периоди от живота и кариерата на Лили Иванова - от ранните години до съвременната ѝ безпрецедентна творческа активност. Очакванията са в началото на 2026 г. да бъде избрана актрисата, която ще изиграе Лили.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Лили Иванова

Още новини по темата

На 87 Лили Иванова стяга концерт в парижката зала "Олимпия"
18 Ноем. 2025

Лили Иванова ще пее за Парцалев в зала 1
17 Юни 2025

Създателите на „Гунди“ ще опитат да повторят успеха с Лили Иванова
24 Апр. 2025

Лили Иванова дебютира на „Франкофоли“ с песен на френски
21 Март 2025

Лили Иванова издава нов албум две седмици преди суперконцерта
30 Ноем. 2024

Лили Иванова: Първо бях забелязана от румънците, а не от българите
03 Ноем. 2024

Концерт на Лили Иванова ще звучи по целия свят чрез стрийминг
22 Окт. 2024

Лили Иванова получи своя "Златен век" пред 2000 зрители
04 Юни 2024

Лили Иванова се отказа да пее на пилона в Рожен
26 Юни 2023

Лили Иванова: Младостта е качество, което се придобива с възрастта
18 Май 2023

Лили Иванова - по-скъпа и от Джон Малкович в Народния
24 Март 2023

Лили Иванова: Не съжалявам, че останах в България
05 Дек. 2022

Лили Иванова компенсира отмененото турне с концертен албум
21 Авг. 2020

Лили Иванова дари цветята за рождения си ден на медиците
25 Апр. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Кой трябва да стане служебен премиер?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ