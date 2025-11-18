На 87 Лили Иванова стяга концерт в парижката зала "Олимпия"

Лили Иванова ще пее за втори път в парижката зала "Олимпия". Събитието на 24 май 2026 г. е под патронажа на президента Румен Радев, информират от екипа на естрадната прима. В момента според официалната си биография Лили е на 86, но до датата на концерта ще е навършила 87 години. Това ще я направи един от доайените, концертирали в легендарната концертна зала във френската столица.

Лили Иванова отправя специални благодарности на Жерар Понт – директор на фестивала FrancoFolies за цял свят и изпълнителен директор на Morgane Groupe, и Христина Камбитова, директор на FrancoFolies de Bulgarie. Тази година певицата участва за пръв път в програмата на "Франкофоли", чието 11-то българско издание бе на 20 и 21 юни в Пловдив.

Също както и на концертите си у нас, по време на гастрола си в Париж Лили Иванова ще бъде съпроводена от LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокалното трио „ЛаТиДа“.

На 9 януари 2009 г. Лили Иванова става първият български изпълнител със самостоятелен концерт в една от най-популярните зали в Европа. На следващата година излиза албумът Au Nom De La Foi, който включва изпълнената на френски едноименна песен по текст на Стефан Шапел, музика на Кристиян Хол и аранжимент на Емил Бояджиев.

"Олимпия" е най-старата действаща зала в Париж и една от най-популярните в света. Построена е от създателя на "Мулен Руж" Хосеп Олер и отваря врати през 1893 г. Лесно се разпознава по големите червени букви на фасадата.

В нея са изнасяли концерти едни от най-известните изпълнители в света. През 1964 г. съвместен концерт там имат "Бийтълс" и родената в България Силви Вартан. На сцената й са излизали Арета Франклин, Далида, Дейвид Боуи, "Джаксънс Файв", Джеймс Браун, Джими Хендрикс, Джони Холидей, Джуди Гарланд, "Дийп Пърпъл", "Блек Сабат", Едит Пиаф, Жак Брел, Жилбер Беко, Жо Дасен, Жозефин Бекер, Ив Монтан, Карлос Сантана, "Лед Цепелин", Луис Армстронг, Лучано Павароти, Алла Пугачова, Мадона, Мирей Матийо, Нели Фуртадо, "Пинк Флойд", Пол Маккартни, "Ролинг Стоунс", Салваторе Адамо, Селин Дион, Франк Синатра, Хулио Иглесиас, Шарл Азнавур и др.

Лили Иванова и в момента е на турне из България, което традиционно ще завърши с голям концерт на 14 декември в зала 1 на НДК. Тази година той ще бъде посветен на 100-годишнината от рождението на Георги Парцалев.