Знаменити български писатели повеждат академията "Заешка дупка"

По случай юбилейното си 10-о издание Академия за писатели "Заешка дупка" събира редица знаменити български автори, които в продължение на два месеца ще водят курсове и семинари за бъдещите курсисти тази есен.

Георги Господинов, първият български носител на престижната литературна награда "Букър", превеждан на множество езици, ще проведе специална среща с бъдещите таланти на Академията. А колегите му Йоанна Елми и Георги Бърдаров ще изнесат ексклузивни семинари като част от богата юбилейна програма на "Заешката дупка". Авторката на бестселърите "Глина", "Сърце" и "Нишка" Виктория Бешлийска пък повежда онлайн курса по творческо писане, заедно с писателя Николай Терзийски.

Основател и организатор на Академията е писателката и сценаристка Рене Карабаш (Ирена Иванова) – авторка на един от романа "Остайница", чиято кинопремиера предстои през пролетта на 2026-а, и и сценарист на нашумелия сериал на БНТ "Те, Вълните".

Освен ежегодните курсове по проза, поезия и терапевтично писане, Академията включва в есенната си програма и няколко чисто нови курса по:

– писане на фентъзи, с великаните на фентъзи разказа Марин Трошанов и Владимир Полеганов.

– курс млад писател, насочен към младите пишещи хора между 13 и 17 години.

– курс по фотография, с гост ментор от Италия – Ария Каратас.

– мастър клас по актьорско майсторство, с един от най-награждаваните български театрални режисьори – Стайко Мурджев.

Сред останалите ментори са писателите и поетите Елена Алексиева, Йорданка Белева, Азиз Таш, Аксиния Михайлова, Надежда Радулова, Ина Иванова, Петър Чухов, Анна Лазарова, Станислава Ивкова и Диана Петрова. Сред успешните курсисти, завършили Академията, са Камелия Кучер и Иван Комита. Камелия става популярна със своя дебютен роман "Дом", който издава след години пътуване по света. Следват със също толкова голям успех и другите ѝ книги "Сън" и "Нощ". Иван се прочува с дебютния си роман - трилъра "Хранилка", заради който го наричат "българският Лий Чайлд". Втората му книга "Ахимса" е сравнявана с "Шантарам".

Академията започва на 6 октомври 2025 г. и ще продължи 2 месеца, а приемът е отворен до 15 септември. Информация за всички курсове и как стават записванията, може да се открие в официалния сайт на Творческа Академия "Заешка дупка".