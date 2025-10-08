Втори съд потвърди, че Морфов е незаконно уволнен от Народния театър

Александър Морфов е бил незаконно уволнен като главен режисьор на Народния театър "Иван Вазов", съобщи юридическият портал lex.bg. Това постанови Софийският градски съд и потвърди изцяло първоинстанционното решение. По-рано Софийският районен съд обяви дисциплинарното уволнение за неправомерно с решение от 14 октомври м.г., но театърът в лицето на директора Васил Василев обжалва.

Режисьорът на "Хъшове", "На ръба" и "Животът е прекрасен" беше изгонен от Народния театър през февруари 2023 г., а напрежението там започна да се трупа четири месеца по-рано, когато бившият пиар на ДПС Велислава Кръстева бе назначена за завеждащ "Връзки с обществеността". След продължил няколко месеца конфликт, започнал с надраскване на вратата на пиарката с надписи "ДПС" и "Изчезвай", директорът уволни Морфов за "неявяване на работа" и "уронване на доброто име на работодателя". Броени месеци преди тези събития той бе лично назначен от Васил Василев за главен режисьор в поверения му театър. Уволнението предизвика протест на актьори, предвождан от Валери Йорданов и Камен Донев, които също водеха дела срещу Василев. Василев пък заведе дело срещу Морфов за обида и режисьорът беше осъден да плати 1000 лева глоба и съдебни разноски, тъй като нарече директора на театъра "нищожна личност" от сцената на наградите "Аскеер".

Основните доводи на магистратите от СГС да отменят уволнението са свързани с тълкуването им, че позицията на главния режисьор е основно с художествено-творчески функции, а с тях е натоварен персонал с ненормирано работно време и не може да се търси отговорност от Морфов за това, че не е бил на работа в три конкретни дни. Съдът не се съгласява и че режисьорът е уронил доброто име на работодателя си с надписа на кабинета на директора Васил Василев и в интервю, когато заяви, че "Народният театър е дъщерна фабрика на Доган и Борисов", като приема, че с думите си в случая е изразил правото си на мнение и гражданска позиция. Отделно и двете инстанции констатираха, че дори да е имало нарушение, то най-тежкото дисциплинарно наказание е прекомерно.

Едно от основанията на директора Василев да уволни Морфов е, че режисьорът не се явил на работа в три поредни дни – 9,10 и 11 януари 2023 г. В тази връзка съдът пише, че работното време и почивните дни за театъра са уредени в Правилника за вътрешния трудов ред, а там се казва, че художествено-творческият персонал на театъра е в режим на ненормирано работно време в рамките на 40 работни часа седмично с 12-часова междудневна почивка и два почивни дни, определени съгласно предварително съставен седмичен и месечен график. От представената по делото програма за януари 2023 г. е установено, че за 9 януари не са били насрочени репетиции и представления. За сметка на това обаче на 7 януари (събота) са били насрочени репетиция и представление на постановката "Животът е прекрасен", чийто режисьор е Морфов.

"Ако бъде възприета тезата на въззивника, че работното време на Морфов следва да е 8 часа дневно при 40-часова работна седмица, вземайки предвид и предвиденото в чл. 20 от ПВТР, че почивни дни за служителите на администрацията са събота и неделя, не става ясно как ищецът ще може да изпълнява задължението си, предвидено в длъжностната характеристика, да наблюдава представленията в театъра и да следи за тяхното качествено развитие", мотивира се съдът, като изрично отбелязва, че понеделник е бил почивен ден за творческия състав. В хода на делото е изяснено още, че главният режисьор е присъствал и на представлението на постановката "Животът е прекрасен" на 7 януари. По този повод съдът отбелязва, че ако бъде възприета тезата за стандартно работно време с почивни дни събота и неделя, то трябва да се съобрази и положеният извънреден труд и компенсациите за него.

"Предвид изложеното, настоящият съдебен състав приема, че ищецът не е бил длъжен да се явява на работа на 09.01.2023 г., доколкото същият е бил неработен за него, респективно не е бил длъжен да се явява и на организираната среща в кабинета на директора на същата дата", пише СГС.

В решението си градските съдии подчертават също, че физическото неявяване на Морфов в сградата на театъра не е равнозначно на това да не е изпълнявал работните си задължения. "Отново следва да бъде съобразена спецификата на работата на ищеца, която, както бе посочено, освен ръководни, включва предимно художествено-творчески задължения, изразяващи се в развитие на художественото майсторство на актьорите, наблюдаване на представления, подготовка на спектакли, привличане на външни творци и т.н. Очевидно и житейски логично е, че тези дейности не биха могли да бъдат извършвани единствено от кабинет в сградата на театъра при работно време 8 часа дневно и 40-часова работна седмица", посочва съдът.

Решението му не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.