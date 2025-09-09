Обруганият спектакъл на Малкович „Оръжията и човекът“ е поканен в Загреб

НТ Иван Вазов Директорите на Народния театър в София и на Националния театър на Хърватия в Загреб - Васил Василев и Ива Храсте Сочо, са доволни от сътрудничеството.

Постановката на Народния театър „Оръжията и човекът“ по пиесата на Джордж Бърнард Шоу и под режисурата на Джон Малкович, която миналата година предизвика напрежение в обществото у нас и дори тревожни публикации в чужбина, след като представители на националистически организации решиха, че в нея има разсъждения, обидни за българите, и се опитаха да провалят премиерата, през февруари 2026 г. ще бъде представена на сцената на Националния театър на Хърватия в Загреб по покана на неговата директорка Ива Храсте Сочо. Малко по-късно – през април, пък хърватските артисти ще гостуват на първата ни сцена със спектакъла „Престъпление и наказание“ по романа на Достоевски във версията на световноизвестния словенски режисьор Йерней Лоренци. Това съобщават от Народния театър в своя сайт и страницата си във Фейсбук.

„След като предизвика световен отзвук, спектакълът „Оръжията и човекът“ от Бърнард Шоу под режисурата на Джон Малкович продължава да се радва на международно признание“, пишат от Народния театър, без да припомнят, че „световният отзвук“ бе най-вече заради безредиците и политическия скандал около проекта, а художествените качества на постановката предизвикаха противоречиви отзиви сред професионалната общност и дори бяха напълно отречени от част от нея.

„Тази покана е още едно признание за това, че Народен театър „Иван Вазов“ представя спектакли, които предизвикват интерес и отвъд границите на България и показва, че сме на прав път, показвайки възможностите си и на международни сцени. Щастлив съм да споделя също, че освен представянето на „Оръжията и човекът“ пред хърватска публика, културният обмен ще включва и една от най-впечатляващите хърватски продукции, която ще представим пред българската публика – „Престъпление и наказание“ от Достоевски, постановка на словенския режисьор Йерней Лоренци“, коментира директорът на първата ни сцена Васил Василев.

Името на словенския режисьор е добре познато у нас – неговият спектакъл “Орфей” с Деян Донков в главната роля вече четири сезона е сред репертоарните хитове в афиша на Народния. През този ноември предстои Лоренци да направи кастинг с трупата на театъра за следващия си спектакъл на първата ни сцена – „Физика на тъгата“ по романа на Георги Господинов, чиято премиера е планирана за сезон 2026/2027.

Ива Храсте Сочо, която е на посещение в София, изрази след срещата с Васил Василев задоволство от сътрудничеството с него и от предстоящата скоро реализация на партньорството между двете управлявани от тях институции. „Тази среща открива нова страница в сътрудничеството между Националния театър на Хърватия и водещия драматичен театър на България. Двете институции имат много сходства в своите мисии – съхраняването и развитието на националното драматургично наследство, подкрепата за съвременните гласове и утвърждаването на артистичното майсторство, което надхвърля националните граници“, отбелязва Сочо.

Обменът между двете национални сцени не само разширява международното присъствие на Народния театър, но и бележи пореден силен жест на доверие към българските продукции на европейската театрална карта.

“Постановката на Джон Малкович се превърна в едно от най-значимите културни събития през последния театрален сезон”, настояват от Народния. Класическата антивоенна комедия на нобеловия лауреат Бърнард Шоу „Оръжията и човекът“ е изключително актуална, тъй като поставя под въпрос милитаризма и изследва любовта и човешката природа с характерния за автора остър хумор и социална критика.



