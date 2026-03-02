Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Народният пуска на осмомартенска промоция „женските“ си спектакли

15 заглавия със силни дамски образи ще бъдат с отстъпка 15% от цената на билетите до края на май

Днес, 18:22
Промоцията важи за представленията на 15 заглавия до края на месец май.
Народен театър
Промоцията важи за представленията на 15 заглавия до края на месец май.

Преференциални цени за 15 спектакъла със силно дамско присъствие обяви Народният театър с кампанията си „В главната роля: ЖЕНАТА“. Жестът към публиката е по повод на 8 март.

От 5 до 8 март включително ще могат да бъдат закупени билети с 15% отстъпка за общо 15 постановки с изявени женски персонажи. Намалението важи за представленията до края на май и не е обвързано с ограничение в броя на билетите, защото историите на жените са универсални, човешки и споделени, отбелязват от трупата.

15-те заглавия, за които Народният театър предлага отстъпка, са сред най-любимите на зрителите: „Медея“, „Частици жена“, „Хеда Габлер“, „Театър“, „Бележките под линия“, „Две“, „О, ти която и да си“, „Русалка“, „Пътят към Афродита“, „Жената конбини“, „Цветът на дълбоките води“, „Неведение“, „Последният час на Мерилин Монро“, „Куклен дом – втора част“ и „Едни момичета“.

В главните роли в тези спектакли се превъплъщават едни от водещите актриси на Народния театър, които оформят силни и многопластови женски образи. Сред тях са Радина Кърджилова, Снежина Петрова, Мария Каварджикова, Бойка Велкова, Ана Пападопулу, Стефания Колева, Илиана Коджабашева, Емануела Шкодрева, Албена Ставрева и др. Именно тези им превъплъщения свързват класическата и съвременната драматургия в общ разговор за мястото на жената днес.

Международният ден на жената е празник на силата, уязвимостта, нежността и различните лица на жената. Театралната сцена винаги е била пространство, в което жената присъства не само като символ, но и като личност – със своята сила, достойнство, ранимост и право на собствен глас. А и театърът напомня, че всяка дама е в главната роля на сцената на собствения си живот.

Отвъд традиционните представи за празника на жената и празника на майката, тази кампания на Народния театър насочва вниманието към жената като личност. Това е покана както към жените, които ще изберат вечер в театъра като личен жест към себе си, така и към онези, които ще я споделят с приятелки, със семейството или с любим човек. Покана и към мъжете, които искат да дадат не просто подарък, а преживяване на жената до себе си. А също и към компаниите, които желаят да направят специален комплимент на своите служителки.

Билети с отстъпка от 15% за 15-те представления могат да бъдат закупени само в периода от 5 до 8 март включително. Намалението важи при продажба на билети на каса, както и онлайн с промокод HERSTORY15. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Народен театър, Медея, Частици жена

Още новини по темата

Жената-конбини – свободна като бурмичка в машината
21 Февр. 2026

Жорета Николова отново е в "Есенна соната" на Бергман 25 години по-късно

18 Февр. 2026

Театрални директори скочиха срещу държавната политика в културата
13 Февр. 2026

Шпиони от Студената война заговорничат в Народния театър
07 Февр. 2026

Шведски режисьор прави кастинг за „Фани и Александър“ в Народния
06 Февр. 2026

Спектакълът „Обич за обич“ черпи с любовна лирика на 14 февруари
23 Яну. 2026

Диана Добрева пренася "Малката Англия" от о-в Андрос в Народния театър
21 Яну. 2026

Любо Нейков става „Различният“ в Народния театър
17 Яну. 2026

„Бул териер“ на Боил Банов открива театралната година в Народния
09 Яну. 2026

Проклятието „Глембаеви“
20 Дек. 2025

Спектакълът „Хага“ на Галин Стоев стана хит в Испания
18 Дек. 2025

Мила Искренова превежда любовни писма на езика на танца
17 Дек. 2025

Мариан Бачев искал да уволни директора на Народния театър в последната минута
15 Дек. 2025

Йерней Лоренци пробва за "Физика на тъгата" 41 актьори от Народния
25 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?