Народният пуска на осмомартенска промоция „женските“ си спектакли

Преференциални цени за 15 спектакъла със силно дамско присъствие обяви Народният театър с кампанията си „В главната роля: ЖЕНАТА“. Жестът към публиката е по повод на 8 март.

От 5 до 8 март включително ще могат да бъдат закупени билети с 15% отстъпка за общо 15 постановки с изявени женски персонажи. Намалението важи за представленията до края на май и не е обвързано с ограничение в броя на билетите, защото историите на жените са универсални, човешки и споделени, отбелязват от трупата.

15-те заглавия, за които Народният театър предлага отстъпка, са сред най-любимите на зрителите: „Медея“, „Частици жена“, „Хеда Габлер“, „Театър“, „Бележките под линия“, „Две“, „О, ти която и да си“, „Русалка“, „Пътят към Афродита“, „Жената конбини“, „Цветът на дълбоките води“, „Неведение“, „Последният час на Мерилин Монро“, „Куклен дом – втора част“ и „Едни момичета“.

В главните роли в тези спектакли се превъплъщават едни от водещите актриси на Народния театър, които оформят силни и многопластови женски образи. Сред тях са Радина Кърджилова, Снежина Петрова, Мария Каварджикова, Бойка Велкова, Ана Пападопулу, Стефания Колева, Илиана Коджабашева, Емануела Шкодрева, Албена Ставрева и др. Именно тези им превъплъщения свързват класическата и съвременната драматургия в общ разговор за мястото на жената днес.

Международният ден на жената е празник на силата, уязвимостта, нежността и различните лица на жената. Театралната сцена винаги е била пространство, в което жената присъства не само като символ, но и като личност – със своята сила, достойнство, ранимост и право на собствен глас. А и театърът напомня, че всяка дама е в главната роля на сцената на собствения си живот.

Отвъд традиционните представи за празника на жената и празника на майката, тази кампания на Народния театър насочва вниманието към жената като личност. Това е покана както към жените, които ще изберат вечер в театъра като личен жест към себе си, така и към онези, които ще я споделят с приятелки, със семейството или с любим човек. Покана и към мъжете, които искат да дадат не просто подарък, а преживяване на жената до себе си. А също и към компаниите, които желаят да направят специален комплимент на своите служителки.

Билети с отстъпка от 15% за 15-те представления могат да бъдат закупени само в периода от 5 до 8 март включително. Намалението важи при продажба на билети на каса, както и онлайн с промокод HERSTORY15.