Спектакълът „Хага“ на Галин Стоев стана хит в Испания

Продукцията на Народния театър е определена от медиите като значимо международно събитие

Днес, 14:35
Повечето от персонажите в "Хага" са одиозни реални личности - Путин и обкръжението му.
Боряна Пандова
Спектакълът „Хага“ на режисьора Галин Стоев, продуциран от Народния театър „Иван Вазов“, се превърна в едно от най-обсъжданите заглавия на Международния театрален фестивал Temporada Alta в Жирона, Испания. Постановката по пиесата на украинския драматург Саша Денисова получи широко медийно отразяване както в националната, така и в регионалната испанска преса – La Vanguardia, El Mundo, El Periódico, La Razón, които я определят като смела политическа сатира и значимо международно театрално събитие, информират от първата ни трупа.

Публикациите обръщат внимание на детската перспектива в разказа и актуалността на темата за войната в Украйна, като отбелязват и ролята на националния ни театър като ключов продуцент на спектакъла. Общият медиен отзвук утвърждава „Хага“ като рядък и силен пробив на българска театрална продукция в испанското културно пространство. „С полифонична сценична реализация и екип от актьори, които се превъплъщават в различни персонажи, Галин Стоев изгражда театрален механизъм с голяма визуална и ритмична подвижност, в който се съчетават документален театър, фантазия и черен хумор“, пише испанската преса.

Макар текстът да е дело на украинска авторка, медиите подчертават, че именно България – чрез Народния театър „Иван Вазов“ и режисьора Галин Стоев – е в сърцевината на международния успех на спектакъла. Проектът съчетава документални свидетелства, гротеска и театрална фантазия, за да постави на сцената засега несъществуващ, но дълбоко желан съдебен процес срещу Владимир Путин и неговото обкръжение, в които се превъплъщават актьорите Радена Вълканова (един наистина парадоксален Путин), Юлиан Вергов, Христо Петков, Пламен Димов, София Бобчева, Илиана Коджабашева и др.

В интервю за La Vanguardia Галин Стоев споделя: „Този текст е повече от пиеса – той е конструкция, която ти дава пространство да експериментираш и да размишляваш. Чрез театъра трябва да намерим място, в което тази справедливост да се случи“.

Директорът на фестивала Temporada Alta – Нарсис Пуиг, оценява високо възможността в програмата да бъде включен български спектакъл, каквито досега рядко са присъствали в подобни селекции. Според него създателите на „Хага“ имат „блестяща професионална биография“, а темата на спектакъла е „радикално актуална и съвременна“.

Испанските медии отделят специално внимание на смелото решение на Народния театър „Иван Вазов“ да застане зад силно политическа и потенциално противоречива постановка, предоставяйки пълна свобода на режисьора и екипа. В този контекст премиерата в София през септември 2023-та е определена като тест за независимостта на театъра от политическо влияние.

„Хага“ работи с екип от петнадесет актьори, които преминават през множество роли – от реални политически фигури до образи, извлечени от документални свидетелства за войната. Текстът смесва най-жестокото и зловещото с ирония, абсурд и въображение, а испанската критика го сравнява с „trash версия на Алиса в страната на чудесата – пътешествие към ада с нотки на хумор и приказност“.

С международния си успех „Хага“ утвърждава българския театър като смел, актуален и художествено радикален участник в съвременния европейски културен разговор, заключават критиците на Иберийския полуостров, а испанските медии отдават дължимото на Народния театър не само като дом на спектакъла, но и като „двигател на неговата световна траектория“.

Велислав Павлов, Пламен Димов и Явор Вълканов (от ляво на дясно) в сцена от спектакъла.
Младата актриса Кремена Славчева - "детската" гледна точка към събитията.
