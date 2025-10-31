Медия без
Марий Росен поставя „Жената конбини“ в Народния театър

Спектакълът по нашумелия роман на Саяка Мурата ще излезе през януари на сцена „Апостол Карамитев“

31 Окт. 2025
Режисьорът Марий Росен на първа репетиция на маса.
Петко Мавродиев
„Жената конбини“ по нашумелия роман на японската писателка Саяка Мурата е най-новият проект на режисьора Марий Росен, по който започнаха репетиции в Народния театър „Иван Вазов“. Премиерата ще бъде през януари на сцена „Апостол Карамитев“. В основата на спектакъла, в който участват актьорите Александър Тонев и Боряна Йовчева, е историята на млада жена, която намира своята хармония и идентичност в рамките на стандартизирания свят на денонощен магазин „конбини“. В този парадоксален микрокосмос, където всичко е подредено, програмирано и безупречно, героинята открива ред и смисъл – и именно това я прави различна в очите на другите, подсказват от творческия екип.

Марий Росен описва интереса си към темата като продължение на своите режисьорски търсения около „другостта“ и вътрешния свят на неприспособимия човек. „Изразяването на идеи за човечеството чрез уникалността на странния, отхвърления човек е пътеводна линия в театралното ми творчество. Интересува ме не готовият извод, а трептенето на срещата между вътрешния и външния свят – несъответствията, парадоксите и смущаващите разминавания“, споделя той.

„Жената конбини“ ще бъде поетичен и провокативен разказ за нормалността като роля и за човека, който избира да остане различен в свят на безкрайни копия. Сценограф на спектакъла е Петя Боюкова, композитор – Александър Евтимов-Шаманчето, а хореограф – Яница Атанасова. Драматург на постановката е Анелия Янева, а преводът на романа от японски е на Маргарита Укегава.

Това е петият проект, който Народният театър реализира по линия на програма „Апостол Карамитев“. Основната цел на инициативата е да се даде възможност за представянето на различни форми и естетики, да се предложат нови, интердисциплинарни перспективи към правенето на театър, както и да се отправят нови артистични предизвикателства към трупата и екипа на театъра.

„Конбини“ са неизменна част от пейзажа и битовата култура на днешна Япония. В романа, издаден у нас от „Сиела“, героинята Кейко е странно момиче с поведение, което смущава родители и учители. И тя решава да се затвори в себе си и да не общува с никого. На 18 постъпва в конбини и остава там цели 18 години, като благоговейно се слива с ритъма и звуците му, копнеейки да бъде „нормална“, не „чуждо тяло“, а колелце от обществения механизъм.

Този тъничък, но наситен с послания и проникновен роман поражда множество интерпретации в медиите и в социалните мрежи. Под маската на един безличен, безцветен и безплоден живот критици и читатели съзират по-дълбоки пластове – от кафкиански мотиви, през феминистка нотка, до отношението към жената в японското общество. Сигурен знак, че творбата на Мурата е докоснала болни теми на съвременния свят – отчуждението, конформизма, какво значи да си „нормален“, цената на избора да не откликнеш на очакванията на социума. Авторката – самата тя работила в денонощен магазин, поднася болезнено откровен разказ от първо лице – и абсурден, и комичен, и шокиращ – за „униформените“ делници на жена, обрекла се на своето конбини.

Саяка Мурата (1979) е сред най-видните представители на модерната японска литература. Признанието на критиката и на читателите и авторитетни отличия бележат всяка нейна творческа изява. „Жената конбини“ (2016) е 10-ият й роман, от който са продадени повече от 1 милион екземпляра в Япония, преведен е на много езици, удостоен е с престижната награда „Акутагава“. През 2016-а Мурата е в класацията на японското издание на сп. Vogue за жена на годината.

 

 

Жената конбини - актрисата Боряна Йовчева.
Александър Тонев
