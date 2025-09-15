Маргарита Младенова продължава „Идиот“ по Достоевски с „Лицето на ближния“

Първата премиера в Театрална работилница „Сфумато“ за предстоящия сезон ще бъде новата версия на проф. Маргарита Младенова по "Идиот" на Фьодор Михайлович Достоевски. От екипа предвкусват силно завръщане на спектакъл по гениалния роман на великия руски класик. На сцената ще оживеят някои от най-ярките идеи и образи, създадени от писателя, в които чистотата и добротата се сблъскват с циничния свят и често губят.

Зрителят не само следи драматичната история, но долавя и екзистенциалните въпроси за любовта, вината и смисъла на живота. Театърът превръща този роман в живот на сцената, в който можем да видим собствените си духовни сили, слабости и надежди, отбелязват от „Сфумато“.

Премиерните представления са на 20 и 26 септември от 19.00 часа в основната зала на ТР „Сфумато“.

В спектакъла, наречен „Лицето на ближния“, участват актьорите (по азбучен ред) Албена Георгиева, Александър Тонев, Деян Жеков, Мартин Проданов, Паола Маравиля и Павлина Илова. Сценичната версия и постановката са на Маргарита Младенова. Сценографията е по идея на Борис Далчев и Михаела Добрева, а музиката е създадена от композитора Асен Аврамов.

Заглавието на представлението е повлияно от една известна мисъл на Достоевски: „Да обичаш цялото човечество е лесно, трудно е да обичаш грозното лице на ближния”. Според режисьора проф. Маргарита Младенова проклетият въпрос защо всички идеи се провалят с човешкото действие няма давност. Той гнети съзнанието до днес и поражда много опити да се открие отговорът – някои направо уродливи. “Не е за вярване, че в ХХI век известни фигури настояват да се върне публичното смъртно наказание. Да се върне гилотината”, коментира проф. Младенова.

Максимата „Обичай ближния като себе си“ е най-красивият възможен отговор, но и най-непосилният. Неслучайно я няма сред старозаветните десет Божи заповеди – не можеш да обичаш по заповед. Тя не е и новозаветна проповед. „Обичай другия“ е Христовият вик за спасение, изстрадан от самия него; прозрението му за любовта като единствено възможно контрадействие срещу злото, пропадането, унищожението. Духът да се изправи срещу беса – единствено възможният заговор в името на доброто”, разсъждава режисьорката.

Уви, както знаем от романа, Донкихотовските усилия на идеалиста княз Мишкин да спаси пропадналия ближен не със съвети и поучения, а като поеме неговото страдание с надежда през потъмнелия му лик да просветне първообразът, се провалят. Защото за княза съществува Ти, а за отсрещния – единствено Аз... Но силата на неговия самоубийствен жест („Какво правите със себе си, княже?...“) е в това поне за миг, поне докато са заедно, у ближния да се събуди памет за светлината, да го просветли.

"След седемгодишен живот на нашата първа театрална версия по „Идиот“, създадена с много любов и поддържана горещо от зрителите на ТР „Сфумато“ – предстои „Лицето на ближния“ като продължение. Един по-събран, по-аскетичен опит, вгледан тревожно в горчивите истини за човека, и през героите на Фьодор Михайлович – в самите нас”, обяснява Маргарита Младенова.

Този опит съзнателно загърбва суетата и врявата, празните масови забавления, самоцелната игра на формите – и прекрачва в зоната на чистите съдържания, на живота като духовно изпитание; завръща театъра към същинското му предназначение. И то с един изключително спят тим от талантливи актьори, посветени на тази висока и трудна материя, изтъква режисьорката.

Предишната версия на „Идиот“ от програмата „Достоевски“ на „Сфумато“ се появи на сцената преди осем сезона. От първоначалната версия в сегашния екип са изключителният млад актьор Александър Тонев – княз Мишкин, Албена Георгиева – Генералшата, сценографите, композиторът. През 2017-а в емблематичния образ на фаталната страдалка Настася Филиповна беше Радина Кърджилова. Виттория Николова беше Аглая Епанчина, Деян Жеков – Рогожин.