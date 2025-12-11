Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Руски режисьор критикува цензурата пред самия Путин

Александър Сокуров се обяви и срещу закона за "чуждестранните агенти"

Днес, 11:17
Александър Сокуров
Уикипедия
Александър Сокуров

"Нито една забрана на произведение от страна на държавата, било то музика, литература, архитектура – ​​не е издържала проверката на времето." Така руският режисьор Александър Сокуров разкритикува цензурата и закона за "чуждестранните агенти" в присъствието на самия Путин, съобщават независими издания като "Медуза" и "Астра".

На 9 декември Сокуров, носител на "Златен лъв" от Венеция, участва в заседание на Съвета по правата на човека към президента на Русия, където постави неудобни въпроси за цензурата в родината си, образованието и "чуждестранните агенти". Критиките му са публикувани и в официалната стенограма на заседанието, разпространена от Кремъл.

"Държавата се нуждае от изкуство, то е от съществено значение. Но по някаква причина държавата не винаги се нуждае от изкуство. Това е много неправилно и неприятно позициониране на изкуството и държавата. Оказва се, че държавата атакува собствените си граждани", обясни Сокуров. "Опитайте се да направите "Балада за войника" днес – филмът ще бъде незабавно забранен, а какво ще се случи с автора – също не е ясно", заяви режисьорът.

Сокуров се позова на собствения си опит, като заяви, че не му е било дадено обяснение защо един от филмите му е бил забранен. "Когато преживях тези процеси по време на съветския строй, винаги ми се обясняваше защо филмът ми няма да бъде показан в Съветския съюз“, направи сравнение режисьорът.

По отношение на чуждестранните агенти той каза: "Всяка седмица ние с тревога наблюдаваме кой ще бъде обявен за чуждестранен агент. Тези обозначения са ужасяващи. Според мен това е грешно решение, което унижава човека, гражданина, пречи му да се развива и да продължи да съществува". 

Руският диктатор Владимир Путин му отговори, че законът за "чуждестранния агент" е измислен в САЩ през 40-те години на миналия век и според него, за разлика от САЩ, в Русия няма наказателно преследване за този статус. Путин обаче пропусна факта, че член 330.1 от Наказателния кодекс, който носи присъда до две години затвор, вече е в сила в Русия. Например, политикът Иля Яшин вече е осъден задочно по този закон – на една година и девет месеца. Журналистът Юрий Дуд е със същата присъда. Министерството на правосъдието вече не е длъжно да доказва, че дадено лице или организация е получило чуждестранно финансиране, за да приложи обозначението, посочва ДПА.

В отговор на коментарите на режисьора относно цензурата, Путин призна, че връзката между държавата и изкуството е "сложен въпрос". Относно забраната на филмите на Сокуров той отговори, че тъй като режисьорът е член на Съвета по правата на човека, "няма цензура срещу него" и обеща да му се обади.

През 2023 г. Министерството на културата отказва разрешение за разпространение на филма на Александър Сокуров "Приказка". През 2024 г. професионалният информатор Виталий Бородин постигна и забрана на филма "Насън ти плака горчиво", продуциран от Сокуров.

Александър Николаевич Сокуров е роден на 14 юни 1951 г. в Подорвиха, Иркутска област. Той е известен със своите философски и експериментални филми, използващи дълги кадри и иновативни техники. Сред най-значимите му творби са "Руски ковчег" (2002), заснет в един непрекъснат кадър; "Фауст" (2011), спечелил "Златен лъв" на филмовия фестивал във Венеция, и трилогията, посветена на властта: "Молох" (за Хитлер), "Телец" (за Ленин) и "Слънцето" (за Хирохито). Народен артист на Русия (2004), шесткратен носител на националното филмово отличие "Ника", ръководител на катедра "Филмова и телевизионна режисура" в Института по история, филология и масмедии на Кабардино-Балкарския държавен университет "Х. М. Бербеков" (2010-2019). Член на Настоятелството на Фонда за развитие на Ермитажа, член на Съвета по правата на човека на Русия.

 На 3 декември 2023 г. режисьорът заяви, че не работи по нови проекти, тъй като му е забранено да снима.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Александър Сокуров, чуждестранни агенти

Още новини по темата

"Възраждане" не прокара регистрацията на ''чуждестранни агенти"
05 Февр. 2025

Москва забрани фондацията на Джордж Клуни
19 Авг. 2024

Разобличаване на чужди агенти или просто лов на вещици?
28 Апр. 2023

"Възраждане" се проверява за огромна злоупотреба с лични данни
29 Март 2023

Грузия се отказа от скандалния Закон за чуждестранните агенти
09 Март 2023

„Възраждане“ внесе мракобесен проектозакон в парламента
01 Ноем. 2022

Акунин, Улицка и Глуховски изчезнаха от книжарниците в Русия
24 Окт. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ще пристане ли ПП-ДБ на ГЕРБ - стара тема с нова сила
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?