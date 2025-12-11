Руски режисьор критикува цензурата пред самия Путин

"Нито една забрана на произведение от страна на държавата, било то музика, литература, архитектура – ​​не е издържала проверката на времето." Така руският режисьор Александър Сокуров разкритикува цензурата и закона за "чуждестранните агенти" в присъствието на самия Путин, съобщават независими издания като "Медуза" и "Астра".

На 9 декември Сокуров, носител на "Златен лъв" от Венеция, участва в заседание на Съвета по правата на човека към президента на Русия, където постави неудобни въпроси за цензурата в родината си, образованието и "чуждестранните агенти". Критиките му са публикувани и в официалната стенограма на заседанието, разпространена от Кремъл.

"Държавата се нуждае от изкуство, то е от съществено значение. Но по някаква причина държавата не винаги се нуждае от изкуство. Това е много неправилно и неприятно позициониране на изкуството и държавата. Оказва се, че държавата атакува собствените си граждани", обясни Сокуров. "Опитайте се да направите "Балада за войника" днес – филмът ще бъде незабавно забранен, а какво ще се случи с автора – също не е ясно", заяви режисьорът.

Сокуров се позова на собствения си опит, като заяви, че не му е било дадено обяснение защо един от филмите му е бил забранен. "Когато преживях тези процеси по време на съветския строй, винаги ми се обясняваше защо филмът ми няма да бъде показан в Съветския съюз“, направи сравнение режисьорът.

По отношение на чуждестранните агенти той каза: "Всяка седмица ние с тревога наблюдаваме кой ще бъде обявен за чуждестранен агент. Тези обозначения са ужасяващи. Според мен това е грешно решение, което унижава човека, гражданина, пречи му да се развива и да продължи да съществува".

Руският диктатор Владимир Путин му отговори, че законът за "чуждестранния агент" е измислен в САЩ през 40-те години на миналия век и според него, за разлика от САЩ, в Русия няма наказателно преследване за този статус. Путин обаче пропусна факта, че член 330.1 от Наказателния кодекс, който носи присъда до две години затвор, вече е в сила в Русия. Например, политикът Иля Яшин вече е осъден задочно по този закон – на една година и девет месеца. Журналистът Юрий Дуд е със същата присъда. Министерството на правосъдието вече не е длъжно да доказва, че дадено лице или организация е получило чуждестранно финансиране, за да приложи обозначението, посочва ДПА.

В отговор на коментарите на режисьора относно цензурата, Путин призна, че връзката между държавата и изкуството е "сложен въпрос". Относно забраната на филмите на Сокуров той отговори, че тъй като режисьорът е член на Съвета по правата на човека, "няма цензура срещу него" и обеща да му се обади.

През 2023 г. Министерството на културата отказва разрешение за разпространение на филма на Александър Сокуров "Приказка". През 2024 г. професионалният информатор Виталий Бородин постигна и забрана на филма "Насън ти плака горчиво", продуциран от Сокуров.

Александър Николаевич Сокуров е роден на 14 юни 1951 г. в Подорвиха, Иркутска област. Той е известен със своите философски и експериментални филми, използващи дълги кадри и иновативни техники. Сред най-значимите му творби са "Руски ковчег" (2002), заснет в един непрекъснат кадър; "Фауст" (2011), спечелил "Златен лъв" на филмовия фестивал във Венеция, и трилогията, посветена на властта: "Молох" (за Хитлер), "Телец" (за Ленин) и "Слънцето" (за Хирохито). Народен артист на Русия (2004), шесткратен носител на националното филмово отличие "Ника", ръководител на катедра "Филмова и телевизионна режисура" в Института по история, филология и масмедии на Кабардино-Балкарския държавен университет "Х. М. Бербеков" (2010-2019). Член на Настоятелството на Фонда за развитие на Ермитажа, член на Съвета по правата на човека на Русия.

На 3 декември 2023 г. режисьорът заяви, че не работи по нови проекти, тъй като му е забранено да снима.