Награда след награда: "Битка след битка" е фаворит за "Златен глобус"

"Битка след битка", сочен като безапелационен фаворит за предстоящия сезон на филмовите награди, може спокойно вече да се прекръсти на "Награда след награда".

През последната седмица филмът на Пол Томас Андерсън подреди в колекцията си пет награди на National Board of Review - включително за най-добър филм, режисура и водещ актьор, две от Нюйоркските филмови критици (най-добър филм и поддържаща мъжка роля), две от Лосанжелиските филмови критици (най-добър филм и режисьор) и 16 номинации за наградите "Изборът на критиците".

Той доминира и обявените днес следобед номинации за 83-ите награди "Златен глобус". Филмът, класифициран в раздел Комедия/мюзикъл, спечели 9. Той води в категориите за най-добър филм - комедия или мюзикъл, режисура, водещ актьор (Леонардо ди Каприо) и актриса (дебютантката Чейс Инфинити), както и номинации за второстепенните роли на Бенисио дел Торо, Шон Пен и Теяна Тейлър. "Битка след битка" е номиниран също за най-добър сценарий, чийто автор е П. Т. Андерсън, и за музиката на Джони Грийнуд от "Рейдиохед".

Изненадващо втори в надпреварата е филм на норвежки език. Това е "Сантиментална стойност", носител на Голямата награда от Кан т.г. Лентата на Йоаким Триер печели 8 номинации, като също ще се състезава за най-добър филм (но в раздела Драма), режисура, сценарий, водеща женска роля на Ренате Райнсве, водеща мъжка роля на Стелан Скарсгард, две номинации за второстепенна женска роля - Ел Фанинг и Инга Лилеас, и най-добър чуждоезичен филм.

С седем номинации следва "Грешници". Филмът на Райън Куглър, един от най-харесваните в САЩ, е поставен в категорията за Драма и така няма да представлява пряка конкуренция на "Битка след битка". В "леката категория" филмът на П. Т. Андерсън ще си оспорва "глобуса" с "Бугония" на Йоргос Лантимос, "Без конкуренция" на корееца Пак Чан-Ук, два филма на Ричард Линклейтър - "Синя луна" и "Новата вълна", и "Върховния Марти".

При драмите "Сантиментална стойност" и "Грешници" ще влязат в надпревара с "Хамнет" на Клои Жао, "Обикновен инцидент" на Джафар Панахи, "Франкенщайн" на Гийермо дел Торо и бразилският "Тайният агент". "Хамнет" има общо шест номинации, "Франкенщайн" - пет, а носителят на тазгодишната "Златна палма" - четири.

В телевизионните категории, които са неразделна част от "Златните глобуси", "Белият лотос" води с шест номинации: за най-добър драматичен сериал и съответни актьорски поощрения за Кари Куун, Паркър Поузи, Ейми Лу Ууд, Уолтън Гогинс и Джейсън Айзъкс. При литимитираните сериали "Юношество" на Netflix е с пет, а "Разделение" и "Само убийства в сградата" имат по 4.

Наградите ще бъдат връчени на 11 януари догодина, а водеща за втори пореден път ще бъде Ники Глейзър.

"Златен глобус", важна спирка по пътя към "Оскарите" и едно от най-горещите партита в холивудския награден сезон, през 2024 г. се завърна в тв ефира след бурен период на скандали. Три години по-рано "Лос Анджелис таймс" разкри, че в Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд - малка група от около 87 журналисти, които гласуват за наградите, няма чернокожи членове. Изданието посочи и етични проблеми в организацията, която имаше репутацията, че се наслаждава на разточителни командировки, финансирани от студиата, и номинира филми със съмнително качество. Отличията се възродиха, след като разпуснаха Асоциацията, въведоха нови правила и увеличиха броя на гласуващите до над 300 журналисти от цял свят. Сред тях преди 2 г. за пръв път се включи и български критик - проф. Ингеборг Братоева-Даракчиева.

Гласуването за 97-ите номинации "Оскар" от членовете на американската киноакадемия започва след дни. Самите номинации ще бъдат обявени публично на 22 януари, а церемонията по връчването на наградите е на 16 март.

Ето и списъка с номинирани за 83-ия тираж на "Златен глобус" в по-важните категории:

НАЙ-ДОБЪР ФИЛМ - ДРАМА

"Франкенщайн"

"Хамнет"

"Обикновен инцидент"

"Тайният агент"

"Сантиментална стойност"

"Грешници"

НАЙ-ДОБЪР ФИЛМ - МЮЗИКЪЛ ИЛИ КОМЕДИЯ

"Синя луна"

"Бугония"

"Върховния Марти"

"Без конкуренция"

"Новата вълна"

"Битка след битка"

КИНЕМАТОГРАФИЧНО ИЛИ БОКС ОФИС ПОСТИЖЕНИЕ

"Аватар: Огън и пепел"

"F1: Филмът"

KPop Demon Hunters

"Мисията невъзможна: Възмездие"

"Грешници"

"Оръжия"

"Злосторница: Част втора"

"Зоотрополис 2"

НАЙ-ДОБЪР АНИМАЦИОНЕН ФИЛМ

"Арко"

Demon Slayer

"Елио от Земята"

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

"Зоотрополис 2"

НАЙ-ДОБЪР ЧУЖДОЕЗИЧЕН ФИЛМ:

"Обикновен инцидент"

"Без конкуренция"

"Тайният агент"

"Сантиментална стойност"

"Сират"

"Гласът на Хинд Раджаб"

НАЙ-ДОБЪР РЕЖИСЬОР НА ФИЛМ

Пол Томас Андерсън - "Битка след битка"

Райън Куглър - "Грешници"

Гийермо Дел Торо - "Франкенщайн"

Джафар Панахи - "Обикновен инцидент"

Йоахим Триер - "Сантиментална стойност"

Клои Жао - "Хамнет"

НАЙ-ДОБЪР СЦЕНАРИЙ - ФИЛМ

"Битка след битка"

"Върховния Марти"

"Грешници"

"Обикновен инцидент"

"Сантиментална стойност"

"Хамнет"

НАЙ-ДОБРА АКТРИСА ВЪВ ФИЛМ - ДРАМА

Джеси Бъкли - "Хамнет"

Дженифър Лорънс - "Умри, моя любов"

Ренате Рейнсве - "Сантиментална стойност"

Джулия Робъртс - "След лова"

Теса Томпсън - "Хеда"

Ева Виктор - Sorry, Baby

НАЙ-ДОБЪР АКТЬОР ВЪВ ФИЛМ - ДРАМА

Джоел Едгъртън - Train Dreams

Оскар Айзък - "Франкенщайн"

Дуейн Джонсън - "Машина за разбиване"

Майкъл Б. Джордан - "Грешници"

Вагнер Моура - "Тайният агент"

Джеръми Алън Уайт - "Спрингстийн: Избави ме от нищото"

НАЙ-ДОБРА АКТРИСА ВЪВ ФИЛМ - МЮЗИКЪЛ ИЛИ КОМЕДИЯ

Роуз Бърн - "Ако имах крака, щях да те ритна"

Синтия Ериво - "Злосторница: Част втора"

Кейт Хъдсън - Song Sung Bluе

Чейс Инфинити - "Битка след битка"

Аманда Сейфрид - The Testament of Ann Lee

Ема Стоун - "Бугония"

НАЙ-ДОБЪР АКТЬОР ВЪВ ФИЛМ - МЮЗИКЪЛ ИЛИ КОМЕДИЯ

Тимъти Шаламе - "Върховния Марти"

Джордж Клуни - "Джей Кели"

Леонардо ди Каприо - "Битка след битка"

Итън Хоук - "Сина луня"

Лий Бьон-хун - "Без конкуренция"

Джеси Племънс - "Бугония"

НАЙ-ДОБРА АКТРИСА В ПОДДЪРЖАЩА РОЛЯ ВЪВ ФИЛМ

Емили Блънт - "Машина за разбиване"

Ел Фанинг - "Сантиментална стойност"

Ариана Гранде - "Злосторница: Част втора"

Инга Ибсдотер Лилеас - "Сантиментална стойност"

Ейми Мадиган - "Оръжия"

Теяна Тейлър - "Битка след битка"

НАЙ-ДОБЪР АКТЬОР В ПОДДЪРЖАЩА РОЛЯ ВЪВ ФИЛМ

Бенисио Дел Торо - "Битка след битка"

Джейкъб Елорди - "Франкенщайн"

Пол Мескал - "Хамнет"

Шон Пен - "Битка след битка"

Адам Сандлър - "Джей Кели"

Стелан Скарсгард - "Сантиментална стойност"

НАЙ-ДОБРА МУЗИКА - ФИЛМ

"Франкенщайн"

"Грешници"

"Битка след битка"

"Сират"

"Хамнет"

"F1: Филмът"

НАЙ-ДОБРА ОРИГИНАЛНА ПЕСЕН - ИГРАЛЕН ФИЛМ

Dream as One от "Аватар: Огън и пепел"

Golden от KPop Demon Hunters

I Lied To You от "Грешници"

No Place Like Home от "Злосторница: Част втора"

The Girl in the Bubble от "Злосторница: Част втора"

Train Dreams от Train Dreams