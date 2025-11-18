Медия без
"Сантиментална стойност" поведе на Европейските филмови награди

Българско участие в номинациите няма, но поне гледаме фаворитите на голям екран

Днес, 18:14
Колаж от петте най-силни заглавия на годината: "Сират", "Обикновен инцидент", "Сантиментална стойност", "Звук от падане" и "Гласът на Хинд Раджаб".
ЕФА
"Сантиментална стойност" на Йоаким Триер, който гледаме преди два дни в зала 1 на НДК като част от "Киномания", поведе с най-много номинации за наградите на Европейската филмова академия. Той е фаворит в категориите за най-добър филм, режисура, сценарий, актьор (Стелан Скарсгард) и актриса (Ренате Рейнсве). С 4 номинации е "Сират" на Оливер Лаше - също в програмата на "Киномания", а с една по-малко е "Обикновен инцидент" на Джафар Панахи. Последния, носител и на тазгодишната "Златна палма" от Кан, ще видим през март на "София филм фест". Трите са номинирани за най-добър европейски филм заедно с разтърсващата полудокументална драма "Гласът на Хинд Раджаб", която има още две предстоящи прожекции на "Киномания" в София и Пловдив, и "Звук от падане" на Маша Шилински.

Триер, Лаше, Панахи и Шилински ще се състезават в категорията за най-добър режисьор с Йоргос Лантимос ("Бугония"). Днес Европейската академия обяви номинациите в общо 9 основни категории, а следващата седмица ще станат ясни и останалите. Те бяха съобщени на живо пред публика в двореца "Алкасар" в Севиля.

Иранецът Панахи е претедент и за най-добър сценарий в конкуренцията на Оливие Лаше, Шилински и съавторката й Луиз Петер, Йоаким Триер и съсценариста му Ескил Вогт, както и Паоло Сорентино за "Помилване" (него гледахме в програмата на "Синелибри"). 

Най-добрата европейска актриса ще се избира между Ренате Рейнсве в "Сантиментална стойност", Вики Крипс в "Обичай ме нежно" (отново от програмата на "Синелибри"), Леони Бенеш ("Вечерна смяна"), Леа Дрюке ("Случай 137") и Валерия Бруни Тедески, която току-що представи лично номинирания си филм "Дузе" на "Киномания" в София. 

При актьорите се състезават Стелан Скарсгорд за "Сантиментална стойност", Тони Сервило (който пък беше тук за финала на "Синелибри") за "Помилване", Серхи Лопес за ролята си в "Сират", Мадс Микелсен - "Последният викинг", и Идан Вайс за "Франц". Ема Стоун и Джеси Племънс, звездите на "Бугония", не подлежат на номиниране, тъй като са американци - но режисьорът на филма, който е грък, може. 

По правило от последните години освен петте избрани игрални филма, в категорията на ЕФА "Най-добър филм" попадат и петте водещи анимации и документални продукции на годината. След анимационните претенденти е "Арко", който е в програмата на "Киномания", а документалния "Рифенщал" гледахме на фестивала Sofia Documental миналия месец. 

Носителите на на най-високите филмови отличия на Стария континент, наричани разговорно "европейските "Оскари", ще бъдат обявени на 17 януари. За пръв път церемонията, която тази година ще се проведе в Берлин, е насрочена след Нова година, за да бъде интегрална част от глобалния награден сезон. Досега призовете на ЕФА се връчваха в края на предходната календарна година. Очаква се много от фаворитите на Европейската академия - "Сантиментална стойност", "Бугония", "Обикновен инцидент", да се намесят и в разпределението на наградите "Оскар". 

Българско участие в тазгодишните награди няма никакво, след като през 2024 г. Европейската филмова награда за късометражен филм бе присъдена на хърватската копродукция с България "Човекът, който не можеше да мълчи", а актрисата Мария Бакалова връчи статуетката за най-добър режисьор на автора на "Емилия Перес" Жак Одиар. Поне е отрадно, че българската публика може и е могла да се наслади на почти всичко най-добро от тазгодишната кинореколта на Европа на големия екран, на фона на безпрецедентната творческа криза, обхванала Холивуд напоследък.

Ключови думи:

Сантиментална стойност, Европейски филмови награди, Сират, ЕФА, Джафар Панахи, Бугония

