САЩ отказаха виза на носителя на "Златна палма" Джафар Панахи

Заради неполучена навреме американска виза известният ирански режисьор дисидент Джафар Панахи пропусна премиерата на своя филм „Обикновен инцидент“ в Ню Йорк, която бе насрочена за 2 октомври. Между две свои участия – на Международния кинофестивал в Пусан (Южна Корея) и предстоящия филмов фестивал в Рим, където ще получи наградата за цялостно творчество, Панахи, който през месец май спечели голямата награда „Златна палма“ на най-престижния световен кинофестивал – този в Кан, е трябвало да присъства на филмовия фестивал в Ню Йорк. Както обаче преди броени дни се случи и с британския певец и композитор Кет Стивънс, който през 1977 г. прие исляма и името Юсуф Ислам, и иранският режисьор не получи виза в срок, поради което фестивалът обяви отмяната на планираната за днес среща между Панахи и Мартин Скорсезе.

Кинематографистът, преследван от режима в Техеран, ще присъства на 20-ото издание на международния филмов форум в Рим (15-26 октомври), за да получи приза за кариера от режисьора носител на „Оскар“ Джузепе Торнаторе.

Една от причините за тези забавяния на визите е блокирането на работата на американското правителство и част от държавните институции в САЩ, което започна на 30 септември, след като в Сената не успяха да постигнат споразумение за държавния бюджет и да приемат двата законопроекта за федерални разходи за финансиране на Демократическата и Републиканската партия, коментира La Repubblica. Но едва ли е единствената.

Иранският режисьор дисидент, който на два пъти лежа в затвор и му беше забранено да напуска страната в продължение на 14 години, е създал въздействащ филм, базиран на историите на хора, които е срещнал, докато е бил зад решетките. Обикновеният инцидент от заглавието разказва какво се случва със семейство, пътуващо към дома: баща, майка в края на бременността си и малката им дъщеря. Когато една нощ колата им блъска куче, те започват пътешествие, отвеждащо бащата до гараж, където работи мъж, убеден, че е разпознал в него своя мъчител от дългите години в затвора. Без да е сигурен, той въвлича в това търсене на истината и в отмъщението още група бивши затворници. „За сърцето и нежността, за преоткритата свобода, за новия живот“, казва председателката на журито Жулиет Бинош при връчването на „Златната палма“ на Панахи.

Кет Стивънс, автор и изпълнител на множество хитове през 60-те и 70-те, пък отложи също поради визови проблеми северноамериканската част от турнето в подкрепа на своята автобиографична книга Cat on the Road to Findout, която ще излезе в САЩ на 7 октомври и беше пусната в продажба във Великобритания по-рано този месец. Издаването на книгата няма да бъде засегнато, написа Стивънс в социалните си медии, отбелязвайки, че „книгите не се нуждаят от визи“. Турнето на 77-годишния певец трябваше да започне на 2 октомври във Филаделфия. Концертът за 8 октомври в Торонто, Канада, също беше отложен.

БТА припомни, че за повечето чуждестранни артисти, които имат намерение да се изявяват на сцената в САЩ, в момента е необходим специален тип виза.