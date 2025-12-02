Иран осъди на затвор режисьор със "Златна палма"

Режисьорът дисидент Джафар Панахи, носител на тазгодишната "Златна палма" от Кан за филма си "Обикновен инцидент", е осъден задочно в Иран на една година затвор. Това твърди пред Франс прес адвокатът на режисьора, който в момента се намира в чужбина.

Адвокатът Мустафа Нили допълни, че присъдата включва и двегодишна забрана за пътуване и за членство в политически или социални групи, допълва американското издание Variety. Обвиненията срещу режисьора са, че се е занимавал с "пропагандни дейности" срещу държавата.

След като спечели Кан, международната копродукция "Обикновен инцидент" е изборът на Франция за участие в категорията "Международен игрален филм" на предстоящите награди "Оскар". Филмът проследява дилемата на петима бивши затворници дали да отмъстят на човек, когото смятат за бившия си надзирател, който ги е измъчвал. Почти сигурно е, че той ще попадне сред петте номинирани за най-престижната кинонаграда.

65-годишният Джафар Панахи не за пръв път е недолюбван от иранските власти. Още през 2010 г. му е забранено да снима филми и да напуска страната, след като подкрепя антиправителствените протести. По-късно е осъден за "пропаганда срещу системата" и получава шест години затвор, но излежава само два месеца преди да бъде освободен под гаранция.

Въпреки забраните Панахи намира начини да продължи с творческата си дейност в Ислямската република. Неговият документален филм от 2011 г. "Това не е филм" беше изнесен от страната на USB флашка. Тайно и чрез помощници снима и следващите "Такси" (2015) и "Без мечки" (2022). Всяка негова продукция е предизвикателство с големи рискове, доближаващо до трилър. Два дни преди завършване на снимките за "Обикновен инцидент" екипът е преследван от група от 15 цивилни служители, които искат да да конфискуват всички кадри, разказва "Гардиън". Когато Панахи отказва, служителите му отнемат лаптопи, дискове и лични принадлежности. Той отчита като късмет, че снимките съвпадат с втория тур на президентските избори в Иран, когато арестуването на толкова известен дисидент би предизвикало нежелано внимание. Изглежда той е станал твърде важен, за да бъде унищожен. Дългогодишната му забрана за пътуване вече е в застой. Панахи успява да завърши монтажа на филма във Франция и да го покаже в Кан. "Нищо в Иран не е предвидимо", споделя той пред британското издание. "Надявам се да се върнем у дома след това."

Не се знае и как ще се отнесе САЩ към режисьора, дори той да спечели номинация или награда "Оскар". Заради неполучена навреме американска виза Джафар Панахи пропусна премиерата на "Обикновен инцидент" в Ню Йорк, която бе насрочена за 2 октомври.

СКЪПИ ГОСТИ

Очаква се Панахи да бъде поканен в София на 30-ия "София филм фест" през март, където ще бъде показан филмът му "Обикновен инцидент". Режисьорът вече е бил гост на фестивала двукратно - през 2002 и 2004 г. През миналата година на СФФ пристигна колегата му Мохамад Расулоф - друг именит режисьор с многобройни престижни награди, с 8-годишна присъда от аятоласите за опозиционна дейност в родината си. Расулоф също в момента се намира в изгнание.