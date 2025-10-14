Медия без
Дребно (съ)участие в румънски филм ни отсрамва на европейските "Оскари"

За Европейската филмова академия българското кино отново е незабележимо

14 Окт. 2025
"Млечни зъби" разказва за последните дни на диктатурата на Чаушеску, когато 10-годишната Мария става свидетел на мистериозното изчезване на сестра си.
Миноритарно продуцентско участие в румънски филм е единственото, с което българското кино може да се похвали в тазгодишната селекция за наградите на Европейската филмова академия. Разговорно наричани "европейските "Оскари", призовете тази година ще си оспорват 67 филма, сред които ще бъдат избрани номинираните. Наградените ще бъдат обявени на 17 януари на церемония в Берлин.

Списъкът включва 44 пълнометражни филма, 15 документални и осем анимационни пълнометражни ленти. Сред номинираните пълнометражни филми е "Млечни зъби" на румънския режисьор Михай Минчан – копродукция между Румъния, Франция, Дания, Гърция и България. Заглавието се реализира с финансовата подкрепа на българския Национален филмов център, а продуцент за България е Screening Emotions на Павлина Ангелова. В продукцията няма наше творческо участие. "Млечни зъби" беше част от програма "Хоризонти" на фестивала във Венеция, където бе показан и "Made in EU" на Стефан Командарев. Българската социална драма обаче не е намерила място сред претендентите на ЕФА. 

Измежду фаворите за награди тази година са "Обикновен инцидент" на иранеца Джафар Панахи, носител на "Златна палма" от Кан; отличеният с Гран при на същия фестивал "Сантиментална стойност" на Йоахим Триер; "Мечти" на Даг Йохан Хаугеруд, носител на "Златната мечка" в Берлин; и "Гласът на Хинд Раджаб" на Каутер Бен Хания, отличен със "Сребърен лъв" във Венеция.

Краткият списък от 15 документални филма включва "Рифенщал" на Андрес Файел, който направи премиерата си във Венеция и бе показан у нас на фестивала "София Документал"; дебюта в Локарно "С Хазан в Газа" на Камал Алджафари; и Militantropos, посветен на войната в Украйна.

Обявяването на краткия списък е първата стъпка в процедурата за наградите на Европейската филмова академия. В следващите седмици 5400-те членове на академията (сред които има и наши кинематографисти) ще изгледат филмите от списъка и ще гласуват за номинациите, с изключение на категориите "Награда на европейската млада аудитория", наградата на публиката LUX и почетните награди.

Номинациите за най-добър европейски филм, режисьор, документален филм, анимация, актриса, актьор и сценарист ще бъдат обявени на 18 ноември по време на Европейския филмов фестивал в Севиля.

