Българските ученици ще имат достъп до безплатна платформа за европейско кино

Европейската филмова академия предлага на българските училища безплатен достъп до 74 европейски филма от 33 държави чрез дигиталната платформа European Film Club ("Европейски филмов клуб"). Инициативата се осъществява в партньорство с Националния филмов център и ще бъде официално обявена на предстоящата пресконференция на фестивала "Синелибри".

По техни думи програмата, създадена съвместно с тийнейджъри, има за цел да предизвика интерес към европейското кино, да подобри критичното мислене и да насърчи културния диалог. "Европейски филмов клуб" ще предостави на тийнейджъри от 12 до 19 години целогодишен достъп до подбрани европейски филми и възможности за културен обмен. Филмите, избрани от младите хора, обхващат теми като идентичност, миграция, климатични промени и взаимоотношения, класифицирани са по възраст и разполагат с английски субтитри. Организаторите допълват, че предстои добавянето на още езици.

Учители, професионалисти от филмовата индустрия и ученици на възраст над 16 години ще могат да създават и управляват филмови клубове, като организират прожекции и дискусии в класните стаи, извънкласни дейности или споделени онлайн прожекции. Инициативата вече е създала клубове в 22 държави. Интерактивните функции позволяват на членовете да рецензират филми, да участват в сесии с въпроси и отговори с режисьори и да имат достъп до съдържание зад кулисите. Колекцията от филми може да се гледа самостоятелно онлайн, да се прожектира в класната стая или по време на извънкласни дейности.

Проучвания показват, че 79% от младите участници считат европейското кино за ключово за изграждането на чувство за европейска идентичност, а филмовите клубове спомагат за повишаване на увереността, комуникацията и емпатията, отбелязват от екипа на "Синелибри".