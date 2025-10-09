Анна Нетребко замества американско сопрано на концерт в Берлин

Именитото руско сопрано Анна Нетребко ще замени американката Рене Флеминг на концерт в Държавната опера "Унтер ден Линден" в Берлин на 8 декември, съобщи специализираното издание OperaWire. От институцията уточняват, че Флеминг е отменила всички дати от европейското си турне поради здравословни причини - наложителна операция на коляното.

В изявление Нетребко казва: „С голяма радост най-неочаквано ще направя своя дебютен рецитал на сцената на Берлинската държавна опера – прекрасна опера, в която винаги с удоволствие се завръщам. Пожелавам на Рене Флеминг – една от любимите ми певици, на която много се възхищавам, успешна операция и бързо възстановяване“.

Нетребко ще бъде на сцената в Берлин заедно с мецосопраното Серена Малфи и пианиста Павел Неболсин. Тя ще изпълни произведения на Чайковски, Рахманинов, Римски-Корсаков, Щраус, Делиб и Офенбах.

66-годишното американско сопрано Рене Флеминг напоследък се оттегли от активно участие в оперни спектакли и се изявява основно в концерти. През това лято тя дебютира като оперен режисьор с постановка на „Така правят всички жени“ (Cosi fan tutte) от Моцарт на фестивала в Аспен, Колорадо. За концерта й в Барселона на 18 февруари, първоначално планиран за 12 декември, тя ще бъде заместена от сънародничката си – сопраното Надин Сиера.

Анна Нетребко, която има руско и австрийско гражданство, има все повече ангажименти в Западна Европа след период на отхвърляне и прекратяване на ангажиментите й заради предполагаемата й близост с руския президент Путин и половинчатото й публично дистанциране от политиката на Кемъл във връзка с войната в Украйна.

Преди месец десетки украинци и техни поддръжници се събраха пред Кралската опера в Лондон, за да протестират срещу изява на Нетребко там. Демонстрантите държаха украински знамена и плакати с надписи „Докато Нетребко пее, Украйна кърви“ и „Спрете да прославяте руската агресорска култура“ непосредствено преди премиерата на „Тоска“ от Пучини.

По-рано – през юли, и Берлин възнегодува срещу участието на рускинята във фестивала „Класик оупън еър“. Около 200 души се включиха в акцията, организирана от неправителствената организация Асоциация за солидарност с Украйна на площада пред Берлинската концертна зала. Протестиращите, много от които с украински знамена, се събраха доста преди началото на концерта пред трите входа на сградата с възгласи „Русия е терористична държава" и "Никаква сцена за поддръжниците на Путин", информира тогава ДПА.