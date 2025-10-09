Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Анна Нетребко замества американско сопрано на концерт в Берлин

През юли в германската столица имаше протести срещу руската оперна дива, смятана за близка до Путин

Днес, 11:24
Анна Нетребко ще замести оперираната Рене Флеминг на 8 декември.
Robert Balen
Анна Нетребко ще замести оперираната Рене Флеминг на 8 декември.

Именитото руско сопрано Анна Нетребко ще замени американката Рене Флеминг на концерт в Държавната опера "Унтер ден Линден" в Берлин на 8 декември, съобщи специализираното издание OperaWire. От институцията уточняват, че Флеминг е отменила всички дати от европейското си турне поради здравословни причини - наложителна операция на коляното.

В изявление Нетребко казва: „С голяма радост най-неочаквано ще направя своя дебютен рецитал на сцената на Берлинската държавна опера – прекрасна опера, в която винаги с удоволствие се завръщам. Пожелавам на Рене Флеминг – една от любимите ми певици, на която много се възхищавам, успешна операция и бързо възстановяване“.

Нетребко ще бъде на сцената в Берлин заедно с мецосопраното Серена Малфи и пианиста Павел Неболсин. Тя ще изпълни произведения на Чайковски, Рахманинов, Римски-Корсаков, Щраус, Делиб и Офенбах.

66-годишното американско сопрано Рене Флеминг напоследък се оттегли от активно участие в оперни спектакли и се изявява основно в концерти. През това лято тя дебютира като оперен режисьор с постановка на „Така правят всички жени“ (Cosi fan tutte) от Моцарт на фестивала в Аспен, Колорадо. За концерта й в Барселона на 18 февруари, първоначално планиран за 12 декември, тя ще бъде заместена от сънародничката си – сопраното Надин Сиера.

Анна Нетребко, която има руско и австрийско гражданство, има все повече ангажименти в Западна Европа след период на отхвърляне и прекратяване на ангажиментите й заради предполагаемата й близост с руския президент Путин и половинчатото й публично дистанциране от политиката на Кемъл във връзка с войната в Украйна.

Преди месец десетки украинци и техни поддръжници се събраха пред Кралската опера в Лондон, за да протестират срещу изява на Нетребко там. Демонстрантите държаха украински знамена и плакати с надписи „Докато Нетребко пее, Украйна кърви“ и „Спрете да прославяте руската агресорска култура“ непосредствено преди премиерата на „Тоска“ от Пучини.

По-рано – през юли, и Берлин възнегодува срещу участието на рускинята във фестивала „Класик оупън еър“. Около 200 души се включиха в акцията, организирана от неправителствената организация Асоциация за солидарност с Украйна на площада пред Берлинската концертна зала. Протестиращите, много от които с украински знамена, се събраха доста преди началото на концерта пред трите входа на сградата с възгласи „Русия е терористична държава" и "Никаква сцена за поддръжниците на Путин", информира тогава ДПА.

Украински активисти протестираха през юли в Берлин срещу изява на руското сопрано.
ЕРА/БГНЕС Украински активисти протестираха през юли в Берлин срещу изява на руското сопрано.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Анна Нетребко, Рене Флеминг, опера Унтер ден Линден, Надин Сиера

Още новини по темата

Анна Нетребко се отказа от „Аида“ на Арена ди Верона
29 Юни 2025

Нетребко се връща в Кралската опера в Лондон на фона на протести
04 Апр. 2025

Софийската филхармония изнася първи концерт в театър „Шанз Елизе“ в Париж
26 Март 2025

Американски тенор замества Йонас Кауфман до Нетребко в „Ла Скала“
06 Дек. 2024

Низвергнатата Анна Нетребко отново ще пее в САЩ
01 Авг. 2024

Анна Нетребко идва за първи концерт в България
20 Юни 2024

Министър на културата „пенсионира“ директора на Ла Скала
29 Май 2024

Берлинската опера поднови договора на Анна Нетребко
14 Май 2024

„Дон Карлос“ с Анна Нетребко открива сезона в Ла Скала
07 Дек. 2023

Украинци протестираха срещу изява на Анна Нетребко в Берлин
16 Септ. 2023

Прага отмени концерт на руското сопрано Анна Нетребко
19 Авг. 2023

Нетребко съди "Метрополитън опера"
05 Авг. 2023

Прага чака от Украйна разрешение за концерт на Анна Нетребко
28 Юли 2023

София Лорен открива лято № 100 на Оперния фестивал "Арена ди Верона"
12 Юни 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар