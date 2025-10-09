Валентин Старчев крачи "През времето" вече 90 години

Изложба, посветена на 90-годишнината на големия български скулптор Валентин Старчев, представя Националната галерия в своя филиал "Квадрат 500" на пл. „Св. Александър Невски“. Откриването е на 16 октомври, четвъртък, от 18.00 часа.

Макар и с ретроспективен характер, експозицията, озаглавена "През времето"“, включва само част от неговото внушителното и многопластово творчество. Внимателната селекция от произведения проследява последователността и развитието на формалните и концептуалните търсения на автора през годините – от малката пластика, през скулптурните композиции и монументи на ключови места в урбанистичната и културната топография не само на България, до най-нови творби, мислени и създадени специално за залите на "Квадрат 500", посочват организаторите. Те не просто развиват темите, които вълнуват скулптора, но и доказват, че артистичната енергия може да бъде витална и търсеща, независима от променливия дух на времето. Създаденото от Валентин Старчев притежава изключителна пластична мощ, естетическа проникновеност и безкомпромисна вътрешна дисциплина, които му отреждат трайно място в историческия контекст на българската скулптура и монументалното изкуство, коментира кураторът на изложбата д-р Боряна Вълчанова.

"През времето" е пътуване – не само в хронологията на изминалите години, но и в дълбините на авторовото художествено съзнание, което не престава да изследва границите на материята, на духа и най-вече на формата. Изложбата е покана за среща с изкуство, което носи белезите на различни епохи, но никога не губи гласа си. Тя документира част от богатото и многолико творчество на един емблематичен автор, фокусира върху яркото му присъствие в нашия художествен живот, поставя извън времето и преходността въпроса за значимостта му в българското изкуство.

Експозицията "През времето" може да бъде разгледана в "Квадрат 500" до 18 януари 2026 г.

Валентин Старчев е роден на 14 август 1935 г. в Стара Загора. Дядо му Софроний произхожда от виден резбарски род. Като млад Старчев е активен спортист: в началото на 50-те години е спринтьор, състезател в националния отбор по лека атлетика и автор на няколко национални рекорда. През 1959 г. завършва ВИИИ "Николай Павлович" (днес Художествената академия) в класа на проф. Марко Марков. Работи в много жанрове на изобразителното изкуство, но е най-популярен с монументалната си пластика.

Противоречива и до днес е съдбата на най-известното му творение – паметника "1300 години България", до неотдавна пред НДК. Сред разположените из цяла България и отвъд граница скулптурни произведения на автора са паметникът на хан Тервел в едноименния град, "Раненият Пегас" в памет на загиналите български писатели пред сградата на СБП, паметникът на 14-те изгорели войници на околовръстния път на София, бюстът на Пенчо Славейков в Брунате, Италия, паметникът на Капитан Петко войвода на Алеята на гарибалдийците в Рим, бюстът на Васил Левски в Цариброд, Сърбия, бюст-паметникът на композира Петко Стайнов на Алеята на творците в Борисовата градина и много други.

Валентин Старчев има самостоятелни изложби в България, Австрия, Дания, Франция, Япония, Латвия и др. Дългогодишен преподавател и професор е в Архитектурния факултет на ВИАС и член на управата на Съюза на българските художници.