Стилиян Дичев рисува модерния свят във формата на водата

В галерия "Нюанс" изложбата "Нео романтизъм или брутализъм" на художника Стилиян Дичев се открива утре, 7 октомври, от 18.00 часа. Това е петата самостоятелна изява на автора в пространството на галерията на ул. "Иван Денкоглу" 42 в сърцето на столицата. Произведенията могат да бъдат разгледани там до 19 октомври.

Експозицията изследва напрежението между мечтата и суровата реалност, между изгубената романтика и брутализма на съвременния свят. Тя проследява прехода между две противоположни състояния на духа и мисълта, като съчетава абстрактна форма с дълбоки размисли за мястото на човешкото в технологичната ни епоха, отбелязват домакините на събитието.

"Във времена на технологичен ренесанс, който ни отдалечава от нашата природа, ние страдаме по изгубената романтика, неразделно свързана с мечти, красота и хуманизъм, прераждаща се в помпозен и лишен от човещина брутализъм. Интересен факт е, че този процес съпътства развитието на обществото от хилядолетия. Сблъсъкът, или по-точно преходът, между тях за мен е интересна тема. Сравнявайки го със зараждането на нова ера или нов смисъл на съществуване можем да намерим и отговори на много въпроси", споделя художникът.

В новата си изложба Стилиян Дичев се е опитал чрез абстрактни изображения да пресъздаде тази реалност, вярвайки, че случващото се около нас е това, което сме ние днес. Създавайки своите образи, той се надява подсъзнателно и зрителят да усети времето, в което живеем. "Изгубени, но с желание да бъдем отново намерени, ние изживяваме заедно тези явления", убеден е авторът.

Той представя в изложбата творби с еднакъв размер – в любимия му формат 130/108 см. Повечето от тях са рисувани на MDF (листов материал, произвеждан по метода на сухо пресоване на дребни дървесни частици при високо налягане и температура – б.р.), някои – на платно с акрилни бои, спрей и много, много вода. "Водата – силна, могъща и неконтролируема, в случаите беше мой верен помощник и ми даде шанс да направя това, което виждате днес. Тя се движи, застива, разлива и създава чудни образи", казва художникът, сякаш в унисон с времето навън, където водата, уви, може да създаде и опасни катаклизми, несравними с красивите й превъплъщения в изкуството...

Както винаги при Стилиян Дичев техниката следва идеята, а не обратното, а наименованията на картините за пореден път са чисто формални, за да има възможност зрителят сам да (до)изгради образа. Те са обозначени с номерация, представляваща поредната му изложба, година и номер в експозицията.

Стилиян Дичев е роден в София през 1964 г. Завършил е стенопис в Националната художествена академия "Николай Павлович". В средата на 90-те започва да експериментира в областта на интериорния дизайн, създавайки уникални проекти за обзавеждане. През 1996 г. основава студио за мебелен дизайн и интериори. В биографията си има близо 20 самостоятелни изложби у нас и в Германия, в които представя живопис, колажи, рисунки, мебелен, автомобилен дизайн и др.