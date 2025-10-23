Светът на балета оживява в изложба с добавена реалност

След няколко години отсъствие от родната арт сцена, художничката Александрина Караджова се завръща със завладяваща нова изложба, наречена „Сред звездите“, включваща картини, които са истински празник на женствеността, нежността и грацията. Откриването предстои на 28 октомври от 18.30 ч. в салонната зала на Vivacom Art Hall Оборище 5. Артистична изненада очаква гостите на събитието – част от картините ще “оживеят” с добавена реалност от магьосниците на видео мапинга Elektrick.me, издават домакините на събитието.

Експозицията „Сред звездите“ е вдъхновена от света на балета и изящността на женската фигура. Тя кани ценителите в една вселена на блянове, в която фината емоция и изящното движение се преплитат с приказни истории и сюрреалистични елементи.

Серията започва през 2018 г. с първата картина със сюжет от балета, озаглавена „Сред звездите“. През следващите години концепцията се развива в цялостна колекция, която отразява вътрешния свят на авторката и нестихващия й стремеж към красота. „Като художник, който през целия си творчески път изследва женствеността във всичките й превъплъщения, балетната тема се роди някак съвсем естествено. За мен балетът е еманация на грация, нежност и изящество. И въпреки че темата е твърде често използвана в изкуството, вярвам, че всеки художник има свой собствен поглед и подход към нея”, споделя Александрина.

„Сред звездите” включва 20 картини – тринадесет средни и големи платна, както и седем миниатюри. Повечето са изпълнени с маслени бои върху лен, а много от тях включват металически пигменти – бронз, мед и злато. Вплетени в звездното небе, в роклите на някои от балерините, при определена светлина те придават особена "живост" на картините и излъчването на съвременна приказка. „Изложбата е преди всичко награда за мен самата. С нея празнувам вечната и универсална женственост, но също и даровете на моята собствена зрелост, които неминуемо съм запечатала във великолепието от цветове и приказни елементи върху платната”, казва художничката.

Изложбата ще продължи до 7 ноември.

Александрина Караджова вече над 20 години твори под марката Acrista Art. Нейна „визитна картичка“ е сайтът acrista.com, където тя споделя поетичната си визия за света, пресътворена в изящни и въздействащи маслени платна. Картините на Александрина разказват красиви, нежни и страстни истории, в центъра на които винаги е женското начало. Дълго време сухият пастел е предпочитаният от нея материал, впоследствие преминава изцяло към маслените бои.

Танцовото изкуство е изключително близко до душевността на художничката. От много години тя пресъздава драматизма и ярките цветове на испанското фламенко върху платната си, а специално за настоящата изложба „Сред звездите” създава серия маслени картини на класическа балетна тема, в които пренася изяществото и финеса на това възхитително изкуство.

Александрина има участия в множество изложби у нас и в чужбина, а нейни произведения красят стотици домове и офиси по цял свят – от България до Австралия, от Германия до Южна Корея, от Финландия до Испания, от Англия до САЩ.