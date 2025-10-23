Медия без
Светът на балета оживява в изложба с добавена реалност

Експозицията „Сред звездите“ на художничката Александрина Караджова пресъздава изяществото на женската фигура и красотата на танца

Днес, 12:47
За Александрина Караджова балетът е еманация на нежност и изящество.
След няколко години отсъствие от родната арт сцена, художничката Александрина Караджова се завръща със завладяваща нова изложба, наречена „Сред звездите“, включваща картини, които са истински празник на женствеността, нежността и грацията. Откриването предстои на 28 октомври от 18.30 ч. в салонната зала на Vivacom Art Hall Оборище 5. Артистична изненада очаква гостите на събитието – част от картините ще “оживеят” с добавена реалност от магьосниците на видео мапинга Elektrick.me, издават домакините на събитието.

Експозицията „Сред звездите“ е вдъхновена от света на балета и изящността на женската фигура. Тя кани ценителите в една вселена на блянове, в която фината емоция и изящното движение се преплитат с приказни истории и сюрреалистични елементи.

Серията започва през 2018 г. с първата картина със сюжет от балета, озаглавена „Сред звездите“. През следващите години концепцията се развива в цялостна колекция, която отразява вътрешния свят на авторката и нестихващия й стремеж към красота. „Като художник, който през целия си творчески път изследва женствеността във всичките й превъплъщения, балетната тема се роди някак съвсем естествено. За мен балетът е еманация на грация, нежност и изящество. И въпреки че темата е твърде често използвана в изкуството, вярвам, че всеки художник има свой собствен поглед и подход към нея”, споделя Александрина.

„Сред звездите” включва 20 картини – тринадесет средни и големи платна, както и седем миниатюри. Повечето са изпълнени с маслени бои върху лен, а много от тях включват металически пигменти – бронз, мед и злато. Вплетени в звездното небе, в роклите на някои от балерините, при определена светлина те придават особена "живост" на картините и излъчването на съвременна приказка. „Изложбата е преди всичко награда за мен самата. С нея празнувам вечната и универсална женственост, но също и даровете на моята собствена зрелост, които неминуемо съм запечатала във великолепието от цветове и приказни елементи върху платната”, казва художничката.

Изложбата ще продължи до 7 ноември.

Александрина Караджова вече над 20 години твори под марката Acrista Art. Нейна „визитна картичка“ е сайтът acrista.com, където тя споделя поетичната си визия за света, пресътворена в изящни и въздействащи маслени платна. Картините на Александрина разказват красиви, нежни и страстни истории, в центъра на които винаги е женското начало. Дълго време сухият пастел е предпочитаният от нея материал, впоследствие преминава изцяло към маслените бои.

Танцовото изкуство е изключително близко до душевността на художничката. От много години тя пресъздава драматизма и ярките цветове на испанското фламенко върху платната си, а специално за настоящата изложба „Сред звездите” създава серия маслени картини на класическа балетна тема, в които пренася изяществото и финеса на това възхитително изкуство.

Александрина има участия в множество изложби у нас и в чужбина, а нейни произведения красят стотици домове и офиси по цял свят – от България до Австралия, от Германия до Южна Корея, от Финландия до Испания, от Англия до САЩ.

 

Авторката до една от своите картини.
Към маслените бои в картините са добавени метални пигменти.
Караджова изследва женската красота във всичките й превъплъщения.
