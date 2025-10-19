Малин Кръстев е Бай Славе в дългоочакваната екранизация на "Чамкория"

Дългоочакваната адаптация по романа "Чамкория" най-сетне пое своя път към големия и малкия екран, съобщи режисьорът Виктор Божинов. "Днес е снимачен ден 1 на ф/п (филмовата продукция - бел. ред.) "Чамъ-кория" по романа на Милен Русков", написа той в социалните мрежи. "Благодарим на всички, които направиха този ден възможен!"

Тази сутрин Божинов за пръв път съобщи и кои актьори ще влязат в главните роли. Малин Кръстев играе Бай (Бае) Славе, шофьора на омнибус, който неволно се озовава във вихъра на събитията през 20-те години на миналия век. Христо Петков ще бъде загадъчният пасажер Джина. Действието в "Чамкория" се развива в Царска България през 20-те години на миналия век – време на ожесточени политически сблъсъци и разпадаща се надежда след войните. Снимките на филма ще протекат в два етапа – есенен и пролетен. Сцените през есента ще бъдат снимани в София, в Боровец и в студио за специални ефекти, пресъздаващи обстановката от онова време.

Догодина на 16 април – датата, на която се е случил атентатът в катедралата "Св. Неделя", ще стартират снимките именно на тази ключова сцена. Божинов съобщи пред БТА още, че за филма ще бъдат изградени макети на стара софийска архитектура, която не съществува в момента.

"Най-ценното от текста, което трябва да се представи на екран, е духът на епохата, която е тъжно-смешна", каза режисьорът. "В един такъв страхотен роман винаги има по повече от една история, времетраенето на един игрален филм дава възможност за представяне на една от тях. Конструирахме една от историите на Бай Славе, която може да се побере в рамките на игрален филм. Опитваме се в рамките на възможното да реализираме една достоверна епоха и да развълнуваме зрителите чрез съдбата на героите", отбеляза още Виктор Божинов.

Аз се надявам, че с реализирането на тази история като филм младите поколения ще се запознаят с тези времена, защото имам чувството, че те въобще не се интересуват от това време и от нещата, които са се случили тогава, а от тях може да извадим доста сериозни поуки, посочи режисьорът.

Изпълнителят на главната роля Малин Кръстев добави: "Влизам с голяма надежда да направим добър филм."

"Всяка роля е специфична сама за себе си. Романът е достатъчно категоричен в своята цялост. Нашите зрители познават и романа, и прекрасното представление, което играе Захари Бахаров", каза актьорът и допълни, че във филма са добавени доста сцени от книгата, които липсват в театралното представление. "Съдбата на човека, надеждата му да бъде нещо друго, да постигне мечтите си, да постигне целите и как дребните неща преобръщат всичко – това е по-важното. Бай Славе е всеки един от нас и затова филмът звучи съвременно", заключи той.

"Чамкория" е продукция на Талънт Партнърс с изпълнителен продуцент Гала филм. Проектът е финансово подкрепен от БНТ и НФЦ.

Виктор Божинов ("Голата истина за група "Жигули", "Бягство", сериалите "Под прикритие" и "Вина") пожъна успех с предишната си екранизация по роман на Милен Русков - "Възвишение", през 2017 г. Върху сценария на "Чамкория" той работи от 2019 г. По романа, вдъхновен от историческите сътресения през 20-те години на XX век, в дните след атентата срещу църквата "Света Неделя", от години се играе успешен моноспектакъл на театралната сцена. В него Захари Бахаров изпълява ролята на Бае Славе под режисурата на Явор Гърдев.

На първата сесия за финансиране на игрално кино, където кандидатства, "Чамкория" остана под чертата. Тогава режисьорът и сценарист заяви, че това е изключително сложен проект и няма как да се състои без държавна подкрепа. През юни 2023 г. филмът на Виктор Божинов спечели най-висок брой точки (85.74) и получи близо 2 млн. лв. от Националния филмов център.