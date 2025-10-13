Медия без
"Фондацията" си спомня за Кирил Маричков с голям концерт

Участват още "последният щурец" Валди Тотев, групите "Сигнал", "Тангра" и "Б.Т.Р."

Днес, 12:35

На 30 октомври Кирил Маричков щеше да празнува рожден ден. На 30 октомври миналата година неуморният "щурец" трябваше да излезе на сцената в зала 1 на НДК заедно с колегите си от "Фондацията" по случай своята 80-годишнина. Дни по-рано обаче нелеп инцидент на сцената във Врачанско причини смъртта му. В чест на Маричков датата на рождението му бе обявена от живите членове на бандата (Дони, Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански) за Ден на българския рок.

Точно година по-късно музикантите ще съберат почитатели на българския "рок в минало време", за да почетат паметта на легендата. В зала "Асикс Арена" в столицата (бивша "Фестивална") на 30 октомври от 20 часа ще излязат "Фондацията", "Тангра", "Сигнал", "Б.Т.Р.", както и "последният щурец" Валди Тотев.

Последен е, защото по-малко от шест месеца след Кирил Маричков, на 1 април т.г., се спомина и барабанистът Георги Марков. Сред музикантите, взели участие в групата през годините, са живи Петър Цанков (82 г.), Веселин Кисьов (79 г.) и Константин Атанасов (76 г.), но и тримата отдавна не са свързани с "Щурците", рока и изпълненията на сцена. 

"Един концерт, в който няма да има подгряващи и хедлайнери, защото всички заедно ще бъдат сърцето на този празник", казват за събитието на 30 октомври домакините от "Фондацията" и обещават вечер, изпълнена с емоция, музика и история. 

"Всеки един от нас, които ще бъдем на сцената на 30 октомври, се е учил и е вдъхновен от Кирил Маричков“, споделя Дони в навечерието на рок събитието. "Това е музика, която е написана честно и откровено, и която няма давност, добавя и Иван Лечев за песните на колегата им.

Билети за концерта се продават в Eventim.bg, Ticketportal.bg и Grabo.bg на цени от 50 до 150 лв..

Кирил Маричков - легендарна фигура на българския XX век, музикант, демократ, потомък на забележителен род, почина на 11 октомври м.г., след като падна от сцената в село Селановци преди концерт на "Фондацията". В последното десетилетие Маричков бе част от гръбнака на групата. Той си отиде 20 дни преди да навърши 80, като до последния момент планираше голям концерт по случай юбилея. Роден е на 30 октомври 1944 г. Започва кариерата си през 1962 г. с „Бъндараците“ - една от групите-пионери на българския рок. Следват 40 години с "Щурците" и рекордните над 2600 концерта, многобройни албуми и турнета. Автор е на повече от 150 песни, а хитове като "Рок в минало време", "Вкусът на времето", "Конникът", "Клетва", "Хамлет", "Зодия щурец" феновете му ще помнят винаги. Маричков стои и зад музиката на 14 филма, сред които "Вчера", "Адио Рио", "Дунав мост".

