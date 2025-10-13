Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Времето разделно пърха

Впечатления от новия спектакъл на варненския театър, исторически според датировката

Днес, 09:23
Симеон Лютаков (Манол) и Николай Божков (Сюлейман ага)
FB/ДТ Стоян Бъчваров - Варна/Тони Перец
Симеон Лютаков (Манол) и Николай Божков (Сюлейман ага)

Варна, Драматичен театър, „Време разделно“. Режисьор Бина Харалампиева, драматург Юрий Дачев.

Пиесата според датировката е историческа. 40 години след филма е първа, общо втора.

Предизвикателството би следвало да е огромно. Не защото трябва да копира образеца, а защото летвата изисква невероятен скок.

Манол е почти веселяк. Бъбривец, на когото съселяните се радват. Обяснява се в любов на Елица, пърхат под ръка: "Аз, като се върна от Беломорието, само теб гледам, но не мога заради Момчил..." Голям авер е със Сюлейман ага (образът на Васил Михайлов във филма). Двамата играят нещо като канадска борба. Манол, разбира се, не дава вярата, избира секирата. Енигма остава отде тази твърдост в този човек.

Сюлейман ага е директно комичен през половината време. Малко като шматка. Лафове със съпругата Гюлфие. В същото време е убил брат си, през образа му преминава част от трагедията – кръпка.

Много лоши връзки към епоса, празнина за ужаса, величието. Липсва смразяващата сила на мълчанието. Липсва и яснотата защо пустият Караибрахим не потопява в кръв от раз долината (става видимо към края). По-възрастните знаем. 20-годишните - не е задължително. Ако е за нас пиесата – няма смисъл. За тях – едва ли е.

Актьорите играят. Горят, влагат се. Много силна Даниела Викторова (баба Сребра).

Има и силни моменти. Директно – разтърсващи. През цялото време се моля искрено да променят общото усещане.

Пиесата цели да разгърне характерите отвъд историзма. Ако искате същото – прочетете книгата, гледайте филма.

Публиката прекъсва с аплодисменти на периоди. Манол и Елица се целуват – пляскане. Лаф на Гюлфие – смее се. Накрая 20 минути е на крака. „Разтърсващо“, „смазващо“, „покъртително“, „невероятно“, „епохално“, „един път“, „остави ме без дъх“ летят в социалните мрежи.

Мен ме няма. Признавам си.

Стоян Радев като Караибрахим.
FB/ДТ Стоян Бъчваров - Варна/Тони Перец Стоян Радев като Караибрахим.
Силно представяне на Кольо Стайков като поп Алигорко и Даниела Викторова, баба Сребра.
FB/Toni Perec Photography Силно представяне на Кольо Стайков като поп Алигорко и Даниела Викторова, баба Сребра.
Младата Милвана Христова като Елица.
FB/Toni Perec Photography Младата Милвана Христова като Елица.
Елица и Манол пърхат под ръка.
FB/Toni Perec Photography Елица и Манол пърхат под ръка.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

време разделно, ДТ Стоян Бъчваров, Бина Харалампиева, Юрий Дачев

Още новини по темата

Бина Харалампиева качва романа "Време разделно" на варненска сцена
03 Окт. 2025

Филмът „Сватба“ по Хайтов води с 11 номинации за наградите „Васил Гендов“
01 Апр. 2025

„Случаят Джем“ – хроника на една предизвестена смърт зад Канала
29 Март 2025

Калин Врачански става Джем султан в спектакъл по романа на Вера Мутафчиева
22 Яну. 2025

На 42-рия ден фугата във варненския театър е непобедима - тече ли, тече

10 Дек. 2024

Казандзакис като тържество
03 Септ. 2024

Отиде си актьорът с над 100 роли Велико Стоянов
17 Авг. 2024

Не бива всеки сам да си преценя!
15 Март 2024

Три сестри, но не по Чехов, а по Лилиан Хелман
04 Февр. 2024

"Под игото" като триумф и нелепости
21 Септ. 2023

Варненският театър в стартова позиция за премиерата на „Под игото“
18 Септ. 2023

Богдан Бухалов и Иван Юруков стават Бойчо Огнянов и д-р Соколов
28 Юни 2023

Калин Врачански става граф Монте Кристо в Младежкия театър
18 Яну. 2023

„Червено и черно“, или нагоре по стълбата, която води надолу
26 Ноем. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар