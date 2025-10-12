Медия без
MTV закрива музикалните си канали

Потребителите вече гледат видеоклипове в YouTube и социалните медии, а не по телевизията

12 Окт. 2025

MTV, първият в света 24-часов музикален оператор, ще спре да излъчва поп музика след 44 години, съобщава Би Би Си, цитирана от БГНЕС.

В края на годината операторът ще затвори пет канала -  MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Водещият канал, MTV HD, ще продължи да излъчва риалити предавания като Naked Dating UK и Geordie Shore.  Решението е взето поради промяна в навиците на гледане, като музикалните видеоклипове вече се гледат предимно в YouTube и социалните медии, а не по телевизията.

MTV стартира в САЩ през 1981 г., а европейският клон е открит през 1987 г.  Музикалните канали ще спрат първо във Великобритания и Ирландия, а след това и в във Франция, Германия, Австрия, Полша, Унгария, Австралия и Бразилия. Решението е част от по-широка стратегия за намаляване на разходите, която включва свиването им с 500 милиона долара в цялото глобално портфолио на Paramount Global, която се сля със Skydance Media тази година.

Този акт ще сложи край на безценно наследство от спомени за поколението на 70-те и 80-те години. 

Всичко започва през 1981 г. с пророчески озаглавеното първо видео, излъчено по MTV: Video Killed The Radio Star на The Buggles. Последваха емблематични моменти в поп културата: премиерата на видеото към песента Thriller на Майкъл Джексън през декември 1983 г., което се излъчва на всеки час; Дейвид Боуи, който се застъпва за чернокожите изпълнители в MTV News; първопроходците в жанра риалити шоу The Real World в началото на 90-те; Nirvana, която въвежда грънджа в мейнстрийма с постоянното излъчване на музикалния видеоклип към Smells Like Teen Spirit; сблъсъкът между Кортни Лав и Мадона...

MTV започва да се излъчва в Европа през 1987 г. Предавания като MTV Unplugged се превърнаха в институция, като в разцвета си каналите трансформират промоционални видеа в артистични предложения, изстрелват нагоре музикални кариери, позволяват на модните тенденции да пресичат границите и да дефинират младежката култура. 

Марката MTV ще продължи да съществува чрез дигитални платформи и емблематични събития, като наградите VMA и EMA. От 31 декември 2025 г. обаче музикалната телевизия вече няма да съществува такава, каквато поколенията са я познавали.

40 години стигат: възходът и падението на MTV
Някои нововъведения изглеждат родени за мигновен успех: автомобилът, електрическата крушка, пералната машина - всяко от тях е създадено, за да задоволи търсенето на нещо, което не е съществувало преди.
СЕГА
14 Авг. 2021

 

