Лейди Гага стана артист на годината на MTV

Рокаджии почетоха Ози Озбърн с част от най-големите му хитове

Днес, 13:21
Лейди Гага имаше най-много номинации - 12, и грабна най-важната награда - за артист на годината.
Лейди Гага и Ариана Гранде доминираха на церемонията за връчване на музикалните видео награди на MTV (Video Music Awards – VMA) в неделя вечер, съобщават световните агенции.

Лейди Гага, която имаше най-много номинации – 12, започна с наградата за артист на годината, а по-късно изпълни обещанието си да излезе да пее на сцената след речта си при получаването на приза, което предизвика бурни овации сред публиката в UBS Arena, където се връчваха отличията. „Да бъдеш артист е опит да свържеш душите на хората по целия свят. Да бъдеш артист е дисциплина и умение да достигнеш сърцето на някого и да му напомниш да мечтае. Да бъдеш артист е отговорност да се усмихваш, да танцуваш, да плачеш“, каза Гага, която изпълни Abracadabra и The Dead Dance, сингъл от сериала на Нетфликс Wednesday.

Тя посвети наградата на феновете си и благодари на своя годеник Майкъл Полански, който е съпродуцент на най-новия й албум Mayhem. „Да творя с теб беше нещо прекрасно“, каза тя.

Ариана Гранде спечели две значими награди – видео на годината и най-добро поп видео. Тя благодари на „терапевтите си и гей хората” по време на речта си при получаването на статуетките.

Марая Кери също бе сред главните действащи лица на вечерта, тя прие с удоволствие аплодисментите на феновете си и коментира своята легендарна кариера, докато приемаше наградата Video Vanguard. Гранде й връчи наградата с искрена почит, наричайки Кери „саундтракът на нашия живот“. „Като вокалистка има само една кралица. И това е Марая“, категорична бе тя.

Кери излезе на сцената в златисто боди и изпълни хитове от цялата си кариера: от Fantasy през We Belong Together до Obsessed. Изпълнението включваше и песни от нейния знаков 10-и албум The Emancipation of Mimi, който излезе точно преди 20 години.

„Не мога да повярвам, че тази вечер получавам първата си награда VMA. Имам един въпрос: какво, по дяволите, чакахте? Шегувам се. Благодаря ви! Обичам ви!“, сподели леглендарната певица

Покойният Ози Озбърн беше почетен подобаващо, когато някои от най-големите имена в рока излязоха на сцената в негова памет. Стивън Тайлър и Джо Пери от Aerosmith, британският бунтар YUNGBLUD и Нуно Бетенкорт изпълниха част от най-големите хитове на Озбърн, включително Crazy Train, Changes и Mama, I’m Coming Home. Синът на Ози – Джак Озбърн, и няколко от внучетата му публикуваха видео послание към зрителите. „Сигурен съм, че той би бил невероятно щастлив да види тези велики музиканти да продължават неговото наследство и да вдъхновяват следващото поколение рокаджии“, сподели Джак Озбърн.

На церемонията латино идолът Рики Мартин получи първата си награда Latin Icon Award след наелектризиращо изпълнение на главната сцена. Той говори за 40-годишната си кариера в музиката и посвети наградата на четирите си деца. Изявата на Мартин бележи 25-годишнината от дебюта му на VMA през 1999 г., когато той стана първият латиноамерикански изпълнител, спечелил наградата за най-добро поп видео. „Започнах, когато бях бебе, и все още съм тук“, възкликна той и добави: „Искаме просто да обединим страните, искаме да премахнем границите и да запазим музиката жива“.

Звездите Тейлър Суифт и Бионсе очакваха да станат най-награждаван артист в историята на VMA. Всяка от тях има по 30 награди, но бяха номинирани само в категорията „Артист на годината“, така че победата на Лейди Гага ще ги остави равностойни поне за още една година.

Сред останалите изпълнители на церемонията бяха Конан Грей, Тейт Макрей, Джели Рол, Пост Малоун, Алекс Уорън, Джей Балвин, Сабрина Карпентър и Сомбър.

Ариана Гранде приветства феновете си със статуетка в ръце.
Стивън Тайлър и Yungblud в момент от изпълнението в памет на великия Ози.
Марая Кери - "саундтракът на нашия живот"...
