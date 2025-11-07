Медия без
Рапърът Кендрик Ламар води с 9 номинации за наградите „Грами“

Лейди Гага, Бед Бъди и Сабрина Карпентър също са сред главните претенденти за престижните музикални отличия

07 Ноем. 2025
Кендрик Ламар с трофеите си от предишното издание на наградите "Грами": 5 грамофончета за най-добри запис на годината, рап изпълнение и песен, видео и песен на годината (Not Like Us).
ЕРА/БГНЕС
Рапърът Кендрик Ламар получи най-много номинации за наградите "Грами" – 9 на брой, съобщи Асошиейтед прес. Сред големите претенденти за водещите музикални отличия са също Лейди Гага, Бед Бъни, Сабрина Карпентър. Номинациите за всички 95 категории на „Грами“ бяха обявени на живо в сайта на наградите и в Ютюб канала на американската Национална звукозаписна академия, която ги присъжда. Заветните грамофончета – символът на наградите „Грами", ще бъдат връчени за 68-и път на 1 февруари 2026 г. на церемония в "Крипто арена" в Лос Анджелис. 

В обявяването на номинациите днес се включиха звезди като Гейл Кинг, Карол Джи, Лизо, Никол Шерцингер, Сабрина Карпентър, Сам Смит, Дейвид Фостър и Чапъл Роан – победителката в категорията за най-добър нов изпълнител за миналата година.

Тазгодишните номинации обхващат широк спектър от артисти, жанрове и проекти – от утвърдени изпълнители до номинирани за първи път, в областта на поп, кънтри, рап, ритъм енд блус, латино, джаз и други, отразявайки една година, белязана от всеохбхватна креативност в музиката. Тази година се въвеждат и две нови категории на наградите "Грами" – за най-добър традиционен кънтри албум и най-добра обложка на албум. Тези допълнения засилват ангажимента на звукозаписната академия да признае по-широк спектър от артистично майсторство и да почете еволюиращите начини, по които се създава и преживява музиката.

"Голямата четворка" на наградите "Грами" включва призовете за албум на годината, запис на годината, песен на годината и най-добър нов изпълнител.

В категорията „Албум на годината“ номинирани са Бед Бъни (DeBÍ TiRAR MáS FOToS), Джъстин Бийбър (SWAG), Сабрина Карпентър (Man's Best Friend), Clipse, Pusha T & Malice (Let God Sort Em Out), Лейди Гага (MAYHEM), Кендрик Ламар (GNX), Леон Томас, който е и сред номинираните за най-добър изгряващ артист (MUTT) и Tyler, The Creator (CHROMAKOPIA).   

В категорията „Запис на годината“ номинирани са Бед Бъни (DtMF), Сабрина Карпентър (Manchild), рапърката Доячи (Anxiety), Били Айлиш (WILDFLOWER), Лейди Гага (Abracadabra), Кендрик Ламар със SZA (luther), Чапъл Роан (The Subway) и Розе и Бруно Марс (APT.). Същите композиции, с изключение на песента на Чапъл Роан, ще се състезават и за приза в категория „Песен на годината“.

Победителите ще бъдат определени от около 13 000 професионалисти в бранша, които членуват в Националната звукозаписна академия. Тазгодишното събитие отличава най-добрите постижения, издадени в периода между 31 август 2024 г. и 30 август 2025 г.

