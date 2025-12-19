15 художници изпращат лева под шефството на Яра Бубнова

Яра Бубнова, която след принудителното си оттегляне като директор на Националната художествена галерия развива бурна кураторска дейност в Института за съвременно изкуство (ИСИ - София), днес подрежда експозицията "Време за пари / Time For Money". В галерията на бул. "Васил Левски" 134 петнайсет артисти отбелязват края на eпохата на лева и началото на еврото. Вернисажът е тази вечер в 18:00 часа, а изложбата ще може да бъде разгледана до 17 януари 2026 г.

"Във всяко "сбогом" има носталгия, а всяко "добре дошло" носи лека тревога. Художниците в тази експозиция превръщат тези емоции в паметни знаци и арт меморабилия за валутния преход. Дългоочакваният и неизбежен край на прехода вече се отброява. Събитието се случва, за да се помни. Да си вземем по един артспомен", пишат в поканата си ИСИ.

Със свои творби в проекта се включват утвърдени автори като Аксиния Пейчева, Александър Вълчев, Димитър Солаков, Кирил Буховски, Кирил Прашков, Красимир Терзиев, Лъчезар Бояджиев, Мария Налбантова, Невелин Иванов, Недко Солаков, Никола Андреев, Правдолюб Иванов, Радостин Седевчев, Филип Бояджиев.

"СЕГА" припомня:

Ярослава (Яра) Игоревна Бубнова е родена в Москва и завършва висшето си образование в Московския държавен университет "М. В. Ломоносов" през 1983 г., специалност "История на изкуството". След това се мести да живее и работи у нас. Съпруга е на българския художник Кирил Прашков.

Бубнова бе начело на Националната галерия от 2018 година - първо като временно изпълняваща длъжността, а от ноември 2019-а като титуляр след спечелен конкурс. Мандатът ѝ изтече през 2024 г. и шест месеца след това тя остана начело, макар че по закон трябваше да бъде обявен нов конкурс за поста.

В навечерието на 8 март т.г. във филиала на НХГ "Квадрат 500" при откриването на изложбата "Герила гърлс: Изкуството да си непослушна" сред гостите бе и посланикът на Русия Елеонора Митрофанова. Част от присъстващите започнаха да я гонят с възгласи "Тук не е Москва", а клипът беше качен в социалните мрежи. Последва петиция, инициирана от Станка Желева - художник и дъщеря на президента Желю Желев и подписана от над 1700 души, с която се поиска директорката на галерията да бъде уволнена. В последвалите дни Бубнова изрази позиция, в която определи посланичката като "работеща жена с кариера", каквито авторките на изложбата защитавали с творчеството си.

В момента НХГ се оглавява от Анелия Николаева.

Преди дни пък Методи Лалов съобщи, че Яра Бубнова, представлявана от адвокат Ина Лулчева, съди Станка Желева за клевета. В тъжбата се твърди, че Бубнова е била оклеветена от Желева и Ния Пушкарова, които са взели участие в петиция за отстраняването й от поста поради редица проблеми в учлеждението, ръководено от нея доскоро. Делото ще бъде разгледано от 101-ви състав на Софийския районен съд на 11 март догодина, добави още Лалов, който поема съдебната защита на Станка Желева.