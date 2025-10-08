Медия без
Яра Бубнова събира петима от БГ авангарда за "С какво помним"

Изложба за културната памет на човечеството се открива в Института за съвременно изкуство

Днес, 15:30
Недко Солаков. "Да забравяш неща (началото)".
Недко Солаков. "Да забравяш неща (началото)".

Институтът за съвременно изкуство – София, представя груповата изложба "С какво помним?", чийто куратор е неговата съоснователка и доскорошен директор на Националната галерия, изкуствоведът Яра Бубнова. Участници в експозицията са неколцина от най-изявените съвременни български визуални артисти: Лъчезар Бояджиев, Правдолюб Иванов, Мартин Пенев, Недко Солаков и Красимир Терзиев. Вернисажът за откриването е на 16 октомври, четвъртък, от 18.00 до 20.00 часа в галерията на ИСИ на бул. "Васил Левски" 134 в столицата (вход откъм ул. "Екзарх Йосиф"), където произведенията могат да бъдат видени до 14 ноември.

С какво помним? Този въпрос, разбира се, има много отговори. Ако при човека паметта е на невронно ниво, то с какво помни човечеството? Откъде произтичат социалната и културната памет? Как съжителстват миналото и настоящето в една общност, в много общности, в обществото? Това са част от въпросите, които вълнуват авторите, включени в експозицията.

Петимата художници, чиито творби ще бъдат показани във втората изложба от проекта "Паралакс акция. Откъде идваме? Кои сме? Къде отиваме? И защо няма да се върнем там, откъдето сме" на Института за съвременно изкуство, са избрани чрез жребий сред имената в тази малка общност. Чиста случайност е, че в този етап на годишния проект участват единствено мъже – обстоятелство, което усложнява разговора за социалната и културната памет, тъй като предпоставя очевиден полов лимит. Поради това е особено важно да се отбележи, че изложбата се изгражда около изследванията върху паметта, формулирани от жени – литературоведите Алайда Асман, Ан Ригни и Астрид Ерл, подчертават организаторите. Те са съответно авторки на трудовете "Миналото в настоящето. Измерения и динамика на културната памет", "Несъвършени истории: неуловимото минало и наследството на романтичния историцизъм", "Културната памет след преходния обрат".

След намиране на вътрешно необходимия за куратора баланс, експозицията се основава на тяхната концепция за културна памет – такава, която признава правото на всеки да има собствени впечатления от миналото. Миналото тук не съществува като сбор от конкуриращи се разкази, а като визуализация на фрагменти.

Културната памет, неограничена във времето и обекта на спомняне, се съпротивлява на официалните наративи. Тя се предава свободно чрез знаци и символи, носещи потенциал за интерпретации и асоциации. Изложбата предлага маркери на персонални взаимодействия с миналото в настоящето. Тя отразява несистемната мрежа от "важно" и "неважно", която всеки от нас плете сам. Авторите в изложбата са добре познати и ясно разпознаваеми. Техните индивидуални разкази, послания и коментари превръщат спомена в художествена форма, разгръщат полето на културната памет и стабилизират самооценката на обществото в нашия неизчерпаем и многопластов социо-културен контекст, обобщава кураторът Яра Бубнова.

"С какво помним?" е втората изложба от проекта "Паралакс акция. Откъде идваме? Кои сме? Къде отиваме? И защо няма да се върнем там, откъдето сме" в контекста на 30-годишнината от основаването на Института за съвременно изкуство - София. Събитията се финансират от Национален фонд "Култура" – програма "Създаване 2024". 

