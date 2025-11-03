Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков

След близо 8-годишния мандат на Георги Чолаков начело на Върховния административен съд тази ключова инстанция, контролираща актовете на властта и решаваща дела за милиони, не изглежда добре. Тя е пропита от съмнения за зависимости при решаване на делата, за непотизъм при назначенията, политически обвързаности и мрежа от неформални връзки, нямащи нищо общо със закона и морала.

Еманация на това беше поведението на върховните съдии в края на мандата на Чолаков, които просто абдикираха и не номинираха негов приемник. И най-вече - подкрепиха противоконституционното решение той да остане като изпълняващ функциите председател и след края на мандата си. Няма по-голямо доказателство за това колко превзет от задкулисието е този съд.

Който и да стане титулярен председател след Чолаков, той много трудно ще промени курса на съда, чийто състав междувременно беше в голямата си част подменен.

Затова с основание се задава въпросът дали през тези 8 години има дела с обществена значимост, стигнали до ВАС, които да не са решени с благословията на Чолаков? Или в колко от изборите за председатели на съдилища той е имал решаващата дума? Разбира се, нищо от това не може да бъде доказано, тъй като в съдебната система властва омерта. "Непотизмът е потискащо безграничен", казват съдии, пжелали анонимност, и допълват, че Чолаков предпочита моркова пред тоягата.

"Г-н Чолаков олицетворява онази

невидима и непреодолима сила,

която осигурява взимането на всякакво решение." Думите са на Атанаска Дишева от Висшия съдебен съвет по адрес на доскорошния председател на Върховния административен съд. Казани са по време на заседанието на Съдийската колегия на съвета на 21 октомври. Поводът - предложението за награждаване на Чолаков в края на мандата му като председател на ВАС.

Чолаков остана начело на съда близо 8 години, макар и по конституция мандатът му да е 7 години, без право на втори. След като тези 7 години изтекоха миналия ноември обаче, ВСС на ръба на закона го провъзгласи за изпълняващ функциите председател. И вероятно щеше да го държи такъв навеки, ако не беше законова промяна, ограничаваща времето на изпълняващ функциите до 6 месеца. Нищо не пречеше както Борислав Сарафов се самопровъзгласи за и.ф. главен прокурор и след неговите 6 месеца, същото да направи и Чолаков. Но той явно предпочете да продължи да дърпа конците извън светлината на прожекторите.

Аргументирайки се защо няма да подкрепи Чолаков да получи награда, Дишева каза още, че за почти 8-годишния си мандат, той се е наложил като основния кадровик в съдебната система. "Нещо повече, той наложи практики, които аз лично не споделям", допълни тя. И припомни, че след като е прокарал законодателна промяна, че и съдии от общите съдилища могат да се командироват в административните, много съдии бяха "изтеглени" във ВАС. "Не останаха убедително опровергани съмненията за предрешеност на конкурси в системата на административните съдилища", каза Дишева и посочи как "няколко месеца преди класирането в един такъв конкурс бяха на практика обявени имената на класираните кандидати, които след това се потвърдиха при последващото класиране".

"Чолаков несъмнено е човек, който има добра професионална подготовка. (...) Не мога да отрека неговите качества, бих ги нарекла изключителни, да постига определени резултати по начина, по който ги е решил и като краен резултат, също така и възможността му да обединява около себе си хора, включително да спечели положителното отношение на може би всички или почти всички съдии и съдебни служители във Върховния административен съд. Така че в този смисъл, ако професионалните, организаторски и административни качества на г-н Чолаков бяха използвани и бяха насочени към утвърждаване, като краен резултат, на правовата държава,

той би бил незаменим",

добави тя.

В крайна сметка с осем гласа "за" и само този на Дишева "против" съветът поощри Чолаков с отличие "личен почетен знак първа степен - златен" и 1500 лв. парична награда "за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи и нравствени качества". Вероятно в това влиза и раздаването на плюшени зайчета на новоназначените административни съдии, превърнато от Чолаков в практика през мандата му и разкрито лекомислено от новоизпечената съдийка и бивша герберка Дани Каназирева.

За разлика от конкурсите за административните съдилища, които винаги са непоклатими, не така стоят нещата с "общите съдилища". Чолаков, например, има огромна вина за отмяната на конкурса за търговските отделения на апелативно ниво. Като в случая има огромни съмнения, че това се случи, защото мнозинството във ВСС не хареса класираните съдии. Сега конкурсът чака ВАС да се произнесе по жалбата на класираните срещу акта на ВСС за прекратяването му. Лесно можем да се обзаложим как ще приключи тази сага.

В тази образцовост трябва да включим и разкритията на BIRD как през 2016 г., година преди да оглави ВАС, Чолаков е придобил вила край Костенец с басейн с минерална вода за 10 000 лв. Пред изданието той потвърди за покупката и я определи като "добра оферта", отричайки да иде реч за симулативна сделка, въпреки че за същата къща е имало проект за къща за гости на стойност 264 642 лв. и договор за европейско финансиране, който впоследствие е анулиран.

Помним и опита да бъде избран Висш съдебен съвет пред лятото на 2022 г., когато се оказа, че от сградата на ВАС в почивен ден 100 съдии гласуваха подозрително едновременно.

А миналото лято Христо Иванов, тогава председател на "Да, България" в оставка, разказа, че санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян

Пеевски е бил загрижен за трудоустрояването на Чолаков,

след края на мандата му. "Стоеше въпросът къде ще продължи той своята кариера и как ще се продължи контролът във ВАС. Пеевски на няколко пъти повдигаше въпроса за Чолаков, ставаше ясно, че поддържат близка комуникация. Първо искаше председателите на ВКС и ВАС да могат да бъдат избирани за втори мандат. Убедихме Пеевски да се откаже от това настояване. След това сюжетът продължи с въпроса дали Георги Чолаков може да бъде излъчен за кандидат за конституционен съдия (когато сглобката в крайна сметка излъчи Десислава Атанасова и Борислав Белазелков). Когато стана ясно, че от наша страна няма да бъде подкрепен, започнаха въпросите за възможностите да бъде нотариус", посочи Иванов тогава, допълвайки, че е Пеевски е бил загрижен да запази контрол и политическо влияние във ВАС. Чолаков определи твърденията на Иванов като манипулативни и неоснователни, а професионалното му бъдеще било въпрос на негов личен избор.

"Направихме избор на тишината" - така през ноември 2017 г. тогавашният председател на Върховния касационен съд Лозан Панов критикува начина, по който протече процедурата. Панов отбеляза, че всичко е станало през ваканцията и че 1/3 от съдиите във ВАС не са присъствали на общото събрание на съда, когато бе издигната кандидатурата на Чолаков. "Няма как да не останат съмнения, че изборът може да бъде повлиян от договорки и обещания", заяви той. Малко след това Чолаков бе избран с 20 гласа. Само петима души, сред които и Панов, гласуваха за другия кандидат - Соня Янкулова.

Още преди избора му за председател около Чолаков се разрази скандал, когато се разбра, че търгува със задължения край Балчик. От Имотния регистър и имуществените му декларации, подадени при встъпването му като съдия, се разбра, че е купил дълговете на няколко души към Илиян Петков. Те са ипотекирали нивите си срещу заеми. Петков е в съвета на директорите на "Лонг ман холдинг" АД, в чийто предмет на дейност са вятърни паркове и други възобновяеми енергийни източници. Така, през 2011 г. Чолаков е придобил по предварителен договор 10 ниви в балчишките села Ляхово, Гурково и Стражица с обща площ 76 дка. Цената на цесията е 53 600 лв.

Тъй като предишният ВСС го избра в последните дни на мандата си, президентът Румен Радев не издаде указ за назначаването на Чолаков от първия път. А върна процедурата на новия ВСС, който управлява съдебната власт и в момента, макар и с отдавна изтекъл мандат. "Въпросът е принципен. Върнах предложението за кандидатурата на г-н Чолаков на новия Висш съдебен съвет, който е носител на нова легитимност. Очаквам неговото предложение, съобразено с всички законови процедури и моралните очаквания на обществото", обясни държавният глава.

8 години по-късно, след като се нагледахме и на законност, и на морал, ни остава да се чудим каква част от професионалната биография на Чолаков е писана от Пеевски, защото е ясно, че той не е самостоятелен играч и не обслужва само собственото си благоденствие.

А приемникът му ще наследи зависимости, кадрови схеми и тихи договорки. Тези щети не могат да се поправят с едно гласуване във Висшия съдебен съвет, но кой ще влезе в състава на съвета, който ще избере следващия председател, е ключово, когато се питаме дали мрежите ще бъдат разкъсани или системата ще продължи да се движи по добре утъпканите задкулисни пътеки. За нас остава да се надяваме, че още има шансове ВАС да си върне ролята на последната гаранция за законност вместо окончателно да бъде записан в графата на превзетите институции.