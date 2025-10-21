Медия без
Подаряващият зайчета Георги Чолаков получи награда от ВСС

Отличието е за "висок професионализъм и издигане на престижа на Върховния административен съд"

21 Окт. 2025
Чолаков подарява зайче на Каназирева.
Фейсбук/Дани Каназирева
Чолаков подарява зайче на Каназирева.

Доскорошният председател на Върховния административен съд Георги Чолаков получи личен почетен знак "първа степен - златен" и 1500 лв. награда за "висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения и издигане на престижа на съда". За решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, разказва "Лекс". То е взето с осем гласа "за", като против беше само Атанаска Дишева, а Олга Керелска и Стефан Гроздев отсъстваха от вота.

Предложението за награда беше внесено от седем от членовете на колегията - Боян Магдалинчев, Боян Новански, Вероника Имова, Даниела Марчева, Драгомир Кояджиков, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова.

7-годишният мандат на Чолаков начело на ВАС изтече миналия ноември. Тогава обаче, на ръба на закона, той беше произведен в изпълняващ функциите председател. Миналата седмица беше избран нов изпълняващ функциите председател - доскорошната му заместничка Мариника Чернева. Съдийската колегия реши да се съобрази със законовото ограничение за до 6 месеца като изпълняващ функциите главен прокурор и председател на върховен съд, въведено този януари. За сметка на това обаче Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет продължава да упорства, че Борислав Сарафов е изпълняващ функциите главен прокурор и след тези 6 месеца.

От името на вносителите на предложението за наградата Кояджиков обясни, че от избора му за председател на съда през 2017 г. Георги Чолаков е активен участник както в диалога и процесите за реформиране и развитие на административното правосъдие, така и на съдебната система, инициирайки и поддържайки редица изменения в нормативната уредба. Чолаков беше описан като отличен администратор, с изключителен принос за системата.

Атанаска Дишева обяви, че няма да подкрепи предложението. Тя заяви, че през годините, през които Чолаков беше начело на съда, а и член на ВСС, тя е изразявала несъгласие с негови тези по въпросите за кадровата политика и по други, свързани както със съдебната система, така и с конкретни хипотези по администрирането на работата на самия ВАС.

"В на практика почти осемгодишното изпълнение на длъжността председател на ВАС, г-н Чолаков се наложи като основния кадровик в съдебната система и наложи практики, които не споделям. У мен остава усещането, че г-н Чолаков олицетворява онази невидима и непреодолима сила, която осигурява вземането на всякакво решение", каза Дишева. И допълни: "Не може да се отрекат изключителните качества на г-н Чолаков да постига определени резултати по начина, по който ги е решил, нито възможността му да обединява около себе си хора. Ако професионалните, организаторските и административните качества на г-н Чолаков бяха насочени към утвърждаване на правото и като краен резултат - на правовата държава, той би бил незаменим".

През лятото Чолаков стана известен, че подарява плюшени зайчета на новоназначените административни съдии - розови за дамите, сини за мъжете. Разкри го доскорошната герберка, която вече е административен съдия в Пловдив, Дани Каназирева, която горда пусна снимки във Фейсбук. Проучване на "Сега" установи, че през годините 104-ма съдии са се сдобили с мекичка играчка. Не е известно някой от тях да се е обидил или възроптал срещу този всъщност унизителен жест. Но пък Дани Каназирева изтри снимките от социалните мрежи.

Ерата на Чолаков ще се запомни и с подозрителното дистанционно гласуване от ВАС за членове на ВСС.

