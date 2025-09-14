Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Всички нови административни съдии скачат в системата с плюшено зайче

Шефът на ВАС Георги Чолаков е раздал играчки на 104 магистрати

Днес, 06:38
Церемонията за встъпването в длъжност на Каназирева като съдия в Пловдив се проведе в София - във Върховния административен съд.
Фейсбук/Дани Каназирева
Церемонията за встъпването в длъжност на Каназирева като съдия в Пловдив се проведе в София - във Върховния административен съд.

Георги Чолаков, който продължава да изпълнява функциите председател на Върховния административен съд, е раздавал зайчета на всички 104 нови административни съдии, назначени или повишени, през време на целия си мандат, който започна на 22 ноември 2017 г. Това става ясно от отговорите, които "Сега" получи от ВАС по Закона за достъп до обществена информация.

До началото на август тази "мила" традиция оставаше скрита за широката публика. Явно и съдиите не са имали нищо против да получават зайчета. Не е ясно дали в тях е влагана някаква специална символика. Според информация на "Сега" (извън тази по ЗДОИ) зайчетата на жените са розови, а на мъжете - сини. Доскорошната герберка Дани Каназирева, която спечели конкурса за административен съдия в Пловдив, направи този ритуал публичен, като пусна във Фейсбук снимки как Чолаков я дарява с розов плюшен заек. Впоследствие, явно осъзнала колко нелепа е сценката, в която е участвала, Каназирева изтри снимките с Чолаков и зайчето.

"Сега" обаче потърси информация не само за конкретната плюшена играчка, подарена на Каназирева, но и за всички подаръци, правени на новите съдии от Чолаков. От съда предоставиха и списък с имената на съдиите, дарени със зайчета. Става дума за всички, встъпили в длъжност като съдия в административен съд или във Върховния административен съд в периода от 2022 г. до 11 август 2025 г. Имената на магистратите със зайче от Чолаков в кабинета си, могат да бъдат открити в протоколите от заседанията на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на които те са назначени или повишени.

Конкретно за церемонията, на която Каназирева получи зайчето си, от ВАС обясняват, че е проведена в Зала 1 на съда. Тогава всички нови 18 административни съдии, в това число и доскорошното острие на ГЕРБ, са получили зайчета "с единична цена 21 лв.". Дарени са и с комплект от книги, издание на Националния институт по правосъдие: "Ръководство на административния съдия - обща и специална част. Книга първа", "Ръководство на административния съдия - обща и специална част. Книга втора" и "Личностно и организационно развитие. Неюридически умения".

"Процедурата по встъпването включваше подписване на акт за встъпване от всеки административен съдия пред ръководителя на съответния административен съд, в който съдията ще правораздава. Гости на церемонията бяха съдии от Върховния административен съд, включително и.ф. председател и заместник-председателите на Върховния административен съд, както и председатели на отделения", се казва още в отговора до "Сега". Не става ясно защо Чолаков присъства на церемонията, след като е в дълъг отпуск.

Организацията и подготовката на събитието са осъществени от служителите от кабинета на председателя, на които са възложени функциите по протокол, уточняват от ВАС.

Освен зайчета новите съдии през годините са получавали правна литература, сборници със закони, бележници, флашки-памет, писалки.

Общата стойност на закупените за сметка на представителните разходи на председателя на ВАС подаръци от началото на мандата му, връчвани по повод встъпването на административни съдии, е 1398,42 лв. От тях за зайчета са отишли 994,50 лв.


В ОТПУСК

Чолаков, който на ръба на закона остана като и.ф. след края на 7-годишния си мандат миналия ноември, излезе дълъг отпуск като компромис, вместо да се оттегли като и.ф. председател на 21 юли. Тогава изтекоха шестте месеца, заложени с последните промени в Закона за съдебната власт, регламентиращи, че постът на главен прокурор и председател на върховен съд не може да бъде заеман временно, от и.ф., за по-дълго от 6 месеца.

Борислав Сарафов също не се оттегли като и.ф., защото Прокурорската колегия на ВСС реши, че сроковете ще важат от следващия и.ф. За разлика от Чолаков, Сарафов не излезе и в отпуск. 

Миналата седмица ПП-ДБ изчетоха декларация от парламентарната трибуна, че Чолаков и Сарафов узурпират властта.

Спецпрокурорът Талева ще проверява узурпира ли Сарафов властта
Специалният прокурор за разследване на главния прокурор и заместниците му Даниела Талева ще трябва да извърши проверка по сигнала на граждански активист, че Борислав Сарафов извършва престъпление, като остана на поста изпълняващ функциите главен прокурор и след 21 юли.
СЕГА
11 Септ. 2025

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Дани Каназирева

Още новини по темата

В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
27 Авг. 2025

Дани Каназирева получи плюшено зайче за "добре дошла" в съда
11 Авг. 2025

Видният кадър на ГЕРБ Дани Каназирева успя да стане административен съдия
15 Юли 2025

И племенникът на шефа на ВАС спечели конкурс за административен съдия
11 Юни 2025

Видна герберка не се класира за прокурор, но ще успее за съдия
06 Юни 2025

Шефът на КПКОНПИ ще е прокурор, но Каназирева не успя
07 Дек. 2023

Шефът на КПКОНПИ е пълен отличник в изпита за прокурор
19 Ноем. 2023

Отказалата се от изборите Дани Каназирева иска да е прокурор

04 Окт. 2023

Листо(от)пад в ГЕРБ: Дани Каназирева за четвърти път зае кметска писта
24 Авг. 2022

Казусът с хартиените бюлетини увисна на процедурни трикове
20 Юли 2022

С обвинения в лобизъм любимият закон на Нинова се промуши в парламента
12 Май 2022

7 неща, които да не пипаме
24 Март 2022

Само ГЕРБ и ДПС се застъпиха за спецправосъдието
23 Март 2022

Зико и Каназирева опънаха чадъри над Бойко
02 Ноем. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар