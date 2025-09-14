Всички нови административни съдии скачат в системата с плюшено зайче

Фейсбук/Дани Каназирева Церемонията за встъпването в длъжност на Каназирева като съдия в Пловдив се проведе в София - във Върховния административен съд.

Георги Чолаков, който продължава да изпълнява функциите председател на Върховния административен съд, е раздавал зайчета на всички 104 нови административни съдии, назначени или повишени, през време на целия си мандат, който започна на 22 ноември 2017 г. Това става ясно от отговорите, които "Сега" получи от ВАС по Закона за достъп до обществена информация.

До началото на август тази "мила" традиция оставаше скрита за широката публика. Явно и съдиите не са имали нищо против да получават зайчета. Не е ясно дали в тях е влагана някаква специална символика. Според информация на "Сега" (извън тази по ЗДОИ) зайчетата на жените са розови, а на мъжете - сини. Доскорошната герберка Дани Каназирева, която спечели конкурса за административен съдия в Пловдив, направи този ритуал публичен, като пусна във Фейсбук снимки как Чолаков я дарява с розов плюшен заек. Впоследствие, явно осъзнала колко нелепа е сценката, в която е участвала, Каназирева изтри снимките с Чолаков и зайчето.

"Сега" обаче потърси информация не само за конкретната плюшена играчка, подарена на Каназирева, но и за всички подаръци, правени на новите съдии от Чолаков. От съда предоставиха и списък с имената на съдиите, дарени със зайчета. Става дума за всички, встъпили в длъжност като съдия в административен съд или във Върховния административен съд в периода от 2022 г. до 11 август 2025 г. Имената на магистратите със зайче от Чолаков в кабинета си, могат да бъдат открити в протоколите от заседанията на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на които те са назначени или повишени.

Конкретно за церемонията, на която Каназирева получи зайчето си, от ВАС обясняват, че е проведена в Зала 1 на съда. Тогава всички нови 18 административни съдии, в това число и доскорошното острие на ГЕРБ, са получили зайчета "с единична цена 21 лв.". Дарени са и с комплект от книги, издание на Националния институт по правосъдие: "Ръководство на административния съдия - обща и специална част. Книга първа", "Ръководство на административния съдия - обща и специална част. Книга втора" и "Личностно и организационно развитие. Неюридически умения".

"Процедурата по встъпването включваше подписване на акт за встъпване от всеки административен съдия пред ръководителя на съответния административен съд, в който съдията ще правораздава. Гости на церемонията бяха съдии от Върховния административен съд, включително и.ф. председател и заместник-председателите на Върховния административен съд, както и председатели на отделения", се казва още в отговора до "Сега". Не става ясно защо Чолаков присъства на церемонията, след като е в дълъг отпуск.

Организацията и подготовката на събитието са осъществени от служителите от кабинета на председателя, на които са възложени функциите по протокол, уточняват от ВАС.

Освен зайчета новите съдии през годините са получавали правна литература, сборници със закони, бележници, флашки-памет, писалки.

Общата стойност на закупените за сметка на представителните разходи на председателя на ВАС подаръци от началото на мандата му, връчвани по повод встъпването на административни съдии, е 1398,42 лв. От тях за зайчета са отишли 994,50 лв.



В ОТПУСК

Чолаков, който на ръба на закона остана като и.ф. след края на 7-годишния си мандат миналия ноември, излезе дълъг отпуск като компромис, вместо да се оттегли като и.ф. председател на 21 юли. Тогава изтекоха шестте месеца, заложени с последните промени в Закона за съдебната власт, регламентиращи, че постът на главен прокурор и председател на върховен съд не може да бъде заеман временно, от и.ф., за по-дълго от 6 месеца.

Борислав Сарафов също не се оттегли като и.ф., защото Прокурорската колегия на ВСС реши, че сроковете ще важат от следващия и.ф. За разлика от Чолаков, Сарафов не излезе и в отпуск.

Миналата седмица ПП-ДБ изчетоха декларация от парламентарната трибуна, че Чолаков и Сарафов узурпират властта.