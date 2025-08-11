Дани Каназирева получи плюшено зайче за "добре дошла" в съда

Дани Каназирева, която издържа конкурс за административен съдия в Пловдив, след като до неотдавна беше юридическо острие в парламентарната група на ГЕРБ, днес е встъпила в длъжност. От снимките, щедро пуснати от нея във Фейсбук страницата ѝ, се вижда, че церемонията е уважена лично от Георги Чолаков, който уж трябваше да е в отпуск, след като от 21 юли т.г. няма право повече да заема поста и.ф. председател на Върховния административен съд, а Каназирева е получила плюшено зайче за "добре дошла" в съда.

"На церемонията, проведена днес, тя беше приветствана с усмивки, аплодисменти и символичен подарък - бяло плюшено зайче с розова панделка, поднесено лично от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков и колеги като жест на топло посрещане и пожелание за успех в новия професионален етап", разказва пловдивското издание "Под тепето".

В емоционалния си пост Каназирева обяснява, че изпитва "престиж, авторитет, уважение, респект и най-вече смисъл" като "резултат на дългогодишни усилия, лични и професионални изпитания и постоянство". Тя казва още, че е сбъдната всичко, към което един млад човек би се стремил, но признава, че е станало не с талант, а с труд. После дава висока оценка на работата си като адвокат, политик и областен управител на Пловдив. Припомня, че е доктор по конституционно право.

Съобщение за събитието пусна и самият Административен съд - Пловдив. В него се споменават и другите, спечелили конкурса заедно с Каназирева - Кирилка Димитрова и Светлозара Стойнова.

Каназирева става съдия, след като в края на 2023 г. не успя да се класира в конкурса за външни попълнения в прокуратурата. На съдийския изпит обаче Каназирева изкара отлични оценки - средна оценка 5,94 на писмения изпит и шестица на устния.

Престоят в политиката на Каназирева ще се запомни най-вече с изказването ѝ от парламентарната трибуна в защита на спецсъда и прокуратурата, когато през 2022 г. се приемаше закриването им. "Не пипайте организираната престъпност, ще настане хаос", обяви Каназирева, вероятно допускайки грешка на езика.

Според биографията, която Каназирева сама е обявила на сайта си, тя е възпитаник на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", има специализации по "Британско право и право на ЕС" в "Кеймбридж". Доктор е по конституционно право с дисертация "Местната власт в условията на членство на България в ЕС".

Конкурсът за административни съдии, които не идват от кариерата, беше обявен на 7 януари. Свободните места бяха 18 в 10 съдилища. Допуснатите кандидати бяха 244. Сред тях, освен бившата депутатка от ГЕРБ, беше и зам.-министърката на правосъдието Михаела Мечкунова. На писмения изпит се явиха 165 кандидати, а 106 продължиха към устния. Мечкунова не се яви на писмения.