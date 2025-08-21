В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"

Фейсбук/Дани Каназирева Една от снимките, с които Каназирева се похвали за встъпването си в длъжност, а по-късно изтри от профила си във Фейсбук, явно осъзнала нелепостта на сценката, в която участва.

Преди години ни обещаваха операция "Чисти ръце" в съдебната власт - прочистването ѝ от "гнилите ябълки", корупционните практики и изобщо всичко, заради което изглежда, че справедливост не може да бъде въздадена, а вместо това се обслужват политически и икономически интереси.

Вместо това обаче получихме операция "Плюшено зайче". Ще наречем така странния подбор в системата през последните години, който я напълни с неслучайни хора, роднини и "милиционери". Вземаме повод от подаръка - розово плюшено зайче, даден от действащия като председател на Върховния административен съд Георги Чолаков, на новоназначената административна съдийка и доскорошно юридическо острие на ГЕРБ Дани Каназирева. Каназирева сама гордо пусна във Фейсбук снимките със зайчето, след това обаче явно осъзна нелепостта на ситуацията и ги изтри. Твърде късно обаче. Зайчето с цялата си символика ще я преследва през цялата ѝ кариера на съдия. Точно както винаги ще тегне съмнението доколко е загърбила партийната си пристрастност. Всъщност, когато някой от политик реши да се преквалифицира на магистрат, никога няма да може да убеди обществото, че го прави заради идеали или професионален стремеж.

Интересна и немаловажна подробност е, че от Закона за съдебната власт отпадна ограничението за броя на външните назначения в системата. Преди то беше 20%, после беше намалено до 10%, а вече такова няма. Така че -

дворът е напълно разграден.

Не че постоянно няма съмнения и върху вътрешните конкурси, назначенията на младши магистрати, роднините на "хората в съдебната власт", които някак си лесно стават съдебни помощници и после това им е трамплин към магистратска кариера. С конкурси или не, някои назначения в съдебната власт винаги са изумявали. Да не забравяме, че и Делян Пеевски на хартия има дълъг следователски стаж.

Ако се разгледат класиранията, човек не може да не се зачуди как така хора, които едва са изкласили на държавните изпити, изведнъж са отличници на конкурсите за назначения в системата. По информация на "Сега" в ДАНС, ГДБОП, ВСС и Инспекторатът към него са подавани сигнали за конкурси с нагласени резултати, които са известни седмици преди самото състезание. Задкулисните интереси, които се ползват от пробитата съдебна система обаче, нямат интерес да се разкрият схемите на порочното кадруване.

Ако се върнем на Каназирева, все пак засега тя може само да мечтае за юридическа кариера като на друга видна герберка - Десислава Атанасова. Тя направо беше изстреляна в Конституционния съд за изумление на цялата юридическа общност.

Да облече някаква тога наистина е сбъднатата детска мечта на Каназирева. Тя искаше да стане прокурор, но в края на 2023 г. не успя да се класира в конкурса за 10 места в окръжните прокуратури в страната. Тя изкара шестица на устния изпит, но не беше пълна отличничка на писмения изпит, а имаше 5.50. Още по-назад във времето тя се пробва и в конкурса за апелативни съдии, но беше скъсана. По време на следването си Каназирева също не е била отличничка. На държавните изпити има 4,67, а средният успех по време на следването ѝ е 4,44.

Всичко това за нея обаче е минало, защото вече трета седмица

Каназирева освен розово зайче има и черна тога,

даже правораздава и дори има 20 произнасяния по различни дела.

Също като Каназирева на 11 август като административен съдия, но в София встъпи и племенникът на Георги Чолаков Златил Чолаков. Златил Чолаков е син на брата на Георги Чолаков, потвърдиха магистрати от ВАС. На 11 юни официално от съда обясниха пред "Сега", че не знаят, но ще проверят. И до момента явно не са проверили, защото отговори така и не дойдоха. Няма снимки от встъпването на Златил Чолаков, тъй че може само да гадаем дали той е получил зайче със синя панделка от чичо си. Не знаем и дали на встъпването му са ръкопляскали зам.-председатели на ВАС, каквито се виждаха по снимките на Каназирева. Нито дали неговата церемония, като нейната, е била подслонена във Върховния административен съд.

Златил Чолаков беше пети в класирането и изпревари Каназирева. Той имаше пълна шестица на писмения изпит и 5,95 на устния.

Колкото до раздаващият плюшени зайчета Чолаков, на него от години му се носи славата на

сивия кардинал в кадруването в съдебната власт.

Вероятно не е случайно, че сливенската "школа", където Чолаков години наред е работил, в момента властва в системата.

Прокурорският конкурс, в който Каназирева не успя да се класира, обаче изстреля в съдебната система друг прочут юрист - Антон Славчев. След оставката на Сотир Цацаров от 1 март 2022 г. Славчев на практика оглавява антикорупционната комисия КПКОНПИ, а след разделянето ѝ на Комисия за противодействие на корупцията и Комисия за отнемане на незаконно придобитото имущество. В края на 2023 г. обаче той се класира за прокурор в ключовата Софийска градска прокуратура при това с пълво отличие. Явно работата в комисията много му е помогнала да издържи изпитите с шестици, защото от документите на Висшия съдебен съвет ставаше ясно, че общият му успех от държавните изпити е 3,33, а общият успех от следването му е 4,39.

Любопитното е, че Славчев още не е встъпил в длъжност, тъй като срещу решението на Прокурорската колегия на ВСС да назначи класираните кандидати постъпиха жалби. Делото във Върховния административен съд беше образувано през януари 2024 г. И досега, повече от година и половина по-късно, решение няма. Отстрани погледнато дори би могло да възникне основателно съмнение, че делото умишлено се протака. Има слухове, че Славчев има апетити към председателското място в Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Официално обявената биография на Славчев гласи, че той е завършил Висшето военно транспортно училище "Тодор Каблешков" в София и Великотърновскиq университет "Св. св. Кирил и Методий", откъдето се е дипломирал като юрист. Има дългогодишен стаж в системата на МВР. В периода 2008 г. до 2018 г. е служител на ДАНС. През април 2018 г. е избран от Народното събрание за заместник-председател на КПКОНПИ.

Наскоро и двама

наследници на членове на Висшия съдебен съвет спечелиха конкурси

за магистрати. Преслав Дамянов, син на Огнян Дамянов, изкара пълни шестици на два конкурса за влизане в съдебната система - за младши съдии и за младши прокурори и може да избира къде да работи. Избра съдът и ще е младши съдия в ключовия Софийски градски съд. Синът на Йордан Стоев - Павел, пък излезе в челото на класирането за младши следователи и ще е младши следовател в следствения отдел на Софийската градска прокуратура. Той остана втори, изпреварен единствено от кандидат със същия бал - 11,94, но с по-добри резултати от държавния изпит и следването. Стоев е с две четворки от университета.

Съюзът на съдиите в България, който е най-голямата гилдийна организация в магистратурата, настоява да започне дискусия във връзка с проблемите на конкурсите за младши съдии, както и наложителните изменения в нормативната уредба на конкурсите, в която да участват представители на цялата правната общност. "Без вземане на подходящи, обосновани, навременни и прозрачни мерки, квалификацията на съдиите в България, тяхната независимост и професионализъм ще пострадат до степен, в която правосъдието като една от основите на държавността окончателно ще се превърне в илюзия", пишат те до отговорните институции. Всички тези въпроси с пълна сила важат и за останалите конкурси в системата. И едва ли ще намерят отговор. Защото завладяването на системата е основна предпоставка за завладяването на държавата. Както виждаме - то тече с пълна сила.

Припомнете си и: