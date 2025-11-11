Битката за училищния закон стигна до звънеца

Сериозни и дълги дебати предстоят при второто четене на закона за предучилищното и училищното образоване. Десетки редакции на промените, предложени от МОН, са направили депутатите от всички партии, показва справка в сайта на парламента. Общо законопроектите за промяна са 18 на брой, като почти всички засягат широка гама от въпроси - като атестацията на учителите, забраната за използване на мобилни телефони в час, въвеждането на нов предмет по религия и добродетели и т.н. Битката се очертава напрегната, като имаме предвид, че в нея се включиха и над 8400 гласа, изпратили в парламента петиция против промените в закона. Кой за какво се бори и какви шансове има идеята му да мине?

Новости - матура по латински и такса за градина през лятото

С голямо основание може да се прогнозира успех на изцяло новото предложение на депутати от ГЕРБ, БСП и ИТН, с което се въвежда възможността втора матура да се държи по още два предмета - старогръцки и латински език. Те добавят обяснения около новия профил в гимназиите - класическия, който МОН предложи, като разширяват разпоредбата и дават право и на хуманитарни и духовни училища, разполагащи със съответните преподаватели, да обучават в класически профил, а не само Националната гимназия по древни езици и култури.

Управляващите добавят текст, даващ право на просветния министър преди началото на учебната година да определя няколко предмета, които да се включват изпитите от националните външния оценявания, както и да определя със заповед датата и правилата за провеждането им. За започналата вече 2025/26 г. се дава възможност заповедите да бъдат издадени до 2 месеца след влизане в сила на закона. Идеята вероятно е застраховка срещу евентуални обжалвания на промените в изпитите, каквито вече има три - родители сезираха съда за предложения от МОН интегриран изпит по математика в 7. клас догодина.

Ново предложение има и за родителите на деца, неприети в детска градина, и получаващи компенсации за тях. Ако по време на изплащането на средствата общината предложи място за детето в детска градина, родителят има право да откаже еднократно, като ще продължи да получава компенсации до края на годината. Идеята е детето да не се мести на друго място по средата на година, защото това би му се отразило негативно.

Относно една от предложените от МОН санкции за ученици - отстраняване за 3 дни, ако ученикът значително нарушава учебния процес, депутатите от управляваща коалиция добавят уточнение - той няма да се отстранява от училище, а само от учебни часове, т.е. ученикът ще трябва да се занимава в училището с дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение. Мярката вече срещна неодобрение в социалните мрежи с мотива, че така се вменяват още задължения за учителите, така че по нея определено се очакват разгорещени дебати.

Същото може да се случи и с идеята на ГЕРБ и ИТН не само директорите, но и учителите, зам.-директорите и педагогическите съветници да имат право да се върнат на позициите си, ако бъдат избрани за депутати, министри, кметове или областни управители. ГЕРБ предлага и отделна дефиниция за благополучие на учителите, каквато има и за учениците, на което някои партии възразяват. С шанс да се приеме е и предложение на ДБ, според което за неучебно време, т.е. през лятото, ще се дължи такса за детска градина, тъй като то получи и благословията на просветния министър.

Религията - учителите да бъдат одобрявани от църквата

Доста предложения има по най-горещата идеята на МОН - да се въведе нов предмет "Добродетели и религии". ПП-ДБ настояват той да се раздели на два модула, като добродетели да бъде задължителен, а религия - по желание. От "Възраждане" искат той да се казва "Религия и етика", а от "Величие" - "Добродетели и ценности".

Депутати на ГЕРБ са предложили текст, който определено ще нажежи страстите - преди утвърждаване учебните програми по "Добродетели и религии" с елементи на конфесионално обучение да бъдат изпращани на съответното вероизповедание, учителите да имат препоръка от епархията, а предметът да се въведе най-късно през 2027/28 г. за 1. клас, след което и от 2. до 12. клас.

Те, както и колегите им от ДПС-Ново начало, предлагат нова дефиниция за признато вероизповедание - такова, при което самоопределилите се към него са не 10%, а 8% спрямо общия брой на преброените граждани в страната. Смъкването на тази граница ще позволи да се учи конфесионално ислям по желание, което при сега предложените от МОН поправки не бе 100% сигурно.

Атестацията на учителите - някога, но не сега

Нелеки ще са и дебатите по атестациите на учителите. Тук има няколко предложения в посока връщане на старото положение, при което при една отрицателна оценка учителят не се освобождава автоматично, а му се оказва подкрепа и чак след 1 г. при втора отрицателна оценка той може да бъде уволнен. В този смисъл са промените, предложени от ДБ, както и от ИТН, които обаче настояват и за оценяване на учителите веднъж на 2 г., а не ежегодно, както иска МОН.

ГЕРБ имат по-различно мнение - те приемат единствено да има обжалване на получената ниска оценка - за учителите пред РУО, а за директорите - пред министъра, но не и да се скъси срока на атестацията, която вече ще се казва оценка на труда. Твърде вероятно е предложението им да бъде прието, като едва ли биха се съгласили на атестация на 2 г. Любопитно е обаче нямат да склонят да приемат идеите за освобождаване на педагози едва след втора отрицателна оценка - с мотив защита от директорски своеволия.

Забраната на мобилните телефони - само за смарт устройства?

Относно забраната за мобилни телефони има две предложения на депутати от "Възраждане". Те предлагат забраната да е за смарт устройства, разполагащи с интернет, но не и за аналогови мобилни апарати, за да имат децата все пак връзка с родителите си. Предлага се и разграничение между големи и малки - забраната за смарт устройства да важи изцяло за учениците от 1. до 7. клас, освен по образователни, здравословни или форсмажорни причини, а за гимназистите от 8. до 12. клас - те да са разрешени за ползване за учебни и проектни цели и под надзора на учители. От "Величие" пък настояват да се предвиди ред за събиране на устройствата от учителите, за да е работещо ограничението.

Имайки предвид, че често предложенията на тези партии не се приемат, е твърде спорно дали диференцирането на забраната ще види бял свят. По същия начин едва ли ще сполучи и поредният опит на "Възраждане" да ограничи дейността на чуждестранно финансираните граждански организации в училище, да премахне делегираните бюджети, да увеличи санкциите за родители, да въведе един учебник за предмет и т.н.

Математическите гимназии - местата в 8 клас. ще са повече от тези в 5. клас

Превръщането на математическите гимназии в специализирани, което ще позволи на приетите в 5. клас да остават без изпит в гимназията и в 8. клас, не се приема еднозначно. Депутатите искат гаранции, че в 8. клас ще има достатъчно места за други ученици, които да влизат с изпит. Управляващите изглежда са отчели тези тревоги и предлагат местата в 8. клас да са поне 60% повече от тези в 5. клас, като добавят и възможност за изпити за проверка на способностите (не само НВО), с които да се влизат в 8. клас. Елисавета Белобрадова от ДБ пък настоява за всеки, влязъл в 5. клас в математическа гимназия, да се гарантира по едно място в 8 клас за външен кандидат, което се взема чрез конкурс.

Кое предложение ще се приеме и дали накрая няма да се одобри съвсем друг текст, обединяващ по смисъл направените предложения, предстои да видим. Промяната обаче едва ли ще реши съществено проблема с лошите резултати по математика - както предупредиха от "Математика за всеки", нужни са други мерки, като разкриване на математически паралелки в кварталните училища.

Мандатност на директори - а дано, ама надали

Две партии отново повдигат щекотливата тема за въвеждане на мандатност на училищните директори с цел по-голяма отчетност - ПП и ИТН. Според тях директорите трябва да имат право на два последователни мандата от по 4 г. Едва ли обаче предложението ще има, имайки предвид, че подобни идеи са били предлагани неведнъж през годините, но те така и не събирали нужната подкрепа - главно с мотива, че така системата би оставала във вакуум на всеки 4 г.

Различия между партиите обаче има относно комисиите по избор на директори. Според ПП в тях трябва да влиза един представител на РУО, един на общината, един на педагогическия съвет и един на обществения съвет, а според ДБ представителите на обществения съвет следва да са двама, с възможност да се отчита гласът на учениците. "Възраждане" смята, че комисиите следва да включват двама представители на РУО, един от общината, един от МОН и един от педагогическия съвет на училището. Битката кой да преобладава в комисиите се очертава напрегната и с трудно прогнозируем финал.

Специалните деца - хубаво, но на хартия

Този път депутатите са обърнали доста внимание и на специалните деца, макар да е спорно дали всички техни идеи ще дадат резултат, или ще останат само на хартия. На пръв поглед изглежда дори, че те правят доста крачки назад спрямо първоначалния проект на МОН - в проекта на ГЕРБ, БСП и ИТН например трите нива на подкрепа - ниско, средно и високо - не присъстват. Вместо това те са оставени за уточняване в наредба. А дяволът, както е известно, се крие в детайлите. По същия начин е похвален текстът, че училищата организират кътове за работа в рамките на класната стая за специалните деца, както и на пространства за интензивна допълнителна подкрепа. За създаването им обаче трябват пари, които би следвало да се заложат някъде - например по национална програма, за да бъдат текстовете работещи.

Безспорна крачка напред е, че на децата със специални потребности в индивидуална форма вече ще се разреши да ходят на занималня. Разрешението обаче само по себе не означава изпълнение - за учениците в комбинирана форма например няма такова ограничение, но са малцина тези, които са по цял ден в училище. По същия твърде рисково изглежда е предложението продължителността на учебните часове за специалните деца на комбинирана и индивидуална форма да се определят за всеки учебен предмет в индивидуалния учебен план. Според специалисти формулировката крие огромни рискове директорите да записват по-кратки часове за учениците. Не така категорични и ясни са предложенията на управляващите и по отношение на назначаването на помощник на учителя - както МОН, и те предлагат това да става, ако специалните деца в клас са над 3, но добавят изречението "при необходимост след оценка на потребностите на ученика". Няма нужда да гадаем как би се тълкувал този текст, при всеобщата липса на емпатия и наличие дори на неприязън сред доста директори към децата със специални потребности у нас.