Изучаването на ислям в новия час по религии е под въпрос

Предложените от МОН промени в училищния закон, с които в училище се въвежда нов предмет "Добродетели и религии", на практика изключват исляма от възможните религии, които ще могат да избират учениците. Причината е записаното условие, според което конфесионално (основано на религията) може да се изучава вероизповедание, към което се определят над 10% от общото население на страната. А мюсюлмани са 9.8% от хората у нас.

Както вече бе обявено неколкократно, в рамките на новия предмет "Добродетели и религии" учениците ще могат да избират три възможности - религия-православие (конфесионално), религия-ислям (конфесионално) или добродетели/етика, като по този учебен предмет няма да се пишат оценки. В конкретните предложения за промени на МОН обаче е записано, че конфесионално обучение е "обучение за основните положения на религиите на официално регистрираните вероизповедания с повече от 10 на сто на самоопределилите се към съответното вероизповедание лица спрямо общия брой на преброените лица при последното преброяване на населението по данни на Националния статистически институт".

Според данните на НСИ от последното пребрoяване мюсюлманите са 638 708 души. От общото население у нас, което наброява 6 519 789 души, излиза, че мюсюлманите са 9.8% от общото население. Т.е. по текста на законопроекта, предложен от МОН и приет от МС, единствената религия, която може да се изучава по новия предмет в училище, е християнство.

Вероятно МОН са използвали други данни на НСИ, в които дяловете на вероизповеданията се смятат спрямо броя хора, които са отговорили на въпроса към коя религия се самоопределят, които са 5 903 108 души. Така мюсюлманите излизат 10.8%, но не от цялото население, както се иска в проекта на МОН, а от общия брой самоопределили се хора.

"Може би става дума за недоглеждане. Твърде вероятно е МОН да промени въпросния текст между първо и второ четене на закона", казват запознати. Промените в закона за предучилищното и училищното образование бяха одобрени на първо четене в комисия. Първото им разглеждане в пленарна зала остана за септември. До тогава работна група към МОН ще прецизира отделни текстове.

"Традиционно ислямът е включен в конфесионално обучение по религия и тази възможност ще продължи да съществува и в новия закон, ако той бъде приет от Народното събрание. При обсъждането на законопроекта в пленарна зала отново ще бъдат детайлно разгледани всички текстове и, ако е необходимо, те ще бъдат прецизирани", отговориха от МОН.