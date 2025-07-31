Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Изучаването на ислям в новия час по религии е под въпрос

Причината е, че вероизповедание може да се учи конфесионално, ако към него се определя над 10% от населението

Днес, 06:10
Очаква се новият предмет да се въведе първо за първокласниците от 2026/27 г.
Илияна Димитрова
Очаква се новият предмет да се въведе първо за първокласниците от 2026/27 г.

Предложените от МОН промени в училищния закон, с които в училище се въвежда нов предмет "Добродетели и религии", на практика изключват исляма от възможните религии, които ще могат да избират учениците. Причината е записаното условие, според което конфесионално (основано на религията) може да се изучава вероизповедание, към което се определят над 10% от общото население на страната. А мюсюлмани са 9.8% от хората у нас.

Както вече бе обявено неколкократно, в рамките на новия предмет "Добродетели и религии" учениците ще могат да избират три възможности - религия-православие (конфесионално), религия-ислям (конфесионално) или добродетели/етика, като по този учебен предмет няма да се пишат оценки. В конкретните предложения за промени на МОН обаче е записано, че конфесионално обучение е "обучение за основните положения на религиите на официално регистрираните вероизповедания с повече от 10 на сто на самоопределилите се към съответното вероизповедание лица спрямо общия брой на преброените лица при последното преброяване на населението по данни на Националния статистически институт".

Според данните на НСИ от последното пребрoяване мюсюлманите са 638 708 души. От общото население у нас, което наброява 6 519 789 души, излиза, че мюсюлманите са 9.8% от общото население. Т.е. по текста на законопроекта, предложен от МОН и приет от МС, единствената религия, която може да се изучава по новия предмет в училище, е християнство.

Вероятно МОН са използвали други данни на НСИ, в които дяловете на вероизповеданията се смятат спрямо броя хора, които са отговорили на въпроса към коя религия се самоопределят, които са 5 903 108 души. Така мюсюлманите излизат 10.8%, но не от цялото население, както се иска в проекта на МОН, а от общия брой самоопределили се хора. 

"Може би става дума за недоглеждане. Твърде вероятно е МОН да промени въпросния текст между първо и второ четене на закона", казват запознати. Промените в закона за предучилищното и училищното образование бяха одобрени на първо четене в комисия. Първото им разглеждане в пленарна зала остана за септември. До тогава работна група към МОН ще прецизира отделни текстове.

"Традиционно ислямът е включен в конфесионално обучение по религия и тази възможност ще продължи да съществува и в новия закон, ако той бъде приет от Народното събрание. При обсъждането на законопроекта в пленарна зала отново ще бъдат детайлно разгледани всички текстове и, ако е необходимо, те ще бъдат прецизирани", отговориха от МОН.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ислям, добродетели и религии

Още новини по темата

Ердоган поиска нов световен ред
10 Февр. 2025

"Домът на мира" пази чисти и природата си, и нравите си
15 Юли 2022

Двама убити и десетки съборени домове по време на протести в Индия
13 Юни 2022

Иран - домът на империите
25 Февр. 2022

Ердоган: Макрон се нуждае от психиатър
24 Окт. 2020

Ердоган: "Франция иска да създаде антиислямска система"
20 Окт. 2020

Вятърът на Орбан задуха в Берлин
14 Март 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар