Tрета жалба оспорва новия изпит по математика в 7. клас

Илиана Димитрова

Трета жалба в съда е подадена срещу новия интегриран изпит по математика в 7. клас, научи "Сега". Тя е входирана на 16 септември т.г. във Върховния административен съд от група родители на деца, които тази пролет ще държат новия изпит. Съдът обаче изглежда не бърза да реши казуса.

Предните две жалби също бяха от септември - са съответно от адвокат и родител.

Във въпросната жалба родителите твърдят, че заповедта на министъра за интегралния изпит по математика е незаконосъобразна и противоречи на принципа за предвидимост в училищното образование. Според тях променяйки формата на изпита не в разумен срок, министърът третира по различен начин учениците от различните випуски, което е недопустимо.

Те посочват, че в новия изпит ще се проверяват знания и компетентности, придобити от учениците и по други предмети като физика, химия, биология и "Човекът и природата", които обаче не са им преподавани. "Провеждането на интегрален изпит предполага предшестващо интегрално обучение, в рамките на което на учениците биват преподавани и съответно - усвоявани от тях знания и умения на базата на връзки и обусловености между различните науки. Вместо това от тях се очаква те самостоятелно да формират такова познание и то във връзка и в процеса на провеждане на изпит, който има решаващо значение за бъдещото им развитие, което не просто не съответства на целта, разума и съдържанието на закона, но и противоречи на базовите разбирания за нормалност и справедливост в една правова държава", пишат те. По думите им подобни специфични, интердисциплинарни знания не са предвидени в учебните планове и програми. Специално за предмета "Човекът и природата" те припомнят, че той се преподава в пети и шести клас, но не и в седми, т.е. учениците вече нямат шанс да формират интегрални знания по него и връзката му с математиката.

Според жалбоподателите в заповедта на просветния министър липсва каквато и да е обосновка на държавен интерес, към чието удоволетворяване да е насочена, освен това тя противоречи и на Конвенцията за правата на детето, според която "висшите интереси на детето са от първостепенно съображение на всички действия, отнасящи се до децата, независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално подпомагане, от съдилищата, административните или законодателните органи".

Бавно - без/славно

Със свое определение от 3 ноември 2025 г. Върховният административен съд отказва да разгледа жалбата срещу заповедта на министъра на образованието, с която се определя формата на националното външно оценяване за 7. клас през 2025/2026 г. Съдът приема, че не е компетентен да разгледа спора, тъй като заповедта не е издадена при упражняване на конституционни правомощия на министъра, и делото трябва да се разгледа от Административен съд - София-град. Поради противоречие между двата съда, ВАС повдига спор за подсъдност и изпраща делото на петчленен състав на ВАС, който да реши кой съд е компетентен.

Родители обаче се възмущават, че повече от месец ВАС "се чуди" дали е компетентен, като по този начин поставя 60-тина хиляди адресати на обжалвания административен акт пред невъзможността да упражнят конституционното си право на двуинстанционен съдебен контрол. "При повдигнат правен спор единствено компетентен да реши този въпрос е съдът. Проблемът е, че в какъвто и смисъл да е решението, то трябва да е своевременно. Не може да се провеждат матури при висящ съдебен спор със сериозни аргументи относно компетентността на министъра да си самоделегира правомощия", казват родители.

