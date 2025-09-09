Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Още един родител атакува в съда новия изпит след седми клас

Министерството е длъжно да работи за намаляване на стреса, свързан с този седми клас, смята Иван Радев

Днес, 06:45
Какъв да е изпитът по математика в седми клас - втори родител атакува решението на МОН в съда.
Снимка: Архив
Какъв да е изпитът по математика в седми клас - втори родител атакува решението на МОН в съда.

Жалбите в съда срещу новите правила за националното външно оценяване след седми клас явно ще се множат. Още един родител съобщи, че е поискал от съда да отмени заповедта на министъра на образованието, с която се въвеждат промените. Това, което атакуват родителите, е новият формат на изпитите от тази учебна година. Той предвижда изпитът по математика да включва задачи не само по математика, но и по природни науки. От МОН обясниха, че за решаването на този вид задачи учениците ще използват базовите си знания и умения по природни науки, без да е нужно да учат формули и закони наизуст. Целта е задачите да станат по-практични, за да подготвят децата за живота. 

Иван Радев е подал жалбата в качеството на родител на седмокласник. Той обяснява, че го прави не защото смята, че не трябва да се оценяват и знания по други предмети освен математика, а защото е потъпкан основен принцип, записан в закона за училищното и предучилищното образование - предвидимостта. "Не може, когато се подлагат на оценка знания за цял обучителен етап, а именно пети, шести и седми клас, учители и ученици да разбират по какво ще ги изпитват преди седми клас. Образно казано, това е все едно да се променят правилата на играта, когато са изтекли две трети от мача", коментира Радев.

"Министерството е длъжно да работи за намаляване на стреса, свързан с този седми клас. България е световен феномен в това отношение, тъй като цялата посока на живота на един човек може да бъде сериозно повлияна от представянето на два изпита след седми клас. Изпити, за които няма втори шанс", пише Иван Радев в профила си във "Фейсбук". "В седми клас има само един опит, заради които се възлага огромен товар на 12-13-годишни деца. Вместо да търси решение на този проблем, министерството го задълбочава като изненадва ученици, учители и родители с такива заповеди 20 дни преди началото на учебната година", аргументира се още той.

Правилният подход би бил каквито и промени да се публикуват, те да влизат в сила след три години и да важат за учениците, които сега ще бъдат пети клас, за да имат възможност да минат всички административни процедури, а ученици, учители и родители да се подготвят максимално добре, смята бащата.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

изпити, изпити 7 клас, национално външно оценяване, седми клас

Още новини по темата

Учениците с профилактичен преглед няма да носят бележки

03 Септ. 2025

Адвокат атакува в съда новите изпити в 7. клас като необмислени
02 Септ. 2025

Изпитът в 7. клас: Колко сода и оцет трябват за почистване на фурна?
04 Авг. 2025

На изпита по математика в 7. клас ще има и природни науки
23 Юли 2025

Седмокласниците са зле по математика и малко по-добре по български език
04 Юли 2025

В изпитите след 7. клас може да се появяват задачи от различни предмети
23 Юни 2025

Докога децата ще се учат не да мислят, а да отговарят "правилно"
22 Юни 2025

МОН публикува отговорите по математика за 7. клас
20 Юни 2025

Въпрос от изпита по български в 7. клас скара учители и родители
20 Юни 2025

Седмокласниците преразказваха "Урок по японски" на В. Бешлийска

18 Юни 2025

МОН пусна отговорите на изпита по математика в 10. клас

16 Юни 2025

Публикувани са отговорите на изпита по български в 10. клас

13 Юни 2025

Четвъртокласниците понижават леко успеха си
11 Юни 2025

МОН пусна отговорите на изпита по български в 4. клас
03 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар