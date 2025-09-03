Учениците с профилактичен преглед няма да носят бележки

"Изпълнихме ангажимента си и вече сме в готовност за електронно издаване на всички здравни документи, нужни за началото на учебната година". Това заяви на брифинг в Министерския съвет министърът на здравеопазването Силви Кирилов. От последващите обяснения обаче се разбра, че готовността за е-бележки не изключва посещението при личния лекар за преглед. Децата с вече направен профилактичен преглед след 1 януари 2025 г. не е необходимо да правят нов такъв преди 15 септември и няма да носят хартиени бележки. Останалите обаче трябва да минат през преглед задължително.

Министър Кирилов обясни, че вече няма нужда родителите да носят здравно-профилактични карти на децата си или да предоставят контактни бележки в училищата или детските градини, защото цялата информация е налична в националната здравно-информационна система. "Осигурихме достъп до нея на медицинските специалисти от здравните кабинети в детските градини и училищата и училищата. Така улесняваме над 2 млн. граждани - всички до 18-годишна възраст и родителите им. Облекчаваме и общопрактикуващите лекари", заяви той. Министърът призна, че в началото може да има трудности, но посоката е правилна. "Посещението в кабинета на общопрактикуващия лекар е задължително", напомни той.

"Всички, които са минали през здравно-профилактичен преглед от 1 януари 2025 г. досега, няма да се налага да предоставят медицински бележки. Тази информация ще бъде предоставена електронно на училищните медицински специалисти. Самата електронна здравно-профилактична карта обаче не значи, че отпада изискването за преглед. Всеки, който не е направил досега преглед, трябва да го направи до 30 септември", обясни и просветният министърът Красимир Вълчев. По думите му улеснението е, че здравните специалисти в детските градини и училищата ще имат достъп до информацията за децата - ръст, тегло, алергии, заболявания и т.н., но не за всички деца, а само за тези от съответните учебни заведения.

Към училищата функционират 1801 здравни кабинета, което е с 31 повече от м.г. А в детските градини има 1629 здравни кабинета, или с 52 повече спрямо м.г., отчете още Вълчев.

"Електронната система за здравните досиета на деца и ученици започва да функционира от следващата седмица", каза и министърът на електронното управление Валентин Мундров, който заяви готовност "Информационно обслужване" да се отзове при възникване на евентуални проблеми.

По-късно, на фейсбук страницата на здравното министерство бе пусната по-детайлна информация за здравните документи преди началото на годината. От нея става ясно, че учениците, които са били на преглед и имат вече хартиена медицинска бележка, няма нужда да правят нищо повече. Тези, които не са били, следва да отидат на преглед. На такъв трябва да се ходи всяка година.

Частните уроци няма да помогнат за новия изпит в 7. клас

"Новият изпит по математика в 7. клас няма да е много по-различен от предходните години. 1/3 от задачите ще включват познаване на съдържанието по природни науки, но задачите ще си останат математически. Изпитът ще си остане по математика, задачите просто ще са по-практически", коментира още министър Вълчев по повод новия формат на националното външно оценяване. За пореден път той обясни, че от учениците няма да се изисква да наизустяват формули, а да могат да прилагат и осмислят получените знания - например да разбират "какво е ват или волт, да изчисляват мощност или потребления на енергия".

"Има две причини за частните уроци. Едната е, че част от родителите искат да дадат предимство на децата си, а другата е, че има натрупани дефицити от невъзможността да се усвоят ефективно заложените резултати от учебните програми. Този изпит няма да направи частните уроци по-рентабилни, защото ще мери в по-голяма степен интелигентност. Частните уроци са по-рентабилни, когато се мери заучаване, а в случая ще мерим доколко са разбрали, осмислили и могат да приложат знанията", заяви той.