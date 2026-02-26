Директори искат регламент за отварянето на училищните дворове

СНИМКА : ИЛИЯНА КИРИЛОВА 51-во училище е сред тези, които ще бъдат обновени по иницитивата на СО "Училището - сърцето на квартала"

Директори настояват отварянето на училищните дворове да става след предварително регламентирани правила кой да носи отговорност при инциденти и вандализъм. Това заявява в свой пост във "Фейсбук" председателят на Съюза на работодателите в системата на народната просвета Диян Стаматов.

Темата за отварянето на училищните дворове пак е на дневен ред, след като Столична община излезе наскоро с инициативата "Училището - сърцето на квартала". Като начало по нея е предвидено 4 училища да бъдат обновени - някои с нови корпуси, за да преминат към едносменен режим, като дворовете им следва да станат "зелени" и да се отворят за гражданите.

Стаматов призовава разговорът по темата да се води спокойно, професионално и с ясна мисъл за последствията. Той припомня случай от преди 10 г., когато в неделен ден паднала врата в училищен двор отне детски живот. Макар инцидентът да бе станал извън учебно време, отговорност е била потърсена от директора.

"Този случай и днес остава болезнено напомняне колко сериозни са рисковете, когато липсват ясни правила. Затова въпросът не е „за“ или „против“ отворените дворове. Истинският въпрос е при какви условия това може да се случи безопасно, справедливо и устойчиво", казва Стаматов.

По думите му, нужно е ясно регламентирано решение и подписано споразумение между директорите и Столична община, което да уреди 4 въпроса: кой носи отговорност при инциденти; как се осигуряват охрана, контрол, видеонаблюдение, чистота и опазване на съоръженията; как се финансират поддръжката и ремонтите; как се гарантира необходимото застрахователно покритие.

"Директорите не може да бъдат оставяни сами да носят юридическата и финансовата тежест на обществена политика, която не зависи от тях. Обществото има нужда от достъпни пространства за децата - това е безспорно. Но устойчивите решения се постигат не чрез популизъм, а чрез професионализъм, ясни правила и споделена отговорност", казва той.

Практиката в различните градове у нас е различна. Някъде директорите разрешават на гражданите да влизат в дворовете в извънучебно време - например в Бургас, Варна и др., но на повечето места пространствата остават заключени заради опасения от вандализъм. Заповедта на бургаския кмет от миналото лято, разпореждаща свободен достъп до дворовете на всички училища в града в неучебно време, тогава разбуни духовете сред директори. Още тогава те изтъкнаха рисковете от умишлено увреждане на материална база, замърсяване с опасни отпадъци и др. Сред мотивите им бе, че невъзможно да се установяват нарушителите и да им се наложат имуществени санкции, нито е ясно до кои точно институции следва да се подават сигнали за констатирани нарушения или пък кой поема разноските за възстановяване на щетите.

Резерви

Съюзът на архитектите даде принципна подкрепа за инициативата, но изрази и резерви относно "прозрачността, законосъобразността и качеството на процесите по планиране и реализация на инициативата". Оттам казват, че липсва достатъчно публична информация за начина на възлагане на проектантските дейности и не става ясно дали проектирането се възлага директно, с цел заобикаляне на процедурите по закона за обществените поръчки. Отворен остава и въпросът на какъв принцип е избрана проектантската фирма, както и дали са провеждани пазарни консултации.

От гилдията са притеснени от отсъствието на архитектурни конкурси като "инструмент за избор на най-доброто проектно предложение", както и от неяснотите относно статута на представените концепции. По думите им, не е публично обяснено дали те представляват идеен проект, задание за бъдещи обществени поръчки, основа за инженеринг или единствено визуализация с комуникационна цел. Относно заявеното намерение за използване на стоманобетон архитектите смятат, че този подход създава риск от ограничаване на възможните конструктивни решения още на ранен етап, без да е представен анализ на устойчивост, икономическа ефективност, жизнен цикъл на сградите и др. Според тях сериозно безпокойствие буди и фактът, че част от проектите не са съобразени с действащите устройствени планове и градоустройствени показатели.