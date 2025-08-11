Медия без
София временно спира тролейбус №8

До 24 август се въвеждат и други промени в градския транспорт заради ремонт на бул. "Арсеналски"

Днес, 09:30
В следващите 14 дни тролей №8 няма да се движи в София.
Във връзка със строително-монтажни дейности от днес до 24 август (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по локалното пътно платно на бул. "Арсеналски" между бул. "Черни връх" и ул. "Борис Пожаров". Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

В този период тролеите от линии с номера 6 и 7 и автобусни линии 108 и Н9 ще се движат по променени маршрути. Тролейбусна линия №8 се закрива.

Тролеите от линия №6 ще се движат по маршрут: от ж.к. "Люлин" 3 - колелото по действащия маршрут до кръстовището с бул. "Патриарх Евтимий"/ул. "Проф. Фритьоф Нансен", направо по бул. "Патриарх Евтимий" по маршрута на тролейбусна линия №8, наляво по бул. "Прага", ул. "Св. Георги Софийски", бул. "Акад. И. Е. Гешов", бул. "Петко Ю. Тодоров", надясно по бул. "Гоце Делчев", ул. "Костенски водопад", бул. "Тодор Каблешков" до ж.к. "Гоце Делчев" (крайна станция на тролейбусни линии №7 и №8) двупосочно.

Тролейбусите ще спират на съществуващите спирки в променения участък на маршрута.

Маршрутът на тролейбусна линия №7 се скъсява до кино "Одеон“, както следва: от ж.к. "Люлин" 3 - колелото на тролеите по действащия маршрут до транспортния подлез на НДК, продължава по бул. "Васил Левски", обратен завой на кино "Одеон" (кръстовище бул. "Васил Левски"/бул. "Патриарх Евтимий") и по бул. "Патриарх Евтимий" обратно по маршрута до ж.к. "Люлин" 3 - колелото на тролеите.

Маршрутът на автобусна линия №102 само в посока ж. к. "Овча купел" 2 се променя от Студентски град по маршрута до кръстовището на ул. "Свети Наум" с бул. "Арсеналски", наляво по пътното платно на бул. "Арсеналски" и по маршрута до ж. к. "Овча купел" 2.

В обратна посока маршрутът не се променя. 

За линията се разкриват временни спирки на бул. "Арсеналски" след левия завой от бул. "Свети Наум" на 20 метра след пешеходната пътека; на бул. "Арсеналски" на пет метра преди пешеходната пътека към спирки ПК "Спартак" за тролейбусна линия №7 и автобусна линия №102.

Маршрутът на автобусна линия Н9 се променя (в посока ж. к. "Лозенец"): от метростанция "Акад. Александър Теодоров - Балан" по маршрута до кръстовище бул. "Черни връх"/бул. "Арсеналски", направо по бул. "Черни връх", обратен завой на кръстовището с бул. "Евлоги и Христо Георгиев", бул. "Черни връх" и след кръстовището с бул. "Арсеналски" направо по маршрута до метростанция "Акад. Александър Теодоров - Балан".

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута.

Столична община, градски транспорт, ремонт

