Бивша шефка във ВМА осъди прокуратурата за над 90 000 лв.

Наказателното дело срещу проф. Кадурина продължи близо 9 г. и приключи безславно за обвинението

Днес, 06:40
Влезлите в сила осъдителни решения срещу прокуратурата по ЗОДОВ през м.г. са 287. Присъденото обезщетение по тях е 3 430 412 лв.
Бившата шефка на кожната клиника във ВМА проф. Мирослава Кадурина осъди прокуратурата да ѝ прати над 90 000 лв. за незаконно обвинение. Това видя "Сега" в съдебните регистри.

Кадурина заведе делото по Закона за отговорността на държавата (ЗОДОВ), след като в началото на м.г., близо 9 години след като беше обвинена за присвояване на над 7 млн. лв. и за длъжностно престъпление, тя беше окончателно оправдана.

Преди дни съдия Красимира Георгиева от Софийския градски съд ѝ присъжда 50 000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди от повдигнатите обвинения, заедно с лихвите от 8 януари 2024 г., от когато е в сила оправдателната присъда. Към днешна дата лихвите върху 50 000 лв. са 13 649 лв. Освен това прокуратурата трябва да плати на Кадурина 7201 лв. с лихвите за пропуснати ползи - законна лихва върху платената от нея парична гаранция от 10 000 лв., която е била държана от 5 май 2015 г. до 8 юни 2022 г. За сметка на държавното обвинение са и 36 000 лв. с лихвите, които Кадурина е платила за адвокат като подсъдима, и още 478 лв. разноски по делото по ЗОДОВ. 

Свидетели по делото разказват как наказателното производство я превърнало от ведър и екстровертен човек, в затворен и смазан психически човек. Пострадал нейният авторитет, била принудена да напусне ВМА. Били отменени участията ѝ като лектор в редица международни конференции.

От събраните доказателства се установи, че Кадурина е претърпяла неимуществени вреди - преживяно безпокойство, притеснения, страх, нарушена обществена репутация и влошаване на хронични заболявания, обяснява съдия Георгиева и допълва, че има причинно-следствена връзка между тези вреди и обвиненията. Съдът стига до извода, че справедливото обезщетение за всичко това е 50 000 лв. (Кадурина претендира за 300 000 лв.)

Съществен момент при определянето на размера на обезщетението е това, че обвинението на Кадурина е във връзка с професионалната ѝ дейност, а тя е уважаван професор дерматолог. Очакваните от хората в здравеопазването отговорност, всеотдайност, състрадателност, професионализъм, безспорно се компрометират при обвинение за злоупотреба със служебно положение и присвояване, пише съдът.

Освен това от прокуратурата не са се ограничили само да обявят започналото разследване и обвинението на Кадурина, а са я представили като извършител на престъпление, което е нарушение на презумпцията за невиновност. Въпросното съобщение и до момента се намира на сайта на прокуратурата. 

Не е без значение и фактът, че наказателното дело, макар и сложно, е продължило 8 години, 8 месеца и 8 дни. Съдът намира, че това е отвъд разумната продължителност на наказателното преследване.

Решението на градския съд по ЗОДОВ не е окончателно и може да бъде атакувано пред апелативния.

ИСТОРИЯТА

През 2016 г. военната прокуратура в София прати Кадурина на съд заедно с вече покойния шеф на ВМА ген. Стоян Тонев. Тя беше обвинена, че от 29 ноември 2004 г. до 10 септември 2014 г. като длъжностно лице извършила действия, надхвърлящи служебните ѝ правомощия, с цел да облагодетелства себе си и за управляваната от нея фирма "Дерма прим". Прокуратурата твърдеше, че Кадурина е причинила вреди за близо 6,5 млн. лева на ВМА. Тя беше обвинена отделно и за присвояване на 774 673 лева от болницата.

Още първата инстанция прие, че няма дoĸaзaтeлcтвa пo oбвинeниeтo, чe Kaдypинa e paзпopeждaлa във BMA дa ce извъpшвaт пpoцeдypи нa пaциeнти нa "Дepмa пpим" нeoгpaничeнo във вpeмeтo. Магистратите приеха, че професорката нe мoжe дa бъдe cъдeнa зa длъжнocтнo пpecтъплeниe, защото мaĸap и нaчaлниĸ нa ĸлиниĸaтa не е заемала публична длъжност.

Военно-апелативният съд потвърди тези изводи, а после и Върховният касационен съд се съгласи с тях и подчерта, че извършеното от Кадурина не е престъпление.

Комисията за конфискация пък водеше делото за отнемане на имущество на стойност 2,8 млн. лв. от Кадурина, съпруга и сина ѝ, както и дружеството "Прима Дерм". В крайна сметка, както се случи с редица други дела, комисията се отказа от иска си срещу Кадурина, делото беше прекратено, а комисията беше осъдена да плати 72 733 лв. държавна такса. 

