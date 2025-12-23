Лидерът на БОЕЦ осъди МВР за 40 000 лв. заради произволен арест

Булфото Георги Георгиев беше задържан по време на протеста срещу решението на ЦИК от навечерието на местните избори през 2023 г. да отмени машинния вот.

Лидерът на гражданското движение БОЕЦ Георги Георгиев осъди СДВР да му плати 40 000 лв. обезщетение за произволен арест. Той беше задържан по време на протеста срещу решението на ЦИК от навечерието на местните избори през 2023 г. да отмени машинния вот. Георгиев съобщи за съдебната победа във Фейсбук. Адвокатът на Георгиев - Методи Лалов, предостави на "Сега" решението на Административния съд в София. В него съдия Антоанета Аргирова обяснява как арести по време на протести, особено на изявени представители на гражданското общество, има смразяващ ефект върху опозиционно настроените.

По делото е установено, че полицейски служители от 1 РУ - СДВР не са позволили на Георгиев да бъдат предадени по време на задържането му храна, лекарства и апарата му за дишане, който той използва по медицинска препоръка. При освобождаването му личната му карта е върната счупена.

"Вредите се явяват освен в ограничението на свободата на движение за малко повече от 21 часа, и в поставянето в опасност на здравето му, предвид заболяванията, от които страда и неразрешеното предаване на лекарства и необходимия му апарат за дишане. Изразяват се и в притеснението за съпругата му, което също е с влошено здраве. А също и в невъзможността му да гласува на местните избори", се сочи още в решението.

За съда няма съмнение, че вредите произтичат не само от здравословното му състояние, но и от положението му на публично известна личност, която е подчинила голяма част от живота си на отстояването на прозрачността в управлението на държавата и върховенството на правото. "Няма как това задържане да няма смразяващ ефект върху гражданското общество", пише съдия Аргирова и цитира редица решения на Европейския съд по правата на човека. Използването на сила от властите по време на протести и арести на участниците в тях могат да възпрат тях или други хора от участие в подобни събития в бъдеще, припомня съдията. И допълва, че смразяващият ефект не се премахва автоматично, дори ако мярката за принуда бъде отменена. Той се отразява изобщо върху участието политическия дебат и в опозиционна политика. И може да се засили, ако действията на властите са насочени към известни личности. В решението на съда се припомня, че едва сега, 9 месеца по-късно, и след оставката на правителството е имало широка обществена реакция в подкрепа на машинния вот.

Решението на първата инстанция може да се оспори пред Върховния административен съд. А СДВР дължи на Георгиев и лихви върху присъденото обезщетение.

Искът на Георгиев по Закона за отговорността на държавата (ЗОДОВ) беше за 51 000 лв. за нанесени неимуществени вреди - унижение, разочарование от държавата, гняв, страдание поради влошаване на здравето му по време на задържането, притеснение за семейството си, лишаване от основно демократично право - да гласува на местните избори на 29 октомври 2023 г. Случаят беше включен от Държавния департамент на САЩ в доклада за правата на човека за 2024 г., като пример за произволен арест.

Делото срещу МВР беше заведено, след като две съдебни инстанции се произнесоха, че арестът на Георгиев е полицейски произвол. И прокуратурата пледира в полза на Георгиев по делото, което той водеше срещу заповедта за задържане.

МВР има правомощия да задържа до 24 часа при определени условия. Едно от тях е, когато има данни, че някой е извършил престъпление. Този текст от закона са използвали полицаите и за лидера на БОЕЦ, без обаче да посочат някакви факти. Съдът за пореден път обясни на МВР, че най-малкото трябва да се опише накратко извършеното деяние.

Това далеч не е първата заповед за задържане на МВР, която пада в съда заради липса на мотиви. Години наред обаче МВР отказва да промени практиката си, да анализира подобни случаи и да обучава служителите си да ги избягват.