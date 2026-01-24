В съдебния инспекторат са взели рекордни суми

В Инспектората на Висшия съдебен съвет (ИВСС) са взели рекордни пари през 2025 г. - сумарно заплати и бонуси. Това твърди на страницата си във Фейсбук гражданското движение БОЕЦ.

Движението е отправило питане по закона за достъп до обществената информация за това какви заплати и бонуси са получени за 2025 г. На 22 януари т.г. те са получили информация от главния инспектор на ИВСС.

БОЕЦ разказва, че през 2024 г. в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) са получили 9 279 608 лв. за заплати и 1 188 486 лв. за бонуси и награди. "В отговора, който изисквахме и получихме по ЗДОИ от ИВСС на 22.01.2026г. подчертават и посочват решение на пленума на ВСС от ноември 2025г, с което се ограничават бонусите до една основна заплата годишно. И ето ви данните – бонусите, раздадени в ИВСС за 2025г. са в размер на 666 478 лева и са с около 520 000 лв. по-малко от колкото през 2024 г.! Браво, ще си помислят гражданите, принудихме ги да ограничат своята алчност, браво на БОЕЦ. ДА, АМА НЕ!", пишат от гражданското движение.

Веднага след това обясняват, че за заплатите на ИВСС за 2025 г. са дадени – 10 571 022 лв. " Или с 1 291 414 лева повече! Над 1 млн. и 290 000 лв повече! Сумарно, за 2025г. в ИВСС са получили заплати и бонуси със 790 000 лева повече през 2025 г. в сравнение с 2024 г.! Намалили са си бонусите с 520 000 и са си увеличили заплатите с 1 290 000", изчисляват от БОЕЦ.

"Мандатът им е изтекъл преди повече от шест години ... Това са рекордни суми. За сравнение — през 2022 г. Теодора Точкова и компания са си раздали 6 379 406 лв. за заплати и 652 847 лв. бонуси", пишат още от движението. И твърдят, че увеличението през 2025 г., сравнено с 2022 г., е сумарно над 4 205 000 лв. или с около 70%. На кой друг български гражданин за този период заплатата е увеличена със 70%, питат от БОЕЦ и посочват, че "за капак - осемчленният Инспекторат разполага с 9 служебни автомобила".

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) не може да продължава да изпълнява правомощията си, след като мандатът му, закрепен в Конституцията, е изтекъл. Това обяви през май м.г. Съдът на Европейския съюз в решение и така не само влезе в пряко противоречие с практиката на българския Конституционен съд, но и под въпрос актовете на ИВСС, а и на самия Висш съдебен съвет, който също отдавна работи с изтекъл мандат. Но докато членовете на ВСС карат "едва" втори мандат, за който не са избрани, във ИВСС вече са в третия си. 5-годишният мандат на главния съдебен инспектор Теодора Точкова, както и 4-годишният на инспекторите изтекоха през пролетта на 2020 г. Проблемът е, че парламентарната квота във ВСС, така и ИВСС се избират с 2/3 мнозинство от Народното събрание. Няколко поредни парламенти дори не откриват процедурата по избор.

А през 2022 г. Конституционният съд узакони това бездействие на законодателите, като изтълкува, че с изтичането на срока, за който са избрани, главният инспектор и инспекторите в ИВСС изпълняват своите функции до избиране от Народното събрание на нови.