Съдебният инспекторат работи срещу големи заплати, но на празни обороти

27 Яну. 2026
5-годишният мандат на главния инспектор Теодора Точкова изтече през 2020 г. На практика тя вече кара трети мандат, без да е избирана. При инспекторите положението е още по-сериозно, тъй като техният мандат е 4 години.
БГНЕС
В съдебния инспекторат се раздават рекордни възнаграждения, но институцията работи на празни обороти. Актовете на Инспектората към Висшия съдебен съвет продължават да падат в съда. Причината е изтеклият му отдавна мандат, заради което Върховният административен съд приема, че той не е компетентен да предлага магистрати за наказание. Те се съобразяват и с решението на Съда на Европейския съюз (СЕС) от април 2025 г. в този смисъл. ВАС изтъква, че след като мандатът на инспекторите от ИВСС е изтекъл през 2020 г. и парламентът не е избрал нови, нито пък е приел промени в законодателството, които да регламентират продължаването на мандата им, то ИВСС няма правомощия да иска наказания за магистрати.  Съдебната практика възприема, че от решението на СЕС не следва, че органът е с отнета компетентност, а че са ограничени само някои негови функции, с които би се засегнала независимостта на магистратите.

"Лекс" разказва за поредните решения по дела, свързани с наказания на съдии. Те са заведени от инспектората срещу откази на Съдийската колегия на ВСС да образува дисциплинарни производства срещу магистратите.

В случая със съдиите от Софийския районен съд инспекторатът твърди, че е установил дела забавени и с 11 години.

ИВСС още не е обявил годишната си програма за 2026 г. Миналогодишната е приета едва в края на февруари и предвижда куп проверки по съдилища. Не е ясно колко от тях са осъществени, какви нарушения на сроковете са констатирани и какво е последвало от това.

С решението си от 2025 г. СЕС не само влезе в пряко противоречие с практиката на българския Конституционен съд, но и постави под въпрос актовете на ИВСС, а и на самия Висш съдебен съвет, който също отдавна работи с изтекъл мандат. Но докато членовете на ВСС карат "едва" втори мандат, за който не са избрани, във ИВСС вече са в третия си. 5-годишният мандат на главния съдебен инспектор Теодора Точкова, както и 4-годишният на инспекторите изтекоха през пролетта на 2020 г. Проблемът е, че парламентарната квота във ВСС, така и ИВСС се избират с 2/3 мнозинство от Народното събрание. Няколко поредни парламенти дори не откриват процедурата по избор.

А през 2022 г. Конституционният съд узакони това бездействие на законодателите, като изтълкува, че с изтичането на срока, за който са избрани, главният инспектор и инспекторите в ИВСС изпълняват своите функции до избиране от Народното събрание на нови.

