Иранки са задържани при влизане в България с фалшиви френски паспорти

Две иранки бяха арестувани при опит да влязат в България с фалшиви френски паспорти. Това съобщава апелативната прокуратура в Пловдив.

"Районна прокуратура-Хасково привлече като обвиняеми по две бързи производства Т.Д., на 19 г., и П.М., на 18 г., ирански гражданки, за това, че на 09.03.2026 г., на ГКПП „Капитан Андреево“, обл. Хасково, всяка една от тях съзнателно се ползвала от преправен официален чуждестранен документ за самоличност - френски задграничен паспорт, като за самото съставяне не може да им се търси наказателна отговорност", разказват от прокуратурата.

Те са привлечени като обвиняеми и за това, че на 09.03.2026 г. през ГКПП „Капитан Андреево“, обл. Хасково, влезли през границата на страната от Турция в България без разрешение на надлежните органи на властта.

На 9 март 2026 г., около 2 часа, на ГКПП „Капитан Андреево“ за влизане от Турция в България пристигнал автобус, марка “Мерцедес”, с български регистрационен номер. Той се движел по редовната линия от гр. Истанбул, Турция, до гр. София. В него се намирали и двете ирански гражданки – Т.Д. и П.М. При извършената проверка на документите на пътниците в автобуса, дежурният граничен полицай при ГПУ-Свиленград установил, че всяка една от тях представила преправен френски задгранични паспорт, за да влезе в страната.

Двете ирански гражданки са настанени в Специален дом за временно настаняване на чужденци. По бързите производства се извършват действия по разследването.