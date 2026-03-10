Иран разпраща криптирани съобщения към "спящи клетки"

САЩ са прехванали криптирани радиосъобщения, за които се смята, че произхождат от Иран и които могат да послужат като „оперативен спусък“ за „спящи клетки“ извън страната, се казва в предупреждение на федералното правителство, изпратено до правоохранителните органи и цитирано от ABC News.

Предупреждението, цитира „предварителен анализ на сигналите“ на трансмисия, „вероятно с ирански произход“, която е била препредадена през множество държави малко след смъртта на аятолах Али Хаменей. Хаменей, върховният лидер на Иран, бе убит при американско-израелска атака на 28 февруари.

Прехванатите съобщения са били кодирани и изглежда са били предназначени за „тайни получатели“, които притежават шифровъчен ключ. Смята се, че съобщенията са били за „скрити агенти или спящи клетки“. Възможно е трансмисиите да са „предназначени да активират или да дадат инструкции на предварително позиционирани спящи активи, опериращи извън страната на произход“, се казва в предупреждението.

Въпреки че в предупреждението внимателно се отбелязва, че няма „оперативна заплаха, свързана с конкретно местоположение“, то инструктира правоохранителните органи да засилят мониторинга си върху подозрителна радиочестотна активност. Ако съдържанието на сигнала се потвърди, това би подкрепило опасенията, изразени от служители на правоприлагащите органи след удара на САЩ и Израел срещу Иран, че спящи клетки, разположени из целия Запад, могат да бъдат активирани.