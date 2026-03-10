Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Иран разпраща криптирани съобщения към "спящи клетки"

Днес, 11:48
BGNES/EPA

САЩ са прехванали криптирани радиосъобщения, за които се смята, че произхождат от Иран и които могат да послужат като „оперативен спусък“ за „спящи клетки“ извън страната, се казва в предупреждение на федералното правителство, изпратено до правоохранителните органи и цитирано от ABC News.

Предупреждението, цитира „предварителен анализ на сигналите“ на трансмисия, „вероятно с ирански произход“, която е била препредадена през множество държави малко след смъртта на аятолах Али Хаменей. Хаменей, върховният лидер на Иран, бе убит при американско-израелска атака на 28 февруари.

Прехванатите съобщения са били кодирани и изглежда са били предназначени за „тайни получатели“, които притежават шифровъчен ключ. Смята се, че съобщенията са били за „скрити агенти или спящи клетки“. Възможно е трансмисиите да са „предназначени да активират или да дадат инструкции на предварително позиционирани спящи активи, опериращи извън страната на произход“, се казва в предупреждението.

Въпреки че в предупреждението внимателно се отбелязва, че няма „оперативна заплаха, свързана с конкретно местоположение“, то инструктира правоохранителните органи да засилят мониторинга си върху подозрителна радиочестотна активност. Ако съдържанието на сигнала се потвърди, това би подкрепило опасенията, изразени от служители на правоприлагащите органи след удара на САЩ и Израел срещу Иран, че спящи клетки, разположени из целия Запад, могат да бъдат активирани.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Иран

Още новини по темата

5 жени от националния отбор на Иран получиха убежище в Австралия
10 Март 2026

Иран се закани да изстрелва само големи ракети
10 Март 2026

Тръмп обеща войната да спре до дни
10 Март 2026

Тръмп и Путин са обсъдили Иран и Украйна
09 Март 2026

Иран изстреля нова балистична ракета срещу Турция
09 Март 2026

Систани издаде фетва за подкрепа на Иран
09 Март 2026

Цената на петрола мина 100 долара за барел
09 Март 2026

Тръмп: С Нетаняху ще решим колко да продължи войната
09 Март 2026

Моджтаба Хаменей е избран за върховен лидер на Иран
08 Март 2026

ОАЕ за първи път са нанесли удар на Иран
08 Март 2026

Черен дъжд пада върху Техеран след удари по рафинерии
08 Март 2026

Белият дом изключва кюрдите от войната срещу Иран
08 Март 2026

"Катюши" летят към посолството на САЩ в Багдад
07 Март 2026

Емирствата са в състояние на война
07 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?