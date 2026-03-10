Медия без
5 жени от националния отбор на Иран получиха убежище в Австралия

Останалите бяха качени насила на самолета за връщане в страната

Днес, 10:20
Вътрешният министър на Австралия Тони Бърк с петте избягали ирански националки
Пет футболистки от иранския женски национален отбор получиха убежище в Австралия и не се завърнаха в страната. Те напуснаха тима след елиминирането му от турнира за Купата на Азия, опасявайки се от репресии в Иран.

Австралийският министър на вътрешните работи Тони Бърк съобщи, че след като са били информирани за решението на правителството петте спортистки са празнували в ранните часове на тайно място в Бризбън и са скандирали популярното „Aussie, Aussie, Aussie“. Бърк разпространи и снимка на футболистките стоящи около него без забрадки.

Иранките потърсиха убежище в Австралия по време на турнира за Купата на Азия и напуснаха хотела на отбора под полицейска охрана, след като получиха силни критики в Иран за своя мълчалив си протест. Те не пяха при изпълнението на химна преди първия мач от груповата фаза - срещу Южна Корея на 2 март, и това бе прието в родината им като знак за неподчинение на иранския режим. 

Иранските държавни медии ги определиха като "военни предатели". Много организации и граждански групи изразиха загриженост, че жените ще имат тежки проблеми с властите след завръщането си.

Бърк каза, че правителството първоначално умишлено се е въздържало да говори публично за усилията си по оказване на помощ, за да не се застраши безопасността на футболистките. „Тези жени са страхотни спортистки и страхотни хора. Те ще се чувстват като у дома си в Австралия - каза той. - Австралия прие [проблемите на] иранския женски футболен отбор присърце.“

Премиерът Антъни Албанезе заяви на свой ред, че много австралийци са били трогнати от тежкото положение на футболистките. „Те са в безопасност тук и трябва да се чувстват добре дошли“, подчерта той пред репортери и насърчи другите жени от отбора също да кандидатстват за убежище, ако желаят, „напълно осъзнавайки, че това е много деликатна ситуация и решението е тяхно“.

Останалата част от тима обаче снощи напусна хотела и се отправи към летището. Според местни медии някои съвсем не са го направили доброволно. Видеоклип показва как една от футболистките очевидно е влачена към автобуса от съотборничка. На летището в Голд Коуст протестиращи са се опитали да блокират автобуса от загриженост за жените, съобщи агенция AAP.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп се застъпи за петте избягали футболистки. „Току-що говорих с австралийския премиер Антъни Албанезе за иранския женски национален отбор по футбол. Той го проучва!“, написа той в своята платформа „TruthSocial“.

При това Тръмп категорично поиска да се даде убежище на иранските футболистки и дори обеща помощ от САЩ, ако заявлението им бъде отхвърлено. „Австралия ще допусне тежка хуманитарна грешка, ако позволи иранският женски национален отбор по футбол да бъде изпратен обратно в Иран, където най-вероятно ще бъде убит. Не правете това, г-н премиер-министър! Дайте им убежище! САЩ ще ги приемат, ако не го направите “, написа Тръмп.

Турнирът за Купата на Азия разпределя шест директни места за Световното първенство за жени през 2027 г. в Бразилия. Такива получават отборите полуфиналисти, а загубилите на 1/4-финалите играят в плейофни мачове. Иранският отбор загуби с 0:3 първия си мач от Южна Корея, след това отстъпи пред Австралия (0:4) и Филипините (0:2) и отпадна. Именно около мача срещу австралийките, игран пред 22 398 зрители на стадион „Голд Коуст“, бягството на петте футболистки излезе на преден план и раздели иранската делегация.

